а свекровь не должна чистить зубы перед сном? я не поняла, если оставаться на ночь щетку нужно прятать, что бы это позорище остальные не увидели?
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
Каждому родителю хотя бы раз в жизни хотелось нажать на паузу: выпить кофе в тишине, сходить в кино или просто спокойно поработать. И тогда на сцену выходят они — бабушки, няни и даже бывшие мужья, готовые подставить свое надежное плечо. Вот только иногда это «плечо» оказывается таким, что после его помощи хочется взять еще один выходной — для восстановления нервных клеток.
- Задумались с мужем о няне. Но свекровь была против. Стала приходить и сидеть с внуком. Начала оставаться с нами ужинать и ночевать. Поняла, что все зашло слишком далеко, когда встала с утра, зашла в ванную и увидела как там спокойненько лежит ее зубная щетка. © Мамдаринка / VK
- Коллега рассказывала, что ее няня занималась вторым ребенком подряд. Фактически жила в их семье. Как-то она пришла домой, дети спали, а на кухне ее ждал вкуснейший лагман. Она села уплетать этот лагман от няни. Пришел муж, начал говорить, что няня уже столько лет подряд им дорого обходится. Она его дослушала и ответила: "Я с тобой разведусь хоть завтра, но няня останется. И даже не смотри в сторону моего лагмана. Вся эта кастрюлька только для меня. © carriewhite1963
- Всегда с радостью оставляла дочь со свекровью у нас дома: она и за ребенком последит, и обед приготовит, и пол помоет. Недавно у меня отменилась встреча, остались дома все вместе. И тут я наблюдаю, как она мочит тряпку в унитазе и моет ею пол, а потом, не помыв руки, идет готовить суп. На мое замечание, что есть ведро и надо бы помыть руки, свекровушка ответила: «Зачем ведро, в унитазе удобнее. А руки помылись, когда я тряпку полоскала». В общем, дочь я с ней больше не оставляю. © Подслушано / Ideer
- Решила выйти на работу до окончания декретного отпуска. Бабушек у нас нет, так что пришлось искать няню. Откликнулась одна мадам. Ответила, что предложение интересное, но ее интересовал вопрос, чем же я ее буду потчевать, ведь у нее имеется непереносимость многих продуктов. А еще ей нужно было такси, которое утром и вечером перемещало бы ее. К такому я точно не была готова. Думаю, может, тоже начальнику сказать, чтобы транспорт мне предоставил и кормил в обед. Меня бы это очень устроило. © Рабочие истории / VK
- Написала воспитательнице, что опоздаю, попросила, чтобы сына оставили на продленке или возле охранника. Залетаю, охранник говорит, мол, детей уже нет, а где воспитатель — не знает. Она трубку не берет. Звоню свекрови. Надо было слышать ее удивление, когда я спросила: «Марк случайно не у вас?» Через минуту объявилась воспитатель. Они просто гуляли с сыном в парке, а телефон у нее сел. Чуть с ума не сошла, а свекровь мне до сих пор припоминает тот случай. © Мамдаринка / VK
- Оставила дочь с бывшим мужем на пару часов. Принесла ее детскую еду, все объяснила когда и во сколько дать. Вернулась — еда на месте, дочь голодная. В бешенстве начала выяснять у мужа, что вообще происходит. А он смерил меня взглядом и произнес, что вообще-то у него не было хлеба на бутерброды, поэтому ему есть было нечего. То есть он решил, что раз у него нет еды, то и дочь будет голодная. © olga_w_18011983
- Оставила свой дочерей со свекровью на целый день. Она души во внуках не чает, так что оставляла со спокойной душой. Вернулась поздно, зашла в квартиру, тишина. Прошла в детскую, мои ангелочки спят, рядом дремлет свекровь. Уже собралась выйти, как заметила на полу странные белые следы, ведущие из детской на кухню. Они привели меня к холодильнику, на котором висел огромный лист бумаги. На нем почерком свекрови был выведен прайс-лист: «Посмотреть, как спит ангелочек — 50 руб./мин.», «Потрогать пяточку (с гарантией, что не проснется) — 100 руб.», «Эксклюзив! Вдохнуть запах детской макушки — 500 руб.». Внизу увидела приписку: «Сегодняшняя выручка — 2450 руб. (соседки, баба Валя и тетя Ира). Деньги в сахарнице. P.S. Муку рассыпали, когда изображали ангелов».
