12 добрых историй о совпадениях, которые греют душу

Случайности не случайны. Друг ли летел тем же самолетом и нашел там ваш потерянный паспорт, или жизнь наградила вас за то, что вы помогли другому человеку — мы верим, что такие совпадения происходят не просто так. Рассказываем неожиданные истории людей о том, как в их жизни случился киношный сюжетный поворот.