15+ человек, которым судьба подарила не фамилию, а готовый повод для шуток

Народное творчество
2 часа назад

Фамилия зачастую фигурирует в нашей жизни только в официальных документах. Но у некоторых людей она настолько нестандартная, что вокруг нее могут закручиваться сюжеты довольно ярких историй.

  • В полиции работал сотрудник по фамилии Самолетов. Когда звонили и он брал трубку, то говорил: «Розыск, Самолетов». На что обычно потерпевший начинал орать: «Каких, блин, самолетов? У меня машина пропала, вы что там, издеваетесь?» © Hrustaleva__ / X
  • Был у нас менеджер Сурков. Приехал гендир из Болгарии, наш язык знал слабовато. Менеджеры перед докладом представлялись. Серега говорит: «Менеджер Сурков!» Гендир наклоняется к нашему директору и выдает гениальное: «А зачем суркам менеджер?» Собрание было сорвано, весь штат похрюкивал от смеха до конца. © ognin / Pikabu
  • У моей соседки в общаге было несколько друзей Андреев, вышла замуж она за одного, с фамилией Безотечество. Когда спрашивали, о каком Андрее она говорит, отвечала: «О том, что без имени, без рода и без отечества». © Sofi99956021 / X
  • В районе, в котором я обслуживаю, живут две соседки — Штода и НекОгда. Как-то приехал ко второй на вызов, пишу карту:
    — Ваша фамилия?
    — Некогда.
    — Женщина, мне тоже некогда, времени мало, фамилию назовите, пожалуйста... © doctorhaus1982 / X

«Когда человек на своем месте»

  • Когда я училась, у одного нашего препода была фамилия Шамрай. Поэтому его звали только как «Лайк э даймонд». © AAluminium / X (отсылка на песню Rihanna — Diamonds — прим. ADME)
  • Занесло нас по работе в польский город Ополе. И вот договорились я и еще две девушки погулять. Выходим, а одна из них мне тут же заявляет: «Мы должны найти большую надпись „Ополе“ и сфотать под ней Катю». Я говорю: «Зачем?» А она, указывая на Катю (чья фамилия «Береза»): «Потому что в Ополе Береза стоя-я-яла». А через секунду, посмотрев опять на Катю, добавляет: «В Ополе кудрявая (а она кудрявая) стоя-я-яла». © OlgaOrlova987 / Pikabu
  • Был у нас в лагере, в нашем отряде, мальчик по фамилии Секрет. И никто не верил, что у него фамилия Секрет. Мы-то поржали и забыли. А вот всякие мероприятия затягивались, потому что никто ему не верил. Даже когда весь отряд скандировал, что это его фамилия, вахтеры не верили. Любая экскурсия, поездка в соседний лагерь на соревнования... везде одна проблема. © amputator13 / Pikabu
  • Как-то случайно узнал, что коллега несколько лет назад сменил фамилию. Спросил, что же это за фамилия была такая, которую он так не любил. Отвечает: «Дядя. Вот так родился и сразу Дядя Саша». Отвечаю: «Я бы на месте твоего отца назвал бы тебя Федором». Посмеялись. И тут он добавляет: «А теперь представь, каково моей сестре...» © Leechnost** / Pikabu

«Как думаете, на сколько опоздал курьер с такой фамилией? Правильный ответ: на 5 часов»

