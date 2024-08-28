15 человек, которые с такими кадрами на работе столкнулись, что хоть увольняйся
Каждый, кто работал с людьми, наверняка сталкивался с человеком, который буквально испытывал его нервы на прочность. После встречи с такими кадрами многим хочется уволиться из сферы услуг и навсегда уйти жить в лес. И мы на 100% разделяем эту боль.
- Написал подросток, спросил, можно ли записать маму на консультацию. Я спрашиваю, знает ли сама мама, что ее записывают? Он отвечает: «Нет, просто она меня без разрешения записала к зубному, а я ее решил записать к психологу. Всегда мечтал».
© Verderz / Pikabu
- Работаю курьером. Приезжаю на адрес, многоквартирный дом-башня. Поднимаюсь на этаж и при выходе из лифта мне в нос ударяет отвратительный запах мусора. Открываю тамбурную дверь, и уже из двери квартиры меня встречает она: принцесса лет 30, пышных форм и с достаточно милой улыбкой. А возле ее двери стоит два завязанных пакета из магазина. После недолгих подсчетов, я понимаю, что именно они источник «аромата». Вдыхаю через воротник футболки немного воздуха, задерживаю дыхание, подхожу, здороваюсь, вручаю пакеты и только собираюсь ретироваться, как вдруг слышу: «Молодой человек, извините, не захватите мусор? Там прям возле подъезда мусорка». Сказать, что я офигел — ничего не сказать. На мой отказ она еще и выдала: «Вам сложно что ли? Все равно же по пути, а я с ребенком сижу». © nmk0902 / Pikabu
- Мой магазин работает до 7 вечера. О том, что мы скоро закрываемся, мы предупреждаем за полчаса. И вот однажды на часах 18:55, большинство клиентов уже у кассы и уходят. Тут я замечаю пожилую пару, которая все еще ходит между рядами с одеждой и явно не спешит уходить. Наступает 7 вечера, магазин уже пора закрывать, а эти двое все еще в зале. Менеджер говорит им, что нам нужно закрыть кассы. Их ответ это взрыв мозга: «О, мы не планируем ничего покупать». © Big*******Chungus / Reddit
- Сделала маникюр клиентке, стала подготавливать фон для фото, девушка сказала, что против. Ну, думаю, ладно. Рассчиталась — ушла. Позже вижу, фото ногтей девушка выставила у себя на странице, отметив, что это работа другого мастера — ее сестры. Я написала, что нехорошо выставлять чужую работу за работу сестры, в ответ была послана и заблокирована. © По красоте / VK
Заблокировла так заблокировала, при встрече ногти обломать с челюстью вместе чтобы не посылала больше.
- Сижу в офисе. На часах 14:30, обед с 14 до 15. Дверь не закрыта, потому что нам монтируют кондиционер. На двери график работы и табличка «закрыто». Сижу за рабочим столом, ем. Врывается женщина, которую пытались даже ребята-монтажники остановить, но не вышло. И начинается: «Мне нужна консультация!» Я вытаскиваю вилку изо рта: «У нас до 15 обеденный перерыв, приходите после 15». Она: «Мне консультация нужна!». Я: «До 15 обеденный перерыв». Она: «И что мне делать?!» Я: «Подойти после 15». Она: «Вы можете меня проконсультировать?!» Я уже просто на нее смотрю и молчу. И тут она выдает: «Понятно все с вами, шарага какая-то!» Обиделась, ушла, хорошо не вернулась.
© maraska / Pikabu
- В нашем магазине действует «политика открытых дверей». Это значит, что наши двери остаются открытыми, пока в магазине есть покупатель, даже если мы закрыты. Нам нельзя заставлять покупателей уходить или упоминать, что мы закрываемся. Это приводит к неизбежной цепочке клиентов, которые думают, что мы все еще открыты, и не торопятся. И вот однажды подходит ко мне один клиент после закрытия магазина и произошел следующий диалог:
— Здравствуйте, во сколько вы закрываетесь?
— Мы закрылись десять минут назад.
— Ох, как жаль, — говорит он, продолжая ходить по магазину.
© Fun-Professional-271 / Reddit
- Моя мама в свое время 12 лет проработала в нашей городской больнице медсестрой. Было на ее опыте много забавных случаев, но один она запомнила на всю жизнь. Привезли как-то мужчину среднего возраста, врачи долго боролись за его жизнь. Спустя неделю мама зашла к нему в палату и рассказа, как его спасли. Он улыбнулся и ответил: «Блин, это вы меня вытащили из того света, чтобы я через три недельки опять на работу в 8 утра вставал? Ну спасибо вам!» © Палата № 6 / VK
Ломиться в обеденный перерыв - это да, это наше все. Причем, логика просто убийственная: "Ну вы же все равно в кабинете!/Ну вы же не едите!"
ПЕ-РЕ-РЫВ!
Я в это время имею право есть, пить, маршировать строем и петь хором.
- Недавно к нам зашел один наглый парень. Он попытался привлечь мое внимание. Я сказал, что подойду к нему буквально через пару минут, и зашел в туалет. Я делал свои дела, как вдруг дверь начала дребезжать и шататься. Сначала я подумал, что кто-то просто тоже хочет в туалет и не понимает, что кабинка занята, а не заела. Но очень скоро стало понятно, что дело не в этом. Этот кто-то продолжал стучать в дверь и дергать ручку. Я быстро закончил мыть руки, открыл дверь и увидел перед своим носом этого парня. Я даже выйти не успел, как он начал кричать что-то в духе «Да неужели! Ну сколько можно ждать?» Он всерьез рассчитывал, что после всего этого я ему помогу. Естественно я отказался. © Boeing_Fan_777 / Reddit
- Работаю в типографии. И вот в прошлую субботу пишет мне незнакомый номер, мол нашел вас в интернете, мне нужно срочно распечатать книгу и прошить. Отвечаю, что сегодня выходной, звоните в понедельник. Человек настаивает. Ладно, отвечаю, все равно собирался заскочить на минуту в офис, кое-что забрать, заодно вам распечатаю. В итоге я все сделал, встретил клиента на улице, получил оплату и, что самое важное, сообщил: «больше в выходные работать не буду!» Клиент понимающе кивнул. Сегодня в 10 вечера пишет мне этот человек снова, что надо бы завтра снова распечатать. Отвечаю, что завтра выходной. И тут он мне записывает голосовое, буквально следующее: «Ну и что что выходной? В прошлый раз у вас, вроде как, тоже был выходной, но