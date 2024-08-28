15 человек, которые с такими кадрами на работе столкнулись, что хоть увольняйся

Вчерашние трудо выебудни: врач, который ездит по местам, где очень плохо с медициной, приносит мужу диск CТ и просит загрузить в систему, чтобы в Бельгии хирург мог его посмотреть и дать ответ. ОК, грузит, смотрит и думает, что за_na_фиг - сбой системы или зеркальное удвоение? Две головы, четыре руки, от грудной клетки и ниже вообще полная мешанина... Решил, что переутомился, пора в отпуск 🙄

Оказалось - сиамские близнецы с Берега Слоновой Кости, которых будут пытаться разделить. И это не индийское кино...