18 раз, когда люди хотели сделать доброе дело, а угодили в переплет
Все мы любим чувствовать себя хорошими людьми — сделаешь кому-то доброе дело, и мир сразу становится чуточку светлее. Но бывает, что попытка помочь превращается в трагикомедию с нами же в главной роли. Герои и героини сегодняшней подборки угодили как раз в такую ситуацию, а вышли из нее с историей, которую теперь вспоминают со смехом. Некоторые — с нервным.
- Утром сосед попросил подбросить по дороге на работу. Согласилась. После этого каждый день караулил меня. И вот однажды выезжаю, а он бежит и кричит: «Жди меня здесь, я сейчас сумки соберу, загрузимся и поедем!» Я в шоке уехала. Так он со мной потом здороваться перестал. © elenamaksemova
- Я каждый день в одно и то же время выношу мусор. И вот однажды еду в лифте, и он останавливается на 5 этаже. Там стоит девушка с черными пакетами. Я предложил заодно их выбросить. Назавтра все повторилось. Вчера вышел чуть позже, а лифт опять на 5 этаже останавливается — и снова эта девушка. Сует мне свои пакеты и говорит: «Почему так поздно? Я столько ждала тут». Сказать, что я офигел — это ничего не сказать. © aza_baidilda
- В прошлые выходные остановился на автомагистрали бабульке помочь колесо поменять. Через несколько минут подъехали сотрудники патруля и как давай меня допрашивать! Кто я такой, зачем остановился и так далее, и так далее. Выписали мне штраф, блин, за остановку в неположенном месте, и отправили меня ехать дальше по своим делам. © Unknown author / Reddit
- Ужинала в ресторане. Зашла в уборную, а там стояла очень красивая беременная женщина и красила губы. Вдруг она мне говорит: «Ой, девушка, какая вы роскошная!» Я благодарю и делаю комплимент в ответ, а потом вдруг зачем-то добавляю: «А ваше положение добавляет еще большего шарма!»
— Какое положение?
— Беременность.
— Я не беременна!
И она ушла, цокая языком и закатывая глаза. Мне очень стыдно, я извинилась там же, но она не стала меня слушать. © danareyy
"Выписали мне штраф, блин, за остановку в неположенном месте, и отправили меня ехать дальше по своим делам."
И правильно сделали.
- Друг, а по совместительству коллега, переживал развод и завел интрижку на работе. Они вроде не афишировали, но народ догадывался. Я сам через это проходил, поэтому решил дать совет и объяснил ему, что, пока официально не развели, лучше не давать людям повод шептаться за спиной. Он передал это своей новой девушке. Она мне сказала, чтобы я не лез не в свое дело, а потом запретила другу со мной разговаривать. Ну, с тех пор вот и не разговариваем. © bocephus247 / Reddit
- Ездим из поселка в город работать. Коллега попросила ее тоже с собой брать. Два дня она выходила к четко оговоренному времени. На третий день опоздала на десять минут. На четвертый попросила заехать за ней. © lenok_pirozhok
- В автобусе захотелось уступить место пожилой женщине. Оказалось, не такая уж она и пожилая. Обиделась и накричала на меня. © dajz / Reddit
- Мой лучший друг влюбился в девчонку и у меня спросил совета, как привлечь ее внимание. Я ему помогла — он миллион раз меня поблагодарил и вдруг пропал на несколько месяцев. Я и писала, и звонила — ну, тотальный игнор. Как-то на улице с ним столкнулась, говорю: «Привет!» — а он мимо идет, будто не знает меня. Короче, выяснилось потом, что он с той девчонкой все же замутил, но я ей очень не понравилась, мягко говоря, и ему запретили со мной общаться. Уже годы прошли, так ведь и не разговариваем. © cassandradc / Reddit
- Когда старший сын пошел в школу, с соседнего дома мальчик тоже пошел в первый класс, в параллели учился. Школа не очень далеко, но мы на машине возили, на работу по пути. Так вот, муж как-то говорит: «Я соседей подвожу, мальчика с мамой, они всегда пешком». Ну ладно, думаю. А машина у нас всегда в гараже. Как-то я смотрю — эта соседка с сыном стоит возле гаража. Ждет уже, думаю. Подошла, здороваюсь — в ответ тишина. Посадила их, ладно. Пытаюсь поддержать непринужденную беседу — они молчат. И так несколько раз: приходят, молча садятся, молча едут, потом ни «спасибо», ни «до свидания». В какой-то момент я решила, почему я должна их возить вообще? Могли бы хотя здороваться и прощаться. В общем, один раз вышла пораньше и уехала без них. © lyazat_kerim
"Короче, выяснилось потом, что он с той девчонкой все же замутил, но я ей очень не понравилась, мягко говоря, и ему запретили со мной общаться. Уже годы прошли, так ведь и не разговариваем."
