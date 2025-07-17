17 неловких историй, влипнуть в которые может каждый, а рассказать о них с юмором — единицы

В жизни почти всегда есть место для юмора. И если вам тоже хочется улыбнуться, то вот статья про то, как мы визуализировали смешные ошибки — например, понтеру или акулиста. А также у нас есть забавные комиксы о том, чем отличается жизнь в городе от жизни в деревне, и крутые фотки мам и пап, которые в молодости были ой как горячи.