"5-летний сын стащил деньги из сейфа отца".
То ли отец редкий раздолбай 🤪, то ли у сына криминальный талант. 👮♂️
17 нянь, которые просто хотели присмотреть за детьми, а попали то ли в триллер, то ли в комедию
Истории
3 часа назад
Некоторые люди думают, что работа няни весьма прозаична. Покормить ребенка, почитать ему сказки, уложить спать — вот и все приключения, пожалуй. Но не тут-то было. Героини нашей статьи рассказали о своем опыте присмотра за чужими детьми, и у нас теперь язык не повернется назвать эту профессию скучной.
- Работаю няней в семье крупного бизнесмена. Сначала работала несколько раз в неделю, потом стала жить у них. Глава семейства почти круглосуточно работает, его жена ничего, кроме шмоток, спа, фитнеса, не замечает. Вчера их 5-летний сын стащил деньги из сейфа отца, пришел ко мне и сказал, что мы должны сбежать куда-нибудь. Деньги сразу вернула, но как ему объяснить, почему я люблю его больше, чем родная мать, не знаю... © Подслушано / Ideer
- Работала няней, и мама детей вдруг заявила мне: «Знаете, мой муж считает, что мы не должны платить вам за те часы, когда дети спят». Я подумала и ответила: «Хорошо, но тогда я буду уходить на это время». Конечно, я бы так не поступила, но, надеюсь, она осознала, какую ерунду сморозила. © reckate / Reddit
"5-летний сын стащил деньги из сейфа отца".
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- Когда мне было около 20, я работала в детском саду, а по выходным еще нянчила близняшек из своей группы. Их мама была невероятной красоткой с увеличенным бюстом. Однажды она собиралась пойти на свидание и позвала меня. Сказала, что вернется к полуночи. И вот уже час ночи, а ее все нет. Я начала волноваться. Два часа, три... Я уже вовсю названиваю ей, но попадаю лишь на голосовую почту. Семь утра. Ее нет. Близнецы еще слишком малы, чтобы спрашивать у них чей-то номер телефона. И я уже начинаю рыться в вещах, чтобы найти какие-нибудь контакты. В итоге нашла в записной книжке номер бабушки, но мой звонок почему-то лишь разозлил родителей дамы. Я позвонила еще в полицию и объяснила им ситуацию.
Примерно через час приезжает мама близнецов в мужской футболке и на каблуках. Она вовсю хохочет и дразнит меня: «Какой ужас! Алло, полиция?»
Больше я никогда не соглашалась сидеть с ее детьми. Она просто осталась с мужчиной и выключила телефон, чтобы ее не беспокоили. © Kikabennet / Reddit
- Как-то я отправилась в ванную из-за «женских дел». Начала шуршать упаковкой, а ребенок, за которым я присматривала, из-за двери крикнул мне: «Я слышу, что ты там ешь конфеты!» Это сделало мой день! © HalleysComet5 / Reddit
- Няни часто сталкиваются с проблемой, когда дети едят ИХ еду, принесенную из дома. Я не профессиональная няня, но как-то сидела с 6-летней девочкой. Она спросила, что я ем. Это был ананас. Малышка сказала, что никогда раньше его не пробовала, и попросила кусочек. Я рассказала об этом ее маме, а та ответила, что девочка ест ананасы довольно часто. Тогда я поняла, что она просто хотела съесть мою вкусненькую еду. © Kacidillaa / Reddit
- 5 лет назад, когда я еще была не такой уж и опытной няней, я пережила ужасное. Малыш ел мелкие крекеры, аккуратно отправляя по одной штучке в рот, как я его учила. А потом я отвернулась, чтобы помыть посуду, и из-за шума воды не услышала, как ребенок подавился. Я обернулась и увидела, что он задыхается. Сердце ушло в пятки, но я начала действовать: сперва постучала его по спине, потом прибегла к приему Геймлиха. Когда малыш откашлялся, он выдал: «А еще крекеры есть?» © Unknown author / Reddit
- Я была в гостиной и смотрела за ребенком, когда вдруг услышала мужской голос, который сказал мне: «Привет». Кроме меня и детей, дома никого не было. Я проверила входную дверь, поднялась к детям, чтобы удостовериться, что все в порядке. Потом спустилась вниз и услышала голос из столовой: «Привет, я Армандо». Да, у них был просто ужасный попугай! © Unknown author / Reddit
- Я впервые пришла посидеть с детьми, и родители объяснили мне основные правила: как долго малышне можно смотреть телевизор, в котором часу их укладывать спать и так далее. А перед уходом мамаша вдруг заявляет: «Ни в коем случае не ходи в подвал!» Я тут же вспомнила фильмы ужасов про зловещие дома, перепугалась, потому весь вечер не подходила к запретному месту. Но потом любопытство взяло свое. Я уложила детей, подкралась на цыпочках к двери в подвал и приложила ухо. Раздалось что-то похожее на хныканье или грустный смех. Сердце ушло в пятки. Дала деру оттуда, включила телевизор и попыталась забыть обо всем. Не получилось. В итоге я набралась смелости (или дурости), вернулась к подвалу и дернула дверь. Заглядываю, а там... козел. Не чудовище, а обычный козел. Увидев меня, он начал блеять на весь дом и разбудил старшую девочку. Она вышла и сказала: «Не стоит открывать дверь в подвал, иначе Карлос думает, что ему принесли еду, и начинает шуметь». Хорошо, что такое объяснение запрета я получила уже после того, как увидела козла, иначе подумала бы, что Карлос — это несчастный узник семейки. Мать детей потом объяснила, что они просто ремонтируют загон для коз, потому на несколько дней переселили козла в подвал. © Unknown author / Reddit
