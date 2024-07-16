17 нянь, которые просто хотели присмотреть за детьми, а попали то ли в триллер, то ли в комедию

Некоторые люди думают, что работа няни весьма прозаична. Покормить ребенка, почитать ему сказки, уложить спать — вот и все приключения, пожалуй. Но не тут-то было. Героини нашей статьи рассказали о своем опыте присмотра за чужими детьми, и у нас теперь язык не повернется назвать эту профессию скучной.