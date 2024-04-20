20+ счастливчиков, которые получили в наследство нечто совершенно особенное

Не всем людям старшие родственники оставляют в наследство жилье, деньги или ценные бумаги. Иногда из поколения в поколение в семье передается одежда, бытовая техника или ювелирные украшения. И ценность таких вещей измеряется не только деньгами, ведь они являются сентиментальным напоминанием о близких.

«Моя бабушка была, скажем так, эксцентричной женщиной»

© ToxicologyFiles / Reddit Bazzzay.jiw только что Или у бабушки был бизнес с консервами, который её кормил, поил и позволял развлекаться, либо у бабули потолок ручьями тек....) - - Ответить

«Мама рассказывала, что после переезда бабушка чувствовала себя как сардина в банке — так тесно ей было на новом месте. Поэтому, будучи совершенно уникальным человеком, она заказала этот кулон с сардинами из золота и бриллиантов. Почему бы и нет? Ее не стало несколько месяцев назад, и моя мама отдала кулон мне. Буду носить».

«Нашла у мамы „в сундуках“ новый льняной жакет вполне себе актуального фасона. Жакет, судя по этикетке, старше меня (июль 1987 года). А вот и я в нем»

«Старинный набор с зеркалом принадлежал моей бабушке, и она завещала его мне»

«31 год, 6 месяцев и 22 дня спустя я надела мамино платье на свою свадьбу»

В этом изысканном наряде ты выглядишь как королева! © GnaeusMarcius / Reddit

«Свекровь привезла ползунки, которые хранила 36 лет. Тогда они по цвету не подошли, а теперь наша дочка будет в раритетных вещах щеголять. Смотрите на бирку»

«Мой отец получил в наследство эту чугунную сковородку. Ему сказали, что она стоит больше $ 10 тыс. Интересно, это правда?»

Если кто-то предложит вам за это $ 10 тыс., берите деньги и бегите! © King_Dong_Ill / Reddit

/ Reddit Вот вы смеетесь, а я читал, что подобный экземпляр в прошлом году был продан на аукционе за $ 11 тыс., потому что это чрезвычайно редкая вещица. © Mywifefoundmymain / Reddit

«Мне достался целый гардероб вещей от бабушки из Испании»

Твоя бабушка была модной, очень модной леди! © YouOwnEverything / Reddit

«Дедушка купил эти часы в 80-х. Потом их носил мой папа, а затем он подарил их мне. Эта вещица обладает для меня особой сентиментальной ценностью»

«Мне в наследство от деда перепала его тачка. Это моя первая машина»

«В наследство от прабабушки мне досталось колечко с бриллиантами. Я сделала из него ожерелье»

«Унаследовал коллекцию монет. Это лишь ее часть»

«От бабушки мужа нам перепал ретро-гарнитур. Он в потрясающем состоянии!»

«Я надела выпускное платье моей прабабушки 1954 года, чтобы сходить с моим парнем на выступление оркестра Гленна Миллера»

© bonesbugsnferns / Reddit Natalya Doronina 14 часов назад Ничего себе что освещение делает - было платье зеленое, а стало розовое ! Не хуже чем черно-голубое и бело-золотое. А кто-то показывает фото в интернете и просит совета, идет ли этот цвет волос... - - Ответить

«Бабуля купила этот миксер в 1976 году в секонд-хенде. Теперь им пользуется моя мама»

«Эту куртку я унаследовал от дедушки и ношу ее почти каждый день, когда температура опускается ниже 15 градусов. Кажется, она из 1970-х годов»

«Я — пятое поколение в нашей семье, которое носит это обручальное кольцо. Это единственная ценная вещь, которая была у моих прадедов»

«Эти часы, доставшиеся мне от бабушки, делают меня счастливой. Кстати, они еще ходят»

«Вот платье 40-летней выдержки. Свекровь носила его в молодости»

Свекровь ваша была огонь прямо! Звезда. © IrinaNsk / Pikabu

«Мама подарила мне свои свадебные туфли 70-х годов. Разве они не милые?»

«Дочь в моем комбезе. Соответственно, комбезу минимум 28 лет»

«Этот блендер мне достался от бабушки. Я понятия не имею, сколько ему лет, но он работает как часы»

«Несколько колец, которые я недавно получила в наследство от бабушки. У нее был забавный вкус. Мне так приятно носить их и чувствовать себя рядом с бабулей»

«На мне — платье моей мамы 50-х годов, а в руках — винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»

«Получила эту посуду в наследство от бабушки»

«Я вышла замуж 2 года назад, обручального кольца у меня не было. А когда позже мы с мужем посетили его родину, он подарил мне кольцо своей мамы»

«Кольца современного дизайна мне не нравятся. А в это украшение я влюбилась с первого взгляда. То, что оно является семейной реликвией, делает его еще более ценным».

Это самое красивое колечко из всех, что я видела! © Kulosh / Reddit

«В субботу я выхожу замуж в свадебном платье своей мамы! Я чувствую себя в нем принцессой Диснея. Кстати, малышка на первой фотке — это я и есть!»