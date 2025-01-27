15 человек, которые коснулись прошлого кончиками пальцев
Истории
13 часов назад
Старинные предметы, которые остались от людей предыдущих поколений, всегда будто бы окутаны какой-то тайной. Герои нашей сегодняшней статьи стали обладателями именно таких вещиц, которые насквозь пропитаны событиями прошлого.
- Родители были в разводе, мамы потом не стало. С папой практически не общаемся, только дежурные поздравления праздниками, вроде Нового года и дней рождений. Нашла их старый фотоальбом годов 70-80-х, папа в юности увлекался фотосъемкой. Глядя на эти снимки и учитывая технические возможности тех лет, понимаю, что эти кадры могут быть бесценны для людей, которых я совсем не знаю, запечатленных на этих фото. Они на них молоды, в глазах огонь, у каждого свои мечты. И не знаю, как поделиться с ними этим сокровищем. © Подслушано / Ideer
- Моя самая сентиментальная реликвия — это маленькая сахарница от моей прабабушки. Однажды мы с мамой пришли в гости к ее бабуле, а она вдруг предложила забрать себе что-то из ее вещей. Мама такая: «Ну-у-у, вот эту сахарницу». Бабушка вдруг вскочила и высыпала сахар в мусорное ведро, поставила сахарницу перед моей мамой, а потом достала ложку из кофе и положила ее туда же. Она потом рассказала, что этот набор был подарком, который подарили ей на свадьбу. По дороге домой мы с мамой смеялись над тем, как наша старенькая бабушка лихо вскочила со своего стула. Прошло уже 53 года и этот набор потом унаследовала и я, когда не стало моей мамы. © somebodys_mom / Reddit
- Приехали в старый бабушкин дом. Ей уже за 90 лет, она там давно не живет, но решила навестить родные места. На чердаке дома — настоящий музей: альбомы, зеркала, веретено и чугунные утюги. Я начала восхищаться, а бабушка говорит: «Это чепуха. Настоящая ценность у нас в сундуке!» Я заглянула в сундук, а там деревянная люлька. Бабушка сказала: «И я в ней спала, и маму твою качала, и тебя. Когда у тебя дети будут — будет их»
- Ездили сегодня с мамой в дом, в котором когда-то жила бабушка. Спустя два года после того, как ее не стало, мы решили там прибраться, привести в порядок и подлатать. Нашла на чердаке клад. Но не сундук с золотом, а пожелтевший кусок бумаги, на котором был записан рецепт ее фирменного пирога. Никто не готовил такие вкусные пироги, как она! Приготовили его вечером с мамой - на глаза аж слезы навернулись. Божественный запах, божественный вкус, в голову врываются теплые воспоминания из детства о бабуле. © Не все поймут / VK
- Просматривали с родными старые фото. Нашла студийный снимок в сепии с мамой и папой, еще неженатыми. Спустя пару альбомов нахожу такое же по стилю фото бабушки, маминой мамы, с дедом, тоже неженатые. Вижу, бабушка приносит в комнату какое-то старое фото, говорит, столетней давности, ее родители. Цветом как другие два фото, и родители неженаты. Буду уговаривать молодого человека на студийную съемку. Вот такое женское наследие. © Подслушано / Ideer.
