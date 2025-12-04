Меня немного пугают люди, которые маниакально и с напором ищут друзей или компанию для общения. Не знаю, почему, но от них наоборот тянет держаться подальше.
Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала
Мы с Анькой еще с первого класса дружили. Но несколько лет назад ей предложили хорошую работу в другом городе. После переезда мы довольно часто списывались, а потом общение как-то сошло на нет. Так, с праздниками друг друга поздравляем и все. Ну думаю, у человека полно дел, друзья новые, не до того. А недавно Аня вернулась в родной город на неделю. Встретились, и оказывается, переезд ей дался ой как нелегко. И тяжелее всего было как раз с новыми друзьями. Вот что она мне рассказала.
Сначала я радовалась переезду: новый город, жилье отличное, на работе классные перспективы. Где-то месяц обустраивалась, изучала окрестности. Но когда хлопоты закончились, поняла, что на выходных делать-то особо и нечего. На новом месте я никого не знала, неизученные музеи скоро закончились, и я быстро заскучала. Сначала думала, что найду новых подружек на работе, но оказалось, что это задача не из легких.
Коллектив у нас был преимущественно мужской. А единственная, кроме меня, дама явно не питала ко мне симпатии. Пару раз позвала ее перекусить в обеденный перерыв, а барышня ехидно заметила, что у нее, в отличие от меня, работы много. Некогда кофе распивать. Я быстро поняла, что тут шансов подружиться немного, и оставила даму в покое.
Остальные коллеги в свободное время занимались семейными делами. То есть, были достаточно дружелюбны, но выходные у них были и так расписаны. А неожиданная дружба на работе с новенькой коллегой явно бы вызвала мало восторга у их жен и подруг. Я никогда не отличалась нелюдимым нравом и подумала, что быстренько найду подруг и вне офиса. Что тут сложного? В конце концов, не на необитаемом же острове я живу.
Решила не откладывать дело в долгий ящик. В соседней квартире жила девушка примерно моего возраста. Пригласила ее в гости на чай. Новую знакомую звали Света. Поболтали с ней немного за жизнь и решили на выходных на выставку сходить. Являемся на вернисаж, и тут выясняется, что Света кошелек дома забыла. Не проблема, заплатила. Потом посидели в кафешке и разошлись.
На следующий день новая подруга попросила небольшую сумму до зарплаты одолжить. Дескать, ей срочно к стоматологу надо. Не проблема, выдала. А после этого барышня пропала, как корова языком слизала. И тут встречаю ее: пуховик новый, стрижка модная. Спросила, как зубы, а она давай на меня рычать: «Ты что, проверить решила, на что я деньги потратила?! Да была я у стоматолога! А деньги вовремя тебе отдам, не переживай!» Божечки! Я и не переживала. Да пусть хоть Светлана самолетики из них бы сделала.
В общем, долг она вернула, как обещала. С гордым и презрительным видом заявив, что более меркантильной барышни в жизни не встречала. На том наша нежная, неокрепшая дружба и завершилась. Ну ладно, я опускать руки не стала. С соседями не сложилось, но ведь друзей можно поискать и в других местах! И с этой мыслью я записалась на йогу.
В нашей группе по йоге была милая дама чуть постарше меня. Мигом взяла меня под крыло. Рассказала, где можно леггинсы подешевле купить, а потом в гости позвала на выходные. Дескать, они с мужем меня ждут. Прихожу и обалдеваю — оказывается, они хотели устроить мне свидание с братом супруга. Сидят втроем за столом и просто сияют. Весь вечер мне аккуратно намекали, что пора бы уже и о семейной жизни подумать, было очень неловко. Не то чтобы я была против романтических отношений. Но предупреждать же надо.
В общем, я поняла, что моя новая подруга идет в обязательном комплекте с потенциальным ухажером. А жених как-то не произвел на меня впечатления, что называется, «от слова совсем». Заниматься йогой вместе с этой заботливой женщиной мне быстро расхотелось. Тем более, что она каждый раз интересовалась, когда же мы с Сереженькой на свидание пойдем. Ладно, не то чтобы йога мне так уж сильно нравилась.