  • Молодая стюардесса на рейсе объявляет проверяющего Чикиридзе, которого новички всегда боялись. Сбивается:
    — Командир экипажа, пилот В. Чики... Чики... рики...
    Командир, не выдержал, сам включил микрофон и выдал:
    — ТАВИ! © mph18 / Pikabu
  • Мне никогда не хамят в инстанциях. Все очень милы, улыбчивы и расторопны, едва услышат мою фамилию. Нет, ни с какими важными персонами я даже рядом не стояла. Просто как можно быть грубым с человеком по фамилии Горошек? © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня знакомый с достаточно интересной фамилией — Бот. Зовут его Олег. Предлагал ему недавно по приколу устроиться в поддержку банка. Просто представляю абсурдность ситуации, когда клиент в чате видит, что ему отвечает Бот Олег.
    — Задолженность?
    — По кредиту или по кредитной карте?
    — Переведи на оператора, глупая ты машина!
    — Я и есть оператор.
    — Ты врешь! © Spartleg / Pikabu
  • Пришла женщина за 60. Спрашивала доктора Кузнецова. Таких у нас не было, но был в проктологии — отправили. Через 20 минут дамочка возвращается и скандалит, требует нашего Кузнецова. И тут появляется он — доктор с фамилией Железняк! Конфликт был исчерпан, а Железняка-Кузнецова еще долго коллеги троллили. © fox3377 / Pikabu
  • В начале нулевых в нашем селе был участковый по фамилии Убейкобыла. А в районную полицию прислали нового начальника с фамилией Убейконь. При знакомстве они крепко так повздорили, ибо каждый думал, что другой стебется. © TarAnka / Pikabu

«Тот момент, когда реально вышла замуж за работу⁠⁠»

  • Старая мамина история. Записалась она на протезирование зубов. Сделали слепок, потом приезжала на примерку, и вот — последнее посещение. Приехала она в поликлинику, сидит, ждет, когда вызовут. Все места на лавочках в коридоре заняты. Через какое-то время выглядывает медсестра, смотрит на нее и говорит: «Голованова, заходите». Народ переглянулся, сидят дальше. Опять выглядывает медсестра, смотрит на мать и говорит: «Я же сказала, Голованова, заходите». Опять все сидят. В третий раз выглядывает медсестра, смотрит на мать и уже раздраженно говорит: «Голованова, и долго еще мы вас ждать будем?» Мама: «Я не Голованова, я Башкирова». Медсестра: «Ой, ну какая разница, Голованова или Башкирова. Одно и то же. Заходите, я вам говорю». © svetlyachok / Pikabu
  • Регистрирую человечка на участие в соревновании, вокруг очень шумно:
    — Фамилия? — спрашиваю я.
    — В смысле?
    — Фамилию свою говорите.
    — В смысле?
    — Фамилию назовите свою!
    — СМЫСЛИН! © Kerambit / Pikabu
  • Появился в нашем коллективе новенький. Вскоре стало понятно, что работник из него так себе. Часто его обсуждали. И как-то одна коллега сказала: «Знаете, я его даже в какой-то мере понимаю. Ну вот серьезно. С фамилией Кот только 16 часов и спать, 2 часа обедать и 6 часов от начальника прятаться». Мы все выпали. Да уж, вот что значит реально соответствовать своей фамилии. © Палата № 6 / VK
  • С папой учился парень по фамилии Жук. Само собой, прозвище у него было простым и банальным. Парнишка был совсем не в восторге от того, что все зовут его Жуком, и решил действовать серьезно. Не дожидаясь окончания учебы, он женился и стал счастливым обладателем фамилии Пискунов. С тех пор все звали его Жук-Пискун. © OlkaZlolka / Pikabu
  • Работала одна знакомая директором аптеки. Сидит спокойно в своем кабинете, отчеты готовит. Вдруг заходит одна из фармацевтов и говорит: «К вам ПОСРЕДНИК пришел!» Она ей отвечает: «Я без посредников работаю». Та уходит. Через 3 минуты возвращается и говорит, что товарищ не уходит и говорит, что является представителем фирмы. Знакомая моя возмутилась такой наглости и сказала: «Ну зови сюда этого посредника, сейчас я ему объясню, как мы работаем!» Заходит парень и говорит: «Здравствуйте! Разве не узнаете? Это же я, Коля Посредник, представитель фармкомпании!» Вот такая бизнес-фамилия. © Toshan81 / Pikabu

Эту тему можно двинуть еще дальше. Вот вам подборка, которая доказывает, что иногда имя и фамилия могут быть спойлером к характеру человека.

