17 неловких историй, влипнуть в которые может каждый, а рассказать о них с юмором — единицы
Попасть в неловкую ситуацию может любой человек, но не каждому удастся выйти из нее с гордо поднятой головой. Герои нашей статьи не понаслышке знают о конфузах, но вместо того, чтобы переживать по этому поводу, они открыто рассказывают о своем опыте и получают кучу поддержки со словами: «О, и со мной такое было!»
- Ехала на работу в транспорте, на мне были замшевые лосины в облипку. Всю дорогу замечала, что мужчины явно пялятся на мои ноги. Но я решила: это потому, что я хороша неимоверно! И только на работе заметила, что штаны сзади разошлись по шву и разъехались в стороны (разумеется), открыв вид на мои красные ажурные трусишки. Почему никто из женщин не сказал мне об этом — загадка века. © Skrimbow / Pikabu
- Ехал в купе с тремя приятными женщинами. Мы познакомились, мило поболтали, а ближе к вечеру я сказал: «Вы мне, конечно, очень нравитесь, но извините за то, что будет ночью». В итоге долго пришлось объяснять, что я ничего плохого делать не планировал, а имел в виду свой ужасный храп, который не могу контролировать... А объяснять это пришлось не только перепуганным спутницам, но и проводнику, и начальнику поезда, к которым они уже успели обратиться с просьбой пересадить их на другие места — так испугались моих слов. © Палата № 6 / VK
- Ехал за рулем и разговаривал по громкой связи со своим сотрудником. В это время останавливает меня гаишник. Останавливаюсь, опускаю стекло. В это время сотрудник, с которым я на связи, произносит: «И еще один вопрос...» А гаишник одновременно с этим представляется и, протягивая руку, просит предъявить документы. Я, не раздумывая, жму ему руку и одновременно говорю своему сотруднику: «У тебя все? А то у меня дел выше крыши!» При этом закрываю стекло и отъезжаю. Через пару секунд сообразил, что что-то не так, тормознул и сдал назад со словами: «Извини, командир, что-то я заработался!» На что гаишник, смеясь, отвечает: «Да ладно, езжайте, решайте еще один вопрос, а то у вас и так дел выше крыши!» Посмеялись оба, и настроение поднялось! © Сергей Какаяразницев / Dzen
Ууу, счастливо отделался. У нас сразу бы красную мигалку, сирену, штраф за непонивонение сотруднику ГАИ, ну и вообще, тебя останавливают, а ты по телефону трындишь. Двде если хендс-фри, неуважение к сотруднику при исполнении. Тут можно и до лишения договориться...
- Выбирал куртку в магазине — никакая не нравится. Смотрю, у примерочных висит какая-то. Примерил. И цвет хороший, и фасон, и размер мой. Собираюсь идти с ней на кассу, и тут из примерочной выходит мужик, смотрит на меня и такой: «Это моя куртка. Снял, чтобы другую примерить». Поржали с ним вместе, что единственная куртка, которая мне понравилась, оказалась его. © Вендиго Злой / Dzen
- Я с ребенком на руках стою на кухне, рядом муж, говорю ему: «Дай соску ребенку». Он берет соску и сует мне в рот. Я рот, естественно, прикрываю, он соску убирает. Я только рот открываю, чтобы сказать, мол, что ты делаешь, а он видит, что я рот открыла, и опять мне соску сует. И так раза три. Потом только до него дошло, что он не в тот рот соску запихивает. Вот мы с ребенком удивились! © Екатерина / Dzen
- После 3-х лет работы в аптеке думаешь, что тебя уже ничем не удивить. Но наступает такой день, когда тебя просят дать прокладки, цитирую, «На ваш вкус». Я, кстати, мужик. © Castro95 / Pikabu
- Есть у меня многолетняя привычка говорить своей собаке: «Да какая ты у меня умная!» Знаете, с такой определенной интонацией. Сказано это иногда бывает к месту, иногда просто как похвала, все равно собака реагирует на интонацию, а не на слова. И был у меня парень. Однажды он что-то сказал такое, какой-то интересный факт, и я на автомате говорю: «Какой ты у меня умный!» Ну, парень смутился, но было видно, что он польщен. Видя такую реакцию, я иногда повторяла сей комплимент. Все было хорошо, пока он не увидел, как я гуляю с собакой. © omores / Pikabu
- К нам пришел сосед. Я с батареи трусы по-быстрому в сумку для ноута спрятала, а потом забыла про них. С ноутом поехала в институт. Достаю на лекции зарядку и даю другу, мол, вставь в розетку. А на зарядке мои труселя кружевные! И тут мой друг с недоумением так на всю аудиторию: «Что это?» Я чуть не упала — просто это было перед целым курсом, блин! После этого он меня подкалывает: «У тебя кружевная тряпочка для ноута?» © Подслушано / Ideer
- Тележки стоят возле входа. Я шел за одной, когда увидел женщину, которая везла пустую тележку ко входу. Подумав, что она хочет оставить ее, я решил сэкономить нам обоим время и подошел к ней со словами: «Я ее забираю». Она на меня испуганно посмотрела, а я, увозя тележку, отправился по своим делам. Когда обернулся — увидел, что она взяла другую тележку. © DennyMan / Pikabu
А я думала, будет драка за монетку.