- Дедушка из-за границы привез мне в подарок куклу. Жутко красивую, винтажную, дорогую. Я от счастья таскала ее везде. И, что было ожидаемо, где-то ее потеряла. Увы, обыскав все, мы ее не нашли. Спустя много лет я начала увлекаться антиквариатом и зашла в какой-то магазинчик глянуть, что они могут предложить мне. И не поверите, на высокой полочке, сзади, в пыли лежала моя кукла. Я точно знала, что это она, у нее на левой брови была чуть стерта краска. И платье было аккуратно зашито в таком месте, где если не знать, куда смотреть, то и не найдешь. Я купила ее без раздумий. Спустя столько лет она наконец-то вернулась домой – ко мне. © Палата №6 / VK
- Бабушки оставила мне 18-каратное золотое кольцо с рубинами и бриллиантами в ярко-розовой бархатной шкатулке из Египта, но, к сожалению, оно сломалось. Я очень его люблю и чувствую себя даже как-то необъяснимо сильнее, когда ношу его. У нас с бабушкой была сильная духовная связь, я скучаю по ней, и это единственная вещь, которая у меня от нее осталась. Теперь ищу, где бы его починить. © Strong_Bottle2474 / Reddit
- В детстве в кладовке нашла старые прабабушкины туфли, такие шикарные: черные, замшевые, с деревянной подошвой, подбитой гвоздиками. Я тогда мечтала, как вырасту и буду их носить. С тех пор прошло 18 лет, туфли берегу, надеваю только на важные мероприятия. Девчонки спрашивают, где купила, а я только улыбаюсь — ведь этим туфлям более 50 лет. © Подслушано / Ideer
- Есть в моей гостиной кое-что, чем я безумно горжусь. Старинное кресло, которое больше 100 лет передается в нашей семье из поколения в поколение. Если открыть семейные альбомы, то оно красовалось еще в интерьерах моих предков. Его несложно отыскать на архивных затертых кадрах. Я обожаю приходить по вечерам в гостиную. Включать торшер, брать книгу с полки. И садиться на это кресло, в такие моменты ощущаю себя членом королевской семьи, не меньше. Все гости тоже норовят присесть туда. © Не все поймут / VK
- Недавно купили квартиру в доме 1936 года постройки. Ремонт в квартире примерно того же времени. Начали мы с демонтажа антресолей и встроенных шкафов. Когда открыли одну из дверок, обнаружили там старинный чемодан, а внутри нашли целую кучу журналов мод 1924-1946 годов, выкройки, вырезки с эскизами, чужие грамоты, благодарственные письма от коллектива и несколько фотографий. И вроде надо выбросить, а рука не поднимается, ведь это чья-то история, чье-то увлечение, чья-то жизнь. Кто-то всем этим очень дорожил, хранил долгие годы. © Подслушано / Ideer
- У моей милой 96-летней бабушки было не так уж много всяких вещей, но у нее был свой, как она называла, «африканский уголок». Это был столик, на котором стояла куча разных деревянных фигурок животных. Она оставила его мне, и теперь все они «живут» в моей маленькой студии. Я еще обзавелась множеством растений, так что теперь это больше похоже на небольшие джунгли. © Judge-Snooty / Reddit
- У бабушки был старинный альбом с фотографиями. Самое раннее фото 1868 года. На нем ее отцу 18 лет. У него было 16 детей от пяти жен, и почти всех моя бабуля знала лично и дружила с ними. Она была младшенькой любимой дочкой, рожденной в 1903 году. Много других фото ее мамы, родных и сводных сестер, братьев, все сделанные в известных фотомастерских разных городов. В конце ее жизни под ее диктовку я подписала все фото, и теперь, листая его, я окунаюсь в прошлое и опять встречаю своих родных. © Подслушано / Ideer
- Обожаю антиквариат. На аукционе купил себе индийский старинный медальон и обнаружил в нем записку. Экспертиза показала, что бумаге более 900 лет, а чернила на ней гораздо младше, но следов от надписи не осталось. После череды процедур был воссоздан первоначальный вид записки. С помощью востоковеда я сумел расшифровать древний хинди. Загадочная записка гласила следующее: «Любовью дорожи моей, как синей птицей, что вырвется вот-вот из клетки сердца твоего, и бросится в пучину горького забвения». © Подслушано / Ideer
- Перед уходом дедушка сказал мне: «Мое сокровище находится за моей кроватью. Сохрани его и обретай новое». Спустя время я весь расстроенный пошел искать «сокровище», заглядываю за кровать, вижу там сундук. Я с трепетом открыл его, а там все мои 25 поделок на его дни рождения. Я сохраню и обрету новые! Вот в чем заключается сокровище. © Не все поймут / VK
- Мой брат до сих пор носит старую куртку моего отца каждую зиму. Самое странное, что у отношения у них с папой, прямо скажем, не самые лучшие. Когда я спросил его об этом, он ответил, мол, для него это уже семейная реликвия, и что однажды он собирается передать своему сыну. Это было, пожалуй, самое трогательное, что он когда-либо говорил. © jennisoo25 / Reddit
Вот еще несколько статей о вещах, которые хранят в себе память о разных поколениях:
Комментарии
Уведомления
«Любовью дорожи моей, как синей птицей, что вырвется вот-вот из клетки сердца твоего, и бросится в пучину горького забвения».
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