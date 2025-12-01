18 раз, когда люди хотели сделать доброе дело, а угодили в переплет

"Короче, выяснилось потом, что он с той девчонкой все же замутил, но я ей очень не понравилась, мягко говоря, и ему запретили со мной общаться. Уже годы прошли, так ведь и не разговариваем."

-Поехали на рыбалку?

-Нельзя на рыбалку.

-Может в клуб пойдём?

-Нельзя в клуб.

-Не жалеешь, что женился?

-Нельзя жалеть.