- У подруги есть 7-летний сын. Сама она учится на вечерке на факультете прикладной математики, ребенка девать особо некуда, так что регулярно таскает его с собой. Он сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Полгода они походили туда вместе, потом роль няни взяла на себя мама подруги. Однажды она вернулась домой, спрашивает, как день прошел и услышала от мамы следующее: «Ой, да хорошо все. Поели, поспали, поиграли, но потом он меня про интегралы спросил, а я в этом ничего не понимаю». © Палата № 6 / VK
- Знаю няню, которая работала в семье с 2 детьми. Основным добытчиком там была мама, которая обожала эту няню и чуть ли не на руках носила. Иногда в семье были ссоры. И в такие моменты няня тут же писала своей 19-летней дочери, чтобы та писала мужу и отправляла ему свои фотки. Муж рассказал все супруге. Она не верила до тех пор, пока няня сама в этом не призналась. Не понимаю, зачем она это делала. Мужик самый обычный, жена — добытчик в доме, ипотека, у него еще старший ребенок был от другой. Какого фига она своими руками добывала своей дочери мужчину в два раза ее старше и с алиментами на троих детей? Если опустить сторону морали, то где хотя бы голый расчет? © legkoe_pero
- За нашей дочкой присматривала 19-летняя няня. В ее обязанности входило забирать дочь со школы и сидеть с ней пару часов. Как-то дочь уронила свою шапку в лужу. Няня не придумала ничего лучше, как высушить ее в микроволновке. От шапки остался черный уголек и химический запах по всей квартире. Няню я уволил, а микроволновку пришлось выкинуть. © Подслушано / Ideer
- Развелись с мужем год назад. Дети остались со мной, Ваня берет их к себе на неделю раз в месяц. У него новая девушка, из-за которой мы с ним и расстались. Она тоже взаимодействует с нашими детьми. Я ничего не имею против этого, но недавно дочь сказала мне: «Лера готовит очень вкусные блины. У тебя не такие, мам». Я даже присела. Понимаю, что малышка не осознает, как больно ранят меня ее слова. © Карамель / VK
В инструкции к микроволновке нужно писать, что мокрые вещи в ней сушить нельзя. Как в США пишут, что котов нельзя там сушить после того, как одна дама такое сделала.
- Больше года уговаривала мужа взять няню. Так у нас появилась молоденькая Лена. Дети от нее без ума. Но вот проблема в том, что не только дети. На прошлых выходных, пока я была у мамы, они все вместе ходили в зоопарк. Хотя, когда я сидела с детьми, на такие культпоходы у него никогда не было времени. © Мамдаринка / VK
- Пришла вчера с работы. Меня встретила 5-летняя дочь, которая в тот день сидела с моей мамой. Принесла мне лист бумаги, на котором было изображено сердце, и заявила: «Мам, смотри! Это я сестре нарисовала. Как ты думаешь, Насте понравится?» Говорю, что, конечно, она будет в восторге, ведь сердечко такое красивое. Старшая дочь вернулась домой и задала вопрос: «Где моя любимая помада, которую я из Парижа привезла?» Так я поняла, что сердечко получилось не только красивым, но и невероятно дорогим. © Карамель / VK
- Свекровь присматривала за детьми, пока я младшую рожала. Старшая 16-летка ее очень не любит. Вернулась из роддома, а дочка мне говорит: «Загляни в шкаф». Я смотрю, а свекровь решила там навести порядок. Свой порядок. Мои, детские и мужнины труселя она сложила в одну кучу. Я сквозь зубы поблагодарила, но сказала, что не надо так больше делать. В итоге, попросила свекровь не приходить домой, когда меня там нет. © anwizard
- Нашла няню. Резюме — блеск: педобразование, знание 3 языков. Оставила ее с сыном. Вернулась, зашла в гостиную. Там было пусто: исчезли все диванные подушки, плед, ваза и даже шторы! Остался только голый диван. Я бегом в детскую в детскую. А там сияющая няня с гордостью заявила: «Мы как раз закончили. Я убрала все лишние предметы, которые отвлекают ребенка от познания чистых форм и пространства. Вам нравится? Малыш в восторге, он проспал два часа в абсолютно гармоничной обстановке». Вернувшийся с работы муж молча показал мне на свой рабочий стол в углу комнаты. Там тоже царил дзен: ни одного провода, ни одного документа.
- Наняла няню и поставила дома камеру. Мужу сказать забыла. Как-то няня взяла день отгула, а он остался дома с малым. И вот я случайно открыла приложение с трансляцией камеры. И тут я увидела жестокую реальность, ведь мой муженек привел домой какую-то девицу, и они целовались в гостиной, пока сын спал. © Палата № 6 / VK
Прочитав эти истории, можно испытать целый спектр эмоций: от искреннего смеха до легкого шока и желания обнять своего ребенка покрепче. Одно ясно точно: родительство — это непредсказуемое приключение, где на каждом шагу ждут сюрпризы, особенно когда привлекаешь «помощников».
А у вас были случаи, когда помощники так «помогали», что лучше бы и не начинали?
Комментарии
И все совершенно случайно - и сказать забыла, и приложение само открылось