- Родители заявили, что мне запрещено говорить детям слово «Нет». И вот однажды, когда их мама была еще дома, 4-летний карапуз захотел вылить свой сок на стол. Я закричала: «Нет! Нет! Нельзя!» Мамаша тут же сделала мне выговор. А потом дала гениальный совет: «Вместо того, чтобы говорить „Нет“, скажи: „Если ты выльешь сок на стол, будет беспорядок, а мне придется убирать“». Стратегия оказалась так себе. Когда в другой раз мальчик захотел помочиться с балкона, я, уже наученная его мамой, сказала: «Если ты так сделаешь, мне придется оставить тебя вечером без сказки». И он дал мне понять, что сказки его совершенно не интересуют. Замечательный метод, ничего не скажешь. © eukaryotes / Reddit
- Однажды, когда я сидела с детьми, ко мне пришла их соседка и попыталась оставить мне еще и своих детей — без платы за услугу. Она объяснила это тем, что я и так уже сижу с детьми и еще парочка мне не помешает. А еще она хотела, чтобы я накормила ее детей. © CaptDeliciousPants / Reddit
- Отец ребенка работал в компании, которая занималась производством спортивной одежды, в том числе спортивных бюстгальтеров. Каждый год им нужно было тестировать новые модели, и компания отправляла экземпляры женатым сотрудникам. Его жена была беременна и не могла участвовать в примерке, поэтому он привел меня в гостиную, налил чаю и спросил: «Какой у вас размер бюстгальтера? Я знаю, что мы вам за это не платим, но не могли бы вы попробовать поносить эти спортивные бюстгальтеры? Можете потом оставить их себе». Это была не шутка, я действительно получила всю эту одежду. © pineappleprincesspie / Reddit
Почему беременная не могла мерить бюст? Многие беременные продолжают заниматься спортом даже впритык к родам и выросшая грудь нуждается в поддержке.
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- Папа детей, с которыми я сидела, поставил мне «сердечко» в приложении для знакомств. Когда я обо всем рассказала его жене, мужчина утверждал, что его взломали. Ну а дети были замечательными. © marymoon77 / Reddit
- Нанималась няней. Собеседование шло отлично, пока мать детей не сказала, что прошлую няню она уволила за соблазнение ее супруга, потому я должна себя вести как монахиня. А муж сидел рядом и поддакивал. Мне уже было адски неприятно, но окончательно она меня добила фразой: «Вы красивая, но, к счастью, не в его вкусе». А муж кивнул. Я была просто в шоке. У прошлой няни, видите ли, не было высоких принципов, а муж не при делах вообще! Конечно же, мне не нужны такие работодатели. © thisisdevon- / Reddit
- У семьи, где я работаю, есть крошечная собака, которую мама семейства презирает. Собака ведет себя нормально, просто женщина не любит животных. У них дома на диване лежат две пушистые подушки. Собака любит валяться на них и, конечно, оставляет шерсть и вмятины. Мне так жалко щенка: я знаю, что его будут ругать. Поэтому, когда я слышу, что мама ребенка возвращается домой, я несусь к дивану, чтобы поправить подушки. И буду делать так дальше. © nannybabywhisperer / Reddit
- На работе завязался роман с начальником, познакомилась с его 9-летней дочерью от первого брака, быстро нашли с ней общий язык. Ходили втроем в музеи, на концерты, как настоящая дружная семья. Познакомил со своей мамой, с дочкой стали подружками, строила планы на будущее. Но все мечты рухнули, когда на свой день рождения он представил меня друзьям и его новой пассии как просто НЯНЮ его дочери. © Подслушано / Ideer
- Работаю няней. Недавно услышала первое слово ребенка — «бегемот». Родителям не расскажу: некоторые вещи лучше держать в секрете. Они расстраиваются, когда узнают, что свои первые слова дети сказали не им. © positivityfox / Reddit
- Я работала няней у богатых людей. У отца семейства был свой кабинет, и его жена часто шутила, что это запретная зона, даже ей туда ходить нельзя. Мне стало любопытно, почему, обычная же комната: письменный стол, книжные шкафы, забитые профессиональной литературой. И однажды я решила там побродить. Ничего такого не увидела и даже немного разочаровалась, но потом вдруг схватила одну из книг. Между страницами были зажаты денежные купюры. Взяла другую книгу — то же самое. Я проверила еще штук 10, и везде были спрятаны купюры. Интересно, мужчина не доверял банкам или просто прятал деньги от жены? © Unknown author / Reddit
В этих статьях вы найдете еще больше доказательств того, что работать няней ой как непросто:
- 17 женщин поработали нянями, и от их историй могут подкоситься ноги даже у людей с крепкими нервами
- 20+ нянь поработали в богатых семьях и без прикрас рассказали, что происходит за закрытыми дверями особняков
- 15 женщин пошли смотреть за чужими детьми и даже не догадывались, какие качели-карусели их ждут
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Не надо заходить в запертую комнату, даже если хозяин - не Синяя Борода)
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