15 постояльцев, которые заселились в гостиницу и стали героями доброго анекдота
Гостиница — это всегда маленькая лотерея: никогда не знаешь, что ждет тебя за дверью номера и какие сюрпризы приготовил персонал или сама судьба. В таких местах даже обычная поломка душа или настежь открытое окно могут стать началом истории, которую вы будете пересказывать друзьям годами как отличный анекдот.
Мы собрали 15 историй от постояльцев, чьи поездки пошли не по плану, но в итоге подарили им незабываемые встречи, повод для доброго смеха и веру в то, что мир полон удивительных совпадений.
- В Токио полчаса боролась с умной душевой в номере: она пела песни, светилась всеми цветами, а вот воду давать отказывалась. В отчаянии выскочила в коридор позвать на помощь, в чем была — атласном халатике и маске для лица. И тут прямо на меня налетает симпатичный парень. Выяснилось, что он мой земляк и тоже не справился с японским «чудом техники», шел сдаваться на ресепшн. Мы посмотрели друг на друга (я в зеленой маске, он с инструкцией в руках) и начали дружно хохотать. Весь вечер мы проболтали, а из отпуска я вернулась уже не одна. Теперь, когда дома что-то ломается, мы вспоминаем наш японский «квест» и понимаем: это была судьба!
- В Турции пытался на ломаном английском объяснить на ресепшен, что у меня в номере не работает кондиционер. Администратор кивал, улыбался и в итоге принес мне тарелку острого перца. Я уже начал закипать и громко выдал на родном языке на весь коридор: «Да какой перец, мне лед нужен, а не пожар во рту!» Тут через пару дверей выглянул мужик и такой: «Серега, тебе опять все не так?». Оказалось, это мой одноклассник, с которым мы не виделись лет двадцать. Он отлично знал турецкий и мигом решил мой вопрос, а остаток отпуска мы провели, вспоминая школу.
- Поехали с мужем в другой город. Заселяемся в гостиницу. Мое внимание сразу привлекает попугайчик ара. Ходит такой гордый, на ноге цепочка белая со стразами. Стоим с мужем, заполняем бланки, попугай крутится вокруг нас, а потом вдруг подходит ко мне, смотрит внимательно и выдает: «Пойдем?» Я думала, мне послышалось. Но судя по смеху персонала и моего мужа, я все услышала верно. © Рабочие истории / VK
- Поехали отдыхать с друзьями, заселились в гостиницу. Я с девушкой в одном номере, друзья — отдельно на другом этаже. Утром, пока Настя мылась и красилась, я решил заскочить к друзьям. Разбудил их, пошел обратно. Захожу в номер, дверь открыта. Настя стоит ко мне спиной. Подхожу, сзади обнимаю ее. И вдруг она поворачивается, и я вижу, что это совсем другая девушка! Я ей: «Ни слова не говори, желаю хорошего дня». И ушел. Оказалось, не на тот этаж попал, они там все похожи. Вернулся в наш номер, Насте, конечно, эту историю не рассказал. © Палата № 6 / VK
- Остановилась в отеле маленького городка. Первый этаж, огромное окно, цветы благоухают — красота! Пошла осматривать окрестности. Возвращаюсь, окно нараспашку, весь номер вверх дном. Я в шоке! Позвала администратора, а она вошла и как заорет: «Савелий!» Оказывается, у них во дворе живет молодой нубийский козел и 3 козочки. Они в загоне. Но Савелий иногда выбирается на свободу и хулиганит в номерах, до которых может добраться. Окна низкие, козел скачет отлично. Познакомилась с Савелием. Симпатичный парень оказался, хоть и козел!
- Отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Горничный взял вещи мужа — джинсы и ветровку, — скатал из больших полотенец ноги, из средних — руки, запихал полотенца в штанины и рукава, на голову, скрученную из полотенца, надел панамку, лицо закрыл таким типичным египетским платком в клеточку — в общем, получился человек. Посадил он его на кровать, в «руки» вложил пульт. А в нашем отеле, когда заходишь, такая система, что когда вставляешь карточку-ключ от номера, включается не только свет, но и телевизор (если до этого, уходя из номера, его не выключили). Так вот, захожу я в номер, тут же врубается телевизор на полную громкость. Я ищу пульт везде (шторы почему-то закрыты, поэтому темно), включаю свет — и хоба! — на кровати сидит «любовничек» полотенечный с пультом в «руках». © Kisutannata / Pikabu
- Жила я как-то зимой в гостинице в маленьком городке. Это был огромный срубовый дом на десяток номеров и немножко в стороне от центра. Так вышло, что жила там вообще одна — завтраков не было, администрация работала с 8 до 17, охрана сидела в своей сторожке — было немножко страшновато одной в огромном доме на три этажа. И вот прихожу вечером, а на крыльце меня встречает она — вот прямо кошка Бабы Яги. Но стало как-то полегче, хоть какая-то живая душа. © MelantoMania / ADME
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке в 3-х звездочный отель, денег взяли немного, чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку душа чуть выше стыка со шлангом! Мы в панике, что нам припаяют штраф на сумму, которой просто нет, побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали паклю. Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично! Мы были счастливы и невероятно горды своей смекалкой! © Подслушано / Ideer
- Заселились в номер, валимся с ног. Ночью снится, как голубь в люстре бьется. Просыпаюсь, а звук-то реальный! Толкаю парня, устраиваю кипиш, мол на нас напали. Он вслепую ловит птицу, я ору, крылья хлопают. Врубаем свет и офигеваем. Оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
- Сняла номер в отеле в одном из маленьких городков, а номер с котом! На самом деле, он просто хозяйский кот, но очень наглый. И вечером, когда я приоткрыла дверь, котейка просто вбежал в комнату и теперь лежит и мурчит рядом. © Cucunda / Pikabu
- Как-то в одной жаркой африканской стране стою в отеле у ресепшена, выселяюсь. Вдруг чувствую, что кто-то берет меня за руку. Ну, думаю, маленькая дочка хозяина, она все время в холле крутилась. Оборачиваюсь, а это обезьяна, причем взрослая, мне почти по пояс. Я чуть не поседел! Обезьяны, блин, жутко сильные! Но вот запомнилась мне ее рука: такая мягкая и нежная, как у ребенка, ей-богу. © Подслушано / Ideer
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я выбегала прямо по воде. © Подслушано / Ideer
- В детстве отдыхала с семьей в Турции. В отель залетела громадная чайка и съела чей-то завтрак. Стою и думаю, почему люди не спасли свой завтрак? Вдруг, словно прочитав мои мысли, ко мне сзади подходит официант и говорит: «Лучше с ними не связывайтесь».
- Дело было в Египте. Стоим компанией девчат на ресепшене, заселяемся в отель. Народу тьма. Я резко подрываюсь и пакет с дьютифришным напитком выскальзывает у меня из рук. Дальше все как в матрице! Время остановилось и я, как завороженная, наблюдаю медленное падение пакета на белый кафель. Вдребезги! Поднимаю ручку пакета, а из него течет. Девки не растерялись и оперативно подставили стаканы под истекающий пакет! Персонал отеля был в шоке. Вот и отметили приезд. © Подслушано / Ideer
- Папа не был в отпуске почти десять лет, пахал как проклятый на благо семьи. Его не повысили до начальника, но повысили его друга, с которым они вместе прошли этот путь. Недавно отца отправили в странную двухнедельную командировку в Таиланд, начальник сказал, что дадут инструкции по работе уже там на месте. А когда папа заселился в отель, дали задание: отдыхать все две недели и никакой работы. Знаете что я вынесла из этой истории? Хорошие люди и друзья на всю жизнь — самое ценное, что у вас есть, после семьи. © ШКогвартс / VK
В конце концов, именно такие нелепые случаи — от неожиданных «соседей» в номере до чудес местной смекалки — делают наши путешествия по-настоящему живыми. Ведь стены отеля мы покидаем, а вот эти добрые и курьезные воспоминания остаются в нашем «багаже» навсегда. А какие сюрпризы подбрасывали гостиницы вам? Расскажите о своих самых памятных заселениях в комментариях!
