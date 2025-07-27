18 человек, которые так удачно закупились на барахолке, что с трудом верится

Мы все обожаем истории о сокровищах, которые кому-то подвернулись по чистой случайности. А все потому что мы в тайне и сами мечтаем стать теми, кому судьба преподнесет такой сюрприз.

«У меня большой размер ноги и я никогда не думала, что смогу найти красивую обувь. А сегодня мне подвернулись вот эти туфельки всего за 17 долларов»

«Я нашла в комиссионке милейший трон для котенка»

«Моя находка из ломбарда — кольцо из 18-каратного золота с бриллиантом»

Дочка обожает старинные штуки. На день рождения я подарила ей шкатулку с балериной, которую взяла на барахолке. Вручила дочке, а у той вдруг глаза по пять копеек. Оказалось, что это дичайшая редкость и стоит как моя машина! Дочка сказала, что она страшная и убрала подальше. А я теперь думаю продать ее или оставить? © Мамдаринка / VK

«Мне некуда его надеть, но я просто не смогла оставить его в магазине»

«У меня получилось урвать этот обалденный кухонный гарнитур всего за 350 долларов»

© _iron_butterfly_ / Reddit Ч 20 часов назад Ну это не совсем кухонный гарнитур, мне кажется. Правильнее было бы назвать этот шикарный набор мебели "столовый гарнитур", ну или "обеденная группа". Кухонная мебель - это как бы больше для процесса приготовления еды, нежели для трапезы)

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«Моя самая крутая находка на сегодняшний день! До сих пор в шоке от этого красивого винтажного стола с ручной росписью»

«Нет, вы только представьте! Весь восхитительный комплект чемоданов обошелся мне всего в 20 долларов»

«Моя находка»

«Наткнулся на эту куртку. Сначала я был скептически настроен, но проверив подлинность, я обалдел. Это же брендовая вещь аж за $ 8000, а я ее взял всего за $ 30»

«Только что нашел самую замечательную вещь в своей жизни: набор урановых стаканчиков!»

«Нашла вот такую милую мыльницу»

«Мой жених не понимает, почему я в восторге от этой находки»

«Моя маленькая находка — зеркало с совушками»

«Мне попалась эта классная винтажная плетеная сумочка»

«Теперь я наконец-то могу исполнить свою детскую мечту — я смогу есть из красивого листочка»