16 человек, которые протаранят себе выход там, где другие видят лишь тупик

Есть люди, которые там, где обычный человек заметит лишь проблему, видят множество возможностей для себя. И для них найти неизбитый путь решения той или иной задачи — дело буквально 5 минут.

«Папа друга использовал бутылку оливкового масла, чтобы посмотреть затмение»

«Брат не смог найти подходящую открытку на день рождения бабули, поэтому проявил творческий подход»

«Посмотрите-ка, кому здесь исполнился 1 век?»

«Я приготовил стейк в посудомоечной машине»

Выкрутилась, как могла

Работаю кассиром в банке. Однажды день выдался бешеный, народу много. Встаю со стула, чтобы дотянуться до сейфа, и чувствую, что трещат мои брючки по швам. Лопнули чуть ли не до колен! А тут звенит звонок — приехали инкассаторы, мне их встречать надо, а тут такой конфуз. Ну я и придумала выход: заштопала наскоро швы степлером. Пришлось очень мило строить глазки, чтобы мужики ничего не заметили. © Подслушано / VK

Идея на случай, если вам нужно запереться в общественной уборной, а замки сломаны

«Этот герой проснулся от собственного храпа, замотал голову шарфом и снова уснул. После этого я слышал только легкое сопение»

«Племянник разбил монитор во время уборки, новый пока не купили»

Ну вы поняли — нет ничего, что нельзя починить с помощью скотча

Если в машине постоянно запотевают стекла — в ход идут любые подручные средства, даже насадки для душа

Даже к педантичному парню можно найти подход

У меня есть привычка: все планы и дела я записываю в ежедневник и указываю время выполнения. Сегодня открываю блокнот, глядь: а моя девушка Настя вписала туда дополнительное занятие «Выслушать уже, наконец, нытье Насти!». Я оценил ее смекалку и в ответ закупил вкусняшек. Приду сегодня пораньше, план на вечер понятен! © Палата № 6 / VK

«За окном −40 °C, а хозяин квартиры отключил мне отопление. Но он забыл, что я ценю комфорт больше электричества»

Если потратил все деньги на телефон, а он такой большой, что даже удержать его не можешь

Когда показывают игру твоей любимой команды, а телевизора под рукой нет — сгодится и экран офисного принтера

Когда перестал работать сенсор экрана, а писать сообщения как-то надо

Кому нужны эти ваши лестницы и краны, когда есть вертолет

А парень-то оказался не промах

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