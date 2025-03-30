12 человек, которые привезли из отпуска не только загар, но и историю

Истории
39 минут назад

Отпуск — это всегда нечто долгожданное и приятное. Часто во время отдыха происходят неожиданные события, которые навсегда остаются в копилке воспоминаний нашей жизни.

  • Было нам с подругой по 19 лет, и первый раз в жизни родители отпустили нас за границу одних. Полетели в Грецию. Едем в автобусе, и вдруг объявляют наш отель. Собираемся выходить, а гид говорит: «Девочки, тут автобус дальше проехать не может, поэтому вам придётся пешком пройти». Куда идти нам толком не объяснили. Вот мы и блуждали минут 20 с чемоданами. Все отели обошли, а наш никак найти не получалось. Словили интернет в одном из заведений и смогли хотя бы по навигатору посмотреть, куда нам вообще идти нужно. В итоге оказалось, что вывески у нашего отеля не было, и нужно было пройти сначала через ресепшен конторы, которая продает экскурсии и арендует автомобили, чтобы попасть на территорию гостиницы. А за кондиционер в номере нужно было доплачивать отдельно. Потом выяснилось, что задний двор и все другие входы в отель закрываются ровно в полночь. Поэтому, когда нас ночью забирал автобус в аэропорт, нам с подругой пришлось лезть через забор с чемоданами. Но мы ко всему с юмором отнеслись, и даже такие хлопоты не испортили наш отпуск.
  • Полетел в отпуск на Ибицу. Познакомился с девушкой из родного города. Выяснилось, что это моя «жена» с детского сада. Ну, теперь не только с детского сада. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • В Италии нам попалась гид — настоящая сказочница. Постоянно придумывала поводы, чтобы стрясти деньги. Мы хотели сами погулять по Риму и отказались от экскурсий. Она смолчала, но лицо было недовольное. А позже закатила нам целое шоу. Пришла и начала охать и ахатать, мол, сейчас ей позвонили и она узнала просто ужасающую новость. Заявила, что завтра по каким-то необъяснимым причинам не будет работать ни один общественный транспорт и мы никуда самостоятельно не попадем. Долго расписывала это с трагичным выражением лица. Мы ей не поверили после слов: «На экскурсии есть еще пять мест, поторопитесь». А нас как раз было пятеро. Вечером подошли к сотрудникам и спросили, правда ли, что завтра в городе не будет работать транспорт. Они сказали, что это неправда, и подробно объяснили, как дойти до метро и как доехать до центра Рима. Потом у нас с гидом было еще множество таких неприятных ситуаций. Например, она пыталась убедить всех, что во Флоренции нет ресторанов и что пообедать можно только у ее какого-то там друга — за тройную цену.
  • Были с мужем вдвоем на море. В какой-то день он говорит: «Выходи через час, скину тебе адрес, сюрприз готовлю». Я вся в предвкушении. Прихожу на крышу, вижу накрытый стол: фрукты, сыр. Села, ем, жду мужа. И вдруг на крышу поднимается пара и парень ведет девушку к столику с завязанными глазами. Он говорит ей: «Сюрприз!» А потом они оба в шоке смотрят на меня. И тут до меня доходит — я, походу, не на той крыше! И в этот момент с соседнего дома орет мой: «Валя, ты где шляешься? Раки уже остыли!» Я расхохоталась и поскакала к своему, по пути извиняясь. © Мандаринка / VK
  • Был у меня сложный период в жизни: рассталась с парнем, каждый день ходила за лучшей подругой и ныла ей о том, как мне его не хватает. В какой-то момент она поняла, что больше не может это терпеть. Пришла ко мне утром и сказала: «Я уже не выдерживаю! Собирай чемоданы, сейчас берем путёвку в Турцию и отправляемся в ближайшее время!» Отказы она не принимала, поэтому я за несколько часов всё собрала, и ночью мы уже улетели в Турцию. Там, в один из дней, мы познакомились с классной компанией, гуляли с ними, отдыхали. Сидели вместе в заведении, и подруга начала меня нахваливать: говорила, какая я классная, и спрашивала, мол, кто готов сделать меня счастливой и забрать себе мое сердце. Мне было немного стыдно и неловко, но вызвался один милый парень. Он начал ухаживать за мной. Мы влюбились, а потом я узнала, что именно из-за подруги он решился проявить ко мне свои чувства. Сейчас мы уже три года вместе и до сих пор не верим, что наши отношения начались на курорте в Турции — благодаря словам подруги. © Карамель / VK
  • Давно это было, ездили с девушкой на море. Хотел выглядеть круто, одолжил у друга его любимые солнцезащитные очки. Да не простые, а какие-то супер дорогие, фирменные. Он с них пылинки сдувал, протирал тряпочкой каждые десять минут, вообще относился к ним лучше, чем к своей девушке. Еле уговорил его дать поносить, поклялся, что буду беречь как зеницу ока, даже спать в них готов был, лишь бы он разрешил. Он еще так посмотрел на меня и сказал: «Только не потеряй, я тебя умоляю». Ну а дальше классика жанра. Вернулся я с отдыха без очков. Буквально через день после приезда честно признался другу, что потерял, купил ему такие же новые. Он, конечно, вздохнул, но вроде простил. И вроде бы инцидент исчерпан, но недавно наткнулся на старые фотки с того отдыха. На одном снимке вижу себя по пояс в воде, улыбаюсь во всю пасть и наслаждаюсь жизнью. А за моей спиной чайка с чем-то чёрным в клюве. Присматриваюсь — а это те самые очки. © Не все поймут / VK
Цин_Ско
только что