Впервые приехали в Вильнюс, пошли в магазин. Из денег только купюры. А там залоговая система в тележках, суёшь монету в 1 евро и отщёлкивается цепочка. Чтобы потом монету достать, будь добр откатить тележку на место.
При мне такие же наши соотечественники пытались у бабки тележку перехватить. Она им по-литовски объясняет, они не фига не понимают. Пришлось вмешаться...
- Сегодня ехал на маршрутке домой после ночной смены, на одной из остановок в салон зашла бабуля и села напротив меня. По дороге я уснул и свалился с сиденья на эту бабульку! От испуга просыпаюсь и пытаюсь встать, а она и говорит: «Ладно тебе, внучик, отдыхай, ты, видимо, устал сильно!» Ну я извинился, покраснел, но такая реакция бабульки подняла мне настроение. © Палата № 6 / VK
- Отец позвал на выставку. Фуршет, красивые наряды. Я как в кино, расхаживаю в красивом маленьком черном платье. Замечаю папу в толпе симпатичных молодых людей. Подхожу к ним, улыбаюсь, слушаю. Тут меня замечает папа, обнимает за плечи и выдает: «Знакомьтесь, это моя дочь. Ей тридцать лет и она одна». Да ну вас, с этим вашим искусством. © Lilianna86 / Pikabu
- В школьные времена мне очень нравились вампиры. До такой степени, что я притворялся одним из них. В школе мне казалось, что я такой крутой и эпатажный, когда я спрашивал у людей, какая у них группа крови. До сих пор стыдно. © glitter_jolly00 / Reddit
- Произошло вчера в Испании, во время отдыха с семьей. Ужин в ресторане отеля, все включено. Шведский стол. Стою в очереди, чтобы набрать ананасов. Впереди меня мужик лет 40, набирает себе в тарелку. С другой стороны стола, на котором разложены сладости, моя дочка набирает себе разных конфет. Вижу, что у нее уже полная тарелка конфет, говорю: «Хватит уже накладывать, будешь нести — пересыпется через край». А мужик стоял ко мне спиной и подумал, что это я ему. Поворачивается ко мне и, с глазами как у кота из «Шрека»: «Извини, друг, ну просто ананасы очень вкусные». Объяснил, что не к нему призыв был, а к дочке. Поржали вместе. © kleverwork / Pikabu
- Еще в школе я пытался произвести впечатление на девушку, в которую был влюблен. На одной из вечеринок я демонстрировал свои великолепные танцевальные движения, но в итоге споткнулся о собственные ноги и пролил на нее свой напиток. © This_Tomatillo_**6 / Reddit
- Утром у нас с парнем есть своя маленькая традиция — я всегда его целую перед уходом. В то утро я вообще не выспалась. Пришлось ехать на такси, ибо опаздывала. Всю дорогу спала, тут меня будят, говорят, что приехали. А я машинально целую в щеку водителя и говорю ему: «Спасибо, дорогой!» Вышла и пошла себе в офис. Он даже ничего не сказал! Я только спустя пять минут поняла, в чем прикол. Звонила, извинялась и скидывала деньги за поездку. © Карамель / VK
- Решили как-то с друзьями рвануть на море на машине. Наконец, добрались до пляжа. Все такие счастливые: берем полотенца, идем купаться. Я прыгнула с высокого пирса в воду, и тут понимаю, что что-то не так. Оборачиваюсь, а мои трусы плавают рядом со мной. Друзей повеселила, сразу спалили. © Карамель / VK
- Решила устроить выходной своему зрению и не пользоваться очками, благо, у меня всего −1,5 и вижу в целом нормально. Готовила, убиралась, посмотрела кино без проблем. Проходя мимо прихожей, где лежала на своем любимом месте моя собака, говорила ей нежности. В очередной раз после моих нежностей, мое волосатое чудо, со следами сильной заспанности, появляется из другого конца квартиры. Оказывается, все это время я разговаривала с упавшей курткой. Купила линзы. © Подслушано / Ideer
В жизни почти всегда есть место для юмора. И если вам тоже хочется улыбнуться, то вот статья про то, как мы визуализировали смешные ошибки — например, понтеру или акулиста. А также у нас есть забавные комиксы о том, чем отличается жизнь в городе от жизни в деревне, и крутые фотки мам и пап, которые в молодости были ой как горячи.