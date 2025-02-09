15+ вещей с барахолки, цена которых не отражает их истинную ценность

Поход на барахолку или в секонд-хенд — это всегда лотерея. Можно уйти с пустыми руками, а можно наткнуться на вещь с таким прошлым, что дух захватывает. Картина, скрывающая за собой неизвестную записку, подставка для зонтов, оказавшаяся аукционной редкостью, или винтажная кукла, от которой мурашки по коже — у каждого предмета здесь своя история.

«Купил на барахолке стол моей бабушки»

Несколько лет назад не стало моей бабушки. Ее мебель я забрать не мог — просто негде было хранить. Теперь у меня свой дом, и я решил посмотреть, вдруг кто-то продает такой же стол, хотя знал, что шансов мало. Открываю объявления — и вижу его. Тот самый, всего за двадцать долларов. Через три года стол бабушки снова у меня.

«Зашел в секонд-хенд просто посмотреть, а ушел с винтажным набором посуды 60-х годов. Полный комплект за 17 долларов»

Думал, хоть один скол точно найду, но нет — эмаль в идеальном состоянии. Как будто никто и не пользовался. Удача дня! Увидел — и будто вернулся в детство. Такой же набор был у родителей на даче, а им он достался от бабушки. © Loves_LV / Reddit

«До сих пор жалею, что не купила эту сумку»

Когда-то работал в маленьком магазинчике в провинции, и у нас продавались такие сумки. Запас заканчивался мгновенно — люди специально приезжали за ними. © The-Sarlacc-Pit / Reddit

The-Sarlacc-Pit / Reddit Увидел бы сумку-курицу — купил бы без раздумий. Зачем? Без понятия. Куда девать? Тоже вопрос. Но пройти мимо просто не смог бы. © YOUTUBEFREEKYOYO / Reddit

«Сегодня удача явно была на моей стороне. Купила пуфик за 45 долларов, а потом выяснила, что это винтажный Mackenzie-Childs за полторы тысячи. Редкий случай, когда покупка в секонд-хенде окупается в 30 раз»

«Купила банку для овсянки в секонд-хенде, а внутри меня ждал сюрприз»

© thema******witch / Reddit Ольга Курпякова 1 день назад Только один вопрос возникает, смотря na это - зачем последняя владелица - Венди Фьельстад продала эту банку для овсянки, если она передавалась из поколения в поколение na протяжении стольких поколений? - - Ответить

В записке указано: «Эта банка принадлежала моей прабабушке, а до нее — моей прапрапрабабушке Мэри Л. (Питчер) Питерс. Она передавалась из поколения в поколение: от Мэри Питерс ее дочери Бланш (Питерс) Джонс, затем ее дочери Эвелин (Джонс) Хален около 1960 года, а в 1976 году досталась ее дочери Венди (Хален) Фьельстад. Подпись: Венди Фьельстад». Ты просто обязана найти предыдущего владельца! © MD_Silver / Reddit

Работаю с недвижимостью и вижу такое постоянно. Семейные фото 1800-х годов продают лотами на аукционах. То, что не покупают, просто выбрасывают или отдают в благотворительность. © NPC3 / Reddit

«Купил эти часы из белого золота за 35 евро»

Лучше мыть руки после каждого контакта с ними, потому что циферблат, похоже, покрыт радиевой краской. Она токсична и радиоактивна. Коричневый оттенок — признак выгорания из-за радиации. © slimpawws / Reddit

«Зашел в секонд-хенд после обеда и очень удивился, когда увидел две шикарные винтажные кинокамеры всего по 12,49 доллара каждая»

Первая явно повидала жизнь: отсутствует объектив, покрытие облезло, есть ржавчина и следы износа. Но в целом корпус целый, так что планирую показать ее специалисту. Даже если она нерабочая, после небольшой реставрации станет отличным экспонатом! А вот вторая сохранилась гораздо лучше — без видимых повреждений, шторка и мотор работают плавно. Неплохо для камеры, которой почти 90 лет. © wowbobwow / Reddit

«Утром заглянул на барахолку и наткнулся на старинную вазу с селадоновой глазурью. Взял в руки, пригляделся — что-то явно необычное. Дома проверил, оказалось, ей от 400 до 700 лет. Заплатил за нее всего пару долларов»

«Купил в секонд-хенде фото ребенка с курицей XIX века за 3 доллара. Приехал домой, решил рассмотреть внимательнее — а за снимком спрятан еще один. Настоящая находка»

«Купил это на местной барахолке — билет в цирк в Детройте, 1946 год. На нем даже написано чье-то имя»

На лицевой части написано: «Цирк Ringling Bros. and Barnum & Bailey». А на оборотной стороне — что билетом может воспользоваться только один человек, а также, что шоу состоится в субботу 27 июля 1946 года. Указаны место — Детройт — и время — с 12 до 18.

«Нашел редкую вещь из 60-х... Купил год назад, а открыл только сегодня. В тот день вернулся домой в полной суете, поставил на полку — и забыл. Сегодня решил навести порядок и наконец заглянул внутрь»

— Я знаю, кому это могло бы принадлежать... Моей бабушке! Многое внутри кажется таким знакомым! © Upset_Peace_6739 / Reddit

— Кажется, я даже могу представить, как оно пахнет внутри! © pterribledactyls / Reddit

«Нашел этот фотоальбом на барахолке. Дамы знали, как надо отдыхать! Снимки — один круче другого. А вишенка на торте — кадры, где они целуются с какой-то знаменитостью»

«Воспоминания из круиза».

«Думала, что сорвала джекпот... Но оказалось, что это только начало»

С мужем копались в куче винила и наткнулись на пластинку Пегги Ли с автографом — всего за 3 доллара. А дома открыли конверт и нашли записку от нее самой, написанную на ее фирменной бумаге. Вот это находка! В записке указано: «Дорогие мистер и миссис Доти, Спасибо за вашу чудесную записку. Подписать альбом оказалось так непросто, что, в итоге, пришлось немного сточить поверхность пилочкой! Всего вам самого лучшего, Пегги. P.S. Спасибо за красивую розу!».

«Купил витражную лампу в виде коттеджа на барахолке — и это лучшая находка за сегодня»

— Никогда раньше не видел ничего подобного, но почему-то сразу накатила ностальгия. © ahoooooyhi / Reddit

— Да, выглядит как предмет из старой видеоигры. © katator / Reddit

«На выходных в секонд-хенде наткнулся на подставку для зонтов с Розовой Пантерой»

— Хочу узнать историю этой вещи! © EmeraudeExMachina / Reddit

— На хвосте стоит штамп с 2000 годом и названием группы художников. На одном аукционе ее продали за тысячу долларов. © seroshua / Reddit

«Я купил набор разных ручек в секонд-хенде, и среди них была эта»

На бумажке написано: «Неудачник». Ну, вселенная явно пытается что-то тебе сказать. © gumpythegreat / Reddit

«Всегда интересно заглянуть в карманы сумок из секонд-хенда. Купил одну, а внутри — маленький сувенир от прошлого владельца»

На карточке – карта Лондона со стрелкой, указывающий на бар «The archduke».

«Раньше у меня была только кофта с рыбьим принтом, а теперь есть и сумка в виде рыбы. Сегодня наткнулся на нее в секонд-хенде — и, конечно, не смог пройти мимо»

Ого, у меня в детстве была почти такая же! Думаю, она до сих пор где-то валяется в коробке в подвале у родителей. Странное чувство — увидеть ее фото в интернете. © karmaniaka / Reddit

«Опалиновое стеклянное яйцо за 1 доллар. Странное, но при этом такое красивое»

«Давно искал картину, чтобы закрыть дыру в стене. Сегодня на распродаже нашел идеальный вариант — работа 60-х, нужной формы и не репродукция. Подпись разобрать сложно, но это неважно»

Ого, эта картина словно создана для этого места — подходит идеально! © TheShySeal / Reddit

«Нашел сегодня люстру в стиле Hollywood Regency — латунь и лента из люцита. Отдал за нее всего 15 долларов. Почистил, повесил в столовой — ей тут как будто самое место»

Выглядит шикарно, и в столовой смотрится идеально! И всего 15 долларов? За такую сумму сейчас даже самый простой современный светильник не купить. © AnamCeili / Reddit

«Муж принес с распродажи целый пакет латунных фигурок животных. Теперь у нас дома маленький зоопарк»

У моей бабушки был такой же набор. Мы были очень близки, и после ее ухода это была единственная вещь, которую я хотела забрать. Но семья продала его на распродаже. Надеюсь однажды снова найти его и представить, что это она отправила мне его обратно. © whatwouldBuffyread / Reddit

«Полосатого я купил три года назад, а сегодня я нашел ему друга»

«Купил витражное украшение всего за 2 доллара. Оно идеально вписалось в интерьер родительского загородного дома»

«Да, купил. Завидуйте. Только посмотрите на морду этого кота! Цена со скидкой — всего 50 долларов. Так что я просто не смог пройти мимо»

Не могу поверить! Это тот же художник, чью литографию я давно уже себе присмотрел. Эти кошки с человеческими лицами — просто нечто. Отличная находка! © I_Luv_A_Charade / Reddit

«Сушилка для полотенец досталась мне за 7 долларов вместо 200»

Наткнулся на полотенцесушитель во время своего тура по секонд-хендам. Ценника не было, спросил — 7 долларов! Конечно, взял. Когда тестировал, подошли несколько человек с вопросом, что это такое. Я предположил, что полотенцесушитель — и оказался прав! Оригинальная цена — около 200. Работает отлично, есть пару царапин, но это не проблема. Не могу дождаться, чтобы попробовать в деле!

«Наконец-то нашла то, чего не хватало моей галерее на стене»

«Купила сегодня этот подсвечник за четыре доллара! Когда узнала его настоящую цену в почти 2000 долларов, парень предложил продать его в интернете»

«Возможно, в нем кто-то есть, но он теперь мой»