Ну это не совсем кухонный гарнитур, мне кажется. Правильнее было бы назвать этот шикарный набор мебели "столовый гарнитур", ну или "обеденная группа". Кухонная мебель - это как бы больше для процесса приготовления еды, нежели для трапезы)
Кто со мной согласен?)
18 человек, которые так удачно закупились на барахолке, что с трудом верится
Фотоподборки
1 час назад
Мы все обожаем истории о сокровищах, которые кому-то подвернулись по чистой случайности. А все потому что мы в тайне и сами мечтаем стать теми, кому судьба преподнесет такой сюрприз.
«У меня большой размер ноги и я никогда не думала, что смогу найти красивую обувь. А сегодня мне подвернулись вот эти туфельки всего за 17 долларов»
«Я нашла в комиссионке милейший трон для котенка»
«Моя находка из ломбарда — кольцо из 18-каратного золота с бриллиантом»
- Дочка обожает старинные штуки. На день рождения я подарила ей шкатулку с балериной, которую взяла на барахолке. Вручила дочке, а у той вдруг глаза по пять копеек. Оказалось, что это дичайшая редкость и стоит как моя машина! Дочка сказала, что она страшная и убрала подальше. А я теперь думаю продать ее или оставить? © Мамдаринка / VK
«Мне некуда его надеть, но я просто не смогла оставить его в магазине»
«У меня получилось урвать этот обалденный кухонный гарнитур всего за 350 долларов»
Ну это не совсем кухонный гарнитур, мне кажется. Правильнее было бы назвать этот шикарный набор мебели "столовый гарнитур", ну или "обеденная группа". Кухонная мебель - это как бы больше для процесса приготовления еды, нежели для трапезы)
-
-
Ответить
«Моя самая крутая находка на сегодняшний день! До сих пор в шоке от этого красивого винтажного стола с ручной росписью»
Разве это роспись ? Это инкрустация из разных пород дерева бюро из карельской берёзы. Похоже, конец 18-го...середина 19-го века.
-
-
Ответить
«Нет, вы только представьте! Весь восхитительный комплект чемоданов обошелся мне всего в 20 долларов»
«Моя находка»
«Наткнулся на эту куртку. Сначала я был скептически настроен, но проверив подлинность, я обалдел. Это же брендовая вещь аж за $ 8000, а я ее взял всего за $ 30»
«Только что нашел самую замечательную вещь в своей жизни: набор урановых стаканчиков!»
«Нашла вот такую милую мыльницу»
«Мой жених не понимает, почему я в восторге от этой находки»
«Моя маленькая находка — зеркало с совушками»
«Мне попалась эта классная винтажная плетеная сумочка»
«Теперь я наконец-то могу исполнить свою детскую мечту — я смогу есть из красивого листочка»
- Дедушка из-за границы привез мне в подарок куклу. Жутко красивую, винтажную, дорогую. Я от счастья таскала ее везде. И, что было ожидаемо, где-то ее потеряла. Увы, обыскав все, мы ее не нашли. Спустя много лет я начала увлекаться антиквариатом и зашла в какой-то магазинчик глянуть, что они могут предложить мне. И не поверите, на высокой полочке, сзади, в пыли лежала моя кукла! Я точно знала, что это она, ибо у нее на левой брови была чуть стерта краска. И платье было аккуратно зашито в таком месте, где если не знать, куда смотреть, то и не найдешь. Я купила ее без раздумий. Спустя столько лет она наконец-то вернулась домой — ко мне. © Карамель / VK
А вам доводилось вдруг заполучить такие вещицы, о которых просто невозможно молчать? Кстати, у нас есть еще подборочки, в которых люди нашли свои сокровища на барахолках:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели
Народное творчество
10 месяцев назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
11 месяцев назад
15+ историй о том, что может произойти во время обычной уборки дома
30+ человек наткнулись на такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать
Народное творчество
4 года назад
18 историй о том, что родственников может быть много, не все они обязательно будут любимыми
Семья
1 год назад
20+ историй о дружбе, которая когда-то казалась нерушимой, но растаяла как дым
Истории
4 месяца назад
14 женщин, которым осточертело, что люди суют нос в их дела
12 путешествий, в которых стыд и хохот шли рука об руку
Истории
4 месяца назад
18 историй с настолько закрученной драмой, что по ним Голливуд плачет
15+ жизненных историй от наших читателей, которые можно брать за основу для триллера
Народное творчество
4 года назад
15+ таксистов и пассажиров, которые доведут друг друга до икоты и нервного смеха
Народное творчество
2 года назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад