10 обалденных сумок, которые женщины сейчас валом скупают, чтобы быть на стиле

Хочется, чтобы сумка не просто была удобной и вместительной, а украшала образ. Поэтому женщины так старательно подбирают этот аксессуар, что позавидуют именитые дизайнеры. Мы тоже постоянно прокачиваем навык выбора сумки. Поэтому кропотливо изучили тренды и выяснили, какие же модели сейчас на пике моды.

Объемная сумка

Большие сумки, в которых поместится все необходимое, снова в моде. Дизайнеры предлагают также модели оверсайз, в которых еще остается много свободного места. Особенно модны сейчас мягкие, слегка мешковатые сумки. Также стоит присмотреться к моделям, которые расширяются вверху. Вообще в 2024 году дизайнеры обращают пристальное внимание на функциональность сумки. Поэтому в магазинах найдутся даже модели в стиле карго (с множеством карманов).

Сумка с закругленными краями

В 2024 году дизайнеры отдают предпочтение сумкам с мягкими, плавными линиями. В тренде круглые модели и в форме полумесяца. Также не сдают свои позиции сумки хобо.

Наконец хит сезона — модель в форме бочонка. Она идеально подойдет и для офисного образа, и для вечернего, добавив элегантности.

Сумка, расшитая бисером

Эта модель придаст любому образу шика и одновременно добавит нотку игривости. Эксперты по стилю уверяют, что трендовую сумку можно сочетать даже с официальными нарядами. Дизайнеры демонстрируют модели на любой вкус. Можно приобрести сумку, полностью сделанную из бисера, или только с орнаментом из этого материала. А еще кутюрье предлагают модели с бахромой из бисера. Цветовая палитра тоже богатая: от черного и других нейтральных цветов до пастельных и ярких оттенков. Не стоит бояться и разноцветных, откровенно пестрых моделей.

Сумка темно-вишневого или небесно-голубого цвета

Два цвета сумок особенно модны в 2024 году — это темно-вишневый и небесно-голубой. Первый эксперты по стилю называют «новым черным». Попробуйте сочетать сумку этого цвета с вещами максимально разных тонов: например, с нейтральным серым или с ярким зеленым. Небесно-голубые модели особенно круто будут смотреться весной. Их можно носить с одеждой как насыщенных, так и нейтральных цветов, а еще с вещами металлических оттенков.

Сумка-ведро

В моде в том числе модели с затягивающимся шнурком вместо молнии или замков. Особое внимание стоит обратить на сумки черного и коричневого цветов. По словам экспертов по стилю, они будут актуальны всегда, не только в 2024 году.

Еще интересно смотрятся плетеные модели. Они помогут создать более нарядный образ.

Миниатюрная сумка

На время весны и лета можно забыть о практичности: в тренды вновь врывается микро-сумка. По словам стилистов, она станет не просто аксессуаром, а полноценным акцентом в образе. Поэтому можно смело выбирать любые, даже самые безумные модели. Особенно модны сейчас лакированные микро-сумки. Также стоит присмотреться к моделям необычной формы и с игривыми, даже забавными принтами.

Сумка с цепочкой

В 2024 году цепочки украшают самые разные модели: миниатюрные сумки и клатчи, объемные мешковатые модели, даже вязаные сумки. В тренде, кстати, не только ручки и ремешки в виде цепочки. Она становится полноценным элементом декора, придавая сумке изысканности. Стоит отметить, что в этом году дизайнеры сделали ставку на более изящные модели. Поэтому в модных коллекциях представлено много сумок с не очень толстыми цепочками.

Лакированная сумка

Вещи из лакированной кожи в принципе заняли прочные позиции в гардеробе модниц. А сумка из этого материала — вообще красотень. Особенно для тех, кто пока не рискует выбрать смелые наряды, но хотел бы опробовать тренд. Дизайнеры представили разные модели из лакированной кожи: клатчи, сумки-багеты, асимметричные и объемные сумки. Можно еще попробовать сумку с двумя короткими ручками и деловую модель: они сейчас тоже в тренде. Что касается цветов, то стилисты рекомендуют присмотреться к черным либо пастельным оттенкам.

Замшевая сумка

Замшевая сумка была популярна в последние годы, и тренд сохраняется в 2024-м. Она подходит и для вечернего наряда, и для повседневного, и для офисного. Потому что замша приправляет любой образ щепоткой роскоши. Так что, даже надев простую белую футболку и потертые джинсы, с замшевой сумкой женщина будет выглядеть как королевна. Смело пробуйте разные сочетания текстур, дополняя модной моделью вещи из кожи, денима, шелка и других материалов. Если говорить о цветах, то эксперты предлагают обратить внимание на сумки землистых оттенков.

Сумка-багет

Часто самый удобный вариант сумки — кроссбоди. Однако многие модели через плечо, по мнению стилистов, уже не выглядят стильно. Например, сумки с принтами, особенно анималистичными, кучей металлических деталей, мехом, в этническом стиле и так далее.

Ее модной заменой в 2024 году стала длинная и неширокая сумка-багет. Обратите внимание не только на классические варианты, но и на модели с нестандартным дизайном.