Вспомнила, что я живу в век высоких технологий. Если есть приложения для знакомств, то там, наверное, и друзей найти можно. С этой светлой мыслью я пошла шерстить интернет. Нашла подходящий вариант, скачала его и заполнила профиль. Мне тут же попалась отличная кандидатура. Барышня моего возраста, любит животных и прогулки на природе, даже книжки похожие нравятся. Отлично, списались с новой знакомой и договорились в парк на выходных сходить.
Встретились с моей потенциальной новой подругой Юлей, поболтали о том о сем, отлично погуляли. А под конец она меня о планах на Новый год спрашивает. Я обрадовалась, говорю, мол, свободна как ветер. И зря. Подружаня мне выдала: «Супер! Тогда ты моего котика на передержку возьми. Всего на неделю. А то я с друзьями в горы еду, и животинку оставить не с кем!» Я немного подвисла. Она ж меня всего два часа знает, а уже готова кота доверить. Сказала, что в съемной квартире живу, а хозяева животных заводить не разрешают. Юля немного покручинилась и растворилась в закате. Больше я о ней не слышала.
Ладно, первый блин комом, но где наша не пропадала. В конце концов, друзья не обязательно должны быть женского пола. Нашла в приложении подходящего парня. Мы с ним неделю, наверное, в сети переписывались. Я несколько раз уточнила, что ищу именно друга, молодой человек тоже сказал, что романтика его не интересует. Отлично, договорились в кино сходить.
Посмотрели с моим новым другом комедию, знатно поржали, потом в кафешке перекусили. Решили еще погулять, и парень сказал, что ему надо на 5 минуточек домой забежать, куртку потеплее взять. Поднимаемся к нему, он открывает дверь, и я столбенею: там по полу лепестки роз лежат, а посреди комнаты украшенное ложе стоит. Увидев мои выпученные глаза, Ромео ответил, что предлагает прогулку завершить здесь к обоюдному удовольствию. Говорю: мне сейчас отношения не нужны. А он радостно кивает и заявляет, что ему тоже. Короче, объяснила парню, что ищу друзей, а не приятелей с привилегиями. Он плечами пожал и посоветовал их тогда в другом месте посмотреть.
Я решила, что пора бы стратегию поменять. А то или кота однажды у себя в квартире обнаружу, или парня малознакомого. Может, стоит поискать себе не друга, а интересное занятие по душе? Там глядишь, и приятели появятся. А то от скуки мне уже хотелось на стену лезть. Как-то увидела в кафешке объявление о том, что в соседнем магазине по выходным книжный клуб проводится. Читать я люблю, но литературу с малознакомыми людьми в последний раз только в институте обсуждала. Почему бы не сходить?
Народу на встрече было не то чтобы много, но мы отлично поболтали и договорились на следующих выходных опять встретиться. А еще хозяйка книжного организовывала экскурсии и творческие встречи. Записалась на парочку, уж больно темы были интересные. Но сразу решила, что много от новых знакомств не ждать. Главное, выходные заняты, мне есть о чем поговорить с интересными людьми, а уж задушевная дружба, будем надеяться, придет.
Как-то на одной из встреч я посетовала, что совсем английский запустила. Практики-то никакой. И несколько девушек из книжного клуба предложили устраивать посиделки на английском. Стали встречаться небольшой группой вечером в пятницу. Сначала на общие темы болтали, а потом потихоньку начали делиться и более личными историями, ходить друг другу в гости, праздники вместе проводить. Так через более полугода мыканий я обзавелась хорошими подругами.
Оказалось, что заводить новых друзей после 30 — задача вполне выполнимая. Надо просто не искать их целенаправленно, а выбрать занятие по душе, а там и новые интересные люди обязательно найдутся. Ну и не стоит ждать подвигов альтруизма и небывалой щедрости от всех знакомых людей. Я же не бросилась котейку на Новый год брать. Так что если опять придется куда-то переезжать, уже знаю, что делать.