-Поехали на рыбалку?
-Нельзя на рыбалку.
-Может в клуб пойдём?
-Нельзя в клуб.
-Не жалеешь, что женился?
-Нельзя жалеть.
- Я преддверии Рождества я решил подкидывать людям в супермаркете небольшие купюры. Один мужик заметил это, заглянул в свою корзину, нашел деньги. Взял и, глядя мне прямо в глаза, разорвал на две части. Что это, блин, было?! © MaverickF14 / Reddit
- Возвращался домой после смены. Смотрю, посреди дороги машина заглохла, а вокруг бегает блондинка. Кое-как дотолкал до обочины. В машину заглянул, а у нее бензин кончился! После этого девушка заявила, что я, как джентльмен, теперь обязан дотолкать ее «масечку» до заправки, ведь до обочины же получилось!
- Это случилось, когда я была бедной студенткой. С деньгами был большой напряг в то время. Бежала я на автобус, опаздывала уже, как вдруг посреди газона увидела чью-то сумку. Открыла, нашла кошелек, а там деньги и документы. Денег для меня тогдашней там было ого-го сколько. Но я не сбежала с сумкой, а села рядом и стала ждать, пока за ней вернется хозяйка. Минут через 20 стало ясно, что автобус я точно упустила — и как раз женщина торопливо шла в мою сторону. Вся такая разодетая и злая. Она думала, что я сумку украла. Я пыталась объяснить, как все было, но истеричная мадам меня не слушала. © Leapnhope / Reddit
Если бы девушка сумку украла, то какого фига она бы чего-то ждала. Вроде и мысль элементарная
- Пришел домой пораньше. Дай, думаю, ужин приготовлю, любимую порадую. Не порадовал. У любимой, оказывается, были другие планы на этот говяжий фарш, и пришлось ей топать опять в магазин. © Revolutionary_Dingo / Reddit
- Иду я в магазин, и тут паркуется у обочины женщина и просит помочь ей разобраться, куда ехать. Разобрались, и далее случился занятный диалог. Она:
— Спасибо большое!
— Да без проблем.
— Надо говорить «пожалуйста», а не «без проблем»! © MoodyBloom / Reddit
- Вчера сын решил сделать хорошее дело и запустил стирку. Постирал вместе: свои светлые трусы, мое белое полотенце, мою шелковую юбку, свои джинсы, домашние штаны, в которых он в саду в земле копается, и какие-то еще черные шмотки. Я думала, у меня будет инфаркт. Похвалила, конечно. Заодно и объяснила, почему темное со светлым вместе класть нельзя, а шелковое вообще руками стирают. Ответил сынуля: «Я тебе новую юбку куплю, не переживай». © _ona_zvalas_tatiana
- Подошла однажды женщина и спросила, нет ли у меня мелочи. Мелочь какая-то у меня была, да и настроение отличное. Ну, я ей и отдал. А она с этих копеек взгляд на меня переводит и говорит: «И это все?» © -eDgAR- / Reddit
- У меня муж работает токарем, у него вся одежда в машинном масле и в алюминиевых опилках. Он как-то взял и постирал ее вместе с детскими вещами. Потом сидел весь вечер вручную вынимал эти опилки и в тазике детское руками перестирывал. © afischietti
- В 90-е годы у меня мама работала риэлтором. И пришла к ним в компанию работать новенькая прямо перед Хэллоуином. И вот во время корпоратива все как-то нарядились, и мама моя решила подойти к новенькой, чтобы поболтать и позвать попозже на обед вместе сходить. Подошла она и говорит, мол, какая у тебя крутая хэллоуинская рука, классно выглядит, мне нравится. А коллега и отвечает: «Это протез». Мама сквозь землю мечтала провалиться от стыда. На обед они все-таки сходили. © supportbreakfast / Reddit