мне как то подарили фирменные рей бан ограниченной серии, да еще и с диоптриями... когда их сломали было нереально обидно. видимо чел был настоящим другом раз простил потерю.
ps чайки сволочи!

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  • Когда-то поехали с бабушкой на море. Ей тогда уже под семьдесят было, но энергии, хоть отбавляй. В один из дней решили сходить в аквапарк, мол, почему бы и нет, пусть будет веселое воспоминание. Все горки изучили, и тут бабуля вдруг заявляет, что хочет прокатиться с самой высокой и экстремальной. Я, конечно, попыталась отговорить, но куда там — эта женщина ничего не боится. Когда дошла ее очередь, она сиганула вниз с криком: «Учитесь, сынки!» Я стояла внизу и наблюдала, как бабушка благополучно плюхается в воду, а за ней спускается ее вставная челюсть. Бабуля достала ее из воды, вставила и, как ни в чём не бывало, пошла на второй заход. © Карамель / VK
  • Приехали с будущим мужем знакомиться с его родителями. Отец весь на позитиве, а мама начала гундеть: «Надо сделать то, надо сделать это». Сказала ей прямо, что я в отпуске и хочу отдохнуть, а не упахиваться. И что, если бы я хотела копаться в огороде, то поехала бы к своим родителям. У них тоже двадцать соток счастья. © Гестия ВМ / ADME
  • У меня беременная жена. Неожиданно на работе получил премию, и мы с ней решили съездить отдохнуть, пока есть возможность. Выбил себе отпуск, купили для супруги новый купальник, нашли билеты в Египет. Жена уже весь мозг вынесла, рассказывая, какие хочет сделать фотографии в отпуске. Настал день отлета. Мы уже в аэропорту, прошли регистрацию, сидим, ждём рейс. И вдруг жена берёт меня за руку и заявляет: «Коля, я хочу понюхать поле в родном городе». Я говорю: «Какое поле? Лена, ты чего?» А она в истерику, мол, хочет в поле, и все. Успели поругаться и поплакать. Потеряли кучу денег из-за брони отеля и в тот же вечер поехали к жене в родной город нюхать поле. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
ИньЯна
19 часов назад

Ждала продолжение о том, как самолет разбился, а они выжили благодаря полю..

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  • Был в отпуске, и из моего летнего домика открывался вид на море. Пока все спали, я выскользнул и пошел на пляж. Я не взял телефон, мне хотелось уединения, просто насладиться шумом волн в тишине. Когда я пришел, сделал глубокий вдох и просто лег на песок. Закрыл глаза и стал слушать волны. Когда я открыл их и посмотрел на небо, то увидел так много звезд. Они сияли так ярко. Это было волшебство. Просто наслаждался моментом. Через некоторое время я поспешил обратно в дом и уснул. Никто об этом не знает. Это маленький секрет, который есть только у меня. Мне было очень грустно на этом этапе моей жизни, и момент на пляже будто утешил меня. Я чувствовал себя таким расслабленным. Это мое любимое летнее воспоминание. © One-Bug7353 / Reddit
  • Взяла отпуск и уехала в другую страну. При заселении в отель мне говорят, что в номере меня уже ждет мой муж. Я в недоумении прошу разобраться, ведь я не замужем давно. Поднимаемся с администратором в номер, и я впадаю в шок, ведь вижу парня, с которым у меня когда-то была интрижка. Это было незабываемо, но мы не общались уже два года. Оказывается, у него такая же фамилия, как у меня. И по ошибке его заселили в мой номер, перепутав номера, записанные на наши одинаковые фамилии. Представляете, я встретилась с ним спустя долгое время, совсем в другой стране, в одном отеле. У нас одинаковая фамилия, так его еще и назвали моим мужем. В тот же вечер мы провели церемонию бракосочетания по местным обычаям. А сегодня мы узнали, что у нас будет ребенок. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • В Турции с дочкой и соседкой по отелю зашли в кафе на обед. Подошел официант и, принимая заказ, зачем-то решил сделать «комплимент»: мол, как хорошо отдыхаем семьей — бабушка, дочка и внучка. Я готова была сквозь землю провалиться, ведь «бабушка» была всего лет на десять старше меня. © Лариса Прокопенко

Комментарии

Уведомления
IvgaLiss
19 часов назад

Ешкин котик, мы с мужем единственные, что лЕ, кто мечтают о Байкале, Праге и просто отдыхе в лесах Беларуси? "Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна..."

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