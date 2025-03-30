12 человек, которые привезли из отпуска не только загар, но и историю

мне как то подарили фирменные рей бан ограниченной серии, да еще и с диоптриями... когда их сломали было нереально обидно. видимо чел был настоящим другом раз простил потерю.
ps чайки сволочи!
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Отпуск — это всегда нечто долгожданное и приятное. Часто во время отдыха происходят неожиданные события, которые навсегда остаются в копилке воспоминаний нашей жизни.
мне как то подарили фирменные рей бан ограниченной серии, да еще и с диоптриями... когда их сломали было нереально обидно. видимо чел был настоящим другом раз простил потерю.
ps чайки сволочи!
Ждала продолжение о том, как самолет разбился, а они выжили благодаря полю..
Еще несколько улетных историй про отпуск, которые трудно забыть:
Ешкин котик, мы с мужем единственные, что лЕ, кто мечтают о Байкале, Праге и просто отдыхе в лесах Беларуси? "Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна..."