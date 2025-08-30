15+ человек, которым судьба подарила не фамилию, а готовый повод для шуток

В физтехе,на кафедре тяжёлой ядерной физики висит табличка Зав каф ТЯФ А В Собакин
-
-
Ответить
Фамилия зачастую фигурирует в нашей жизни только в официальных документах. Но у некоторых людей она настолько нестандартная, что вокруг нее могут закручиваться сюжеты довольно ярких историй.
В физтехе,на кафедре тяжёлой ядерной физики висит табличка Зав каф ТЯФ А В Собакин
«Когда человек на своем месте»
Я квартиру снимал у мужика с фамилией Нетудыхата. А еще есть знакомая Загубисало.
«Как думаете, на сколько опоздал курьер с такой фамилией? Правильный ответ: на 5 часов»
«Тот момент, когда реально вышла замуж за работу»
Эту тему можно двинуть еще дальше. Вот вам подборка, которая доказывает, что иногда имя и фамилия могут быть спойлером к характеру человека.