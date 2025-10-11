15+ неожиданных историй, достойных киношного сценария

Кажется, что настоящие сюжеты для блокбастеров рождаются только в головах сценаристов? Как бы не так! Жизнь давно уже обогнала вымысел. Она пишет такие невероятные истории, где комедия смешивается с детективом, а мелодрама — с триллером, причем главные герои — обычные люди, которые живут рядом с нами. Интернет не даст соврать!