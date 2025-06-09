12 добрых историй о совпадениях, которые греют душу

Мда, засунуть все деньги и документы не в ручную кладь, не в карман пиджака, а в сиденье 😮💨
-
-
Ответить
Случайности не случайны. Друг ли летел тем же самолетом и нашел там ваш потерянный паспорт, или жизнь наградила вас за то, что вы помогли другому человеку — мы верим, что такие совпадения происходят не просто так. Рассказываем неожиданные истории людей о том, как в их жизни случился киношный сюжетный поворот.
Мда, засунуть все деньги и документы не в ручную кладь, не в карман пиджака, а в сиденье 😮💨
Лето — пора поездок. И где, как не в поездах, случаются забавные истории, которые потом хочется пересказать знакомым, чтобы вместе посмеяться.