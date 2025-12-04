Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала

Сначала я радовалась переезду: новый город, жилье отличное, на работе классные перспективы. Где-то месяц обустраивалась, изучала окрестности. Но когда хлопоты закончились, поняла, что на выходных делать-то особо и нечего. На новом месте я никого не знала, неизученные музеи скоро закончились, и я быстро заскучала. Сначала думала, что найду новых подружек на работе, но оказалось, что это задача не из легких.

Коллектив у нас был преимущественно мужской. А единственная, кроме меня, дама явно не питала ко мне симпатии. Пару раз позвала ее перекусить в обеденный перерыв, а барышня ехидно заметила, что у нее, в отличие от меня, работы много. Некогда кофе распивать. Я быстро поняла, что тут шансов подружиться немного, и оставила даму в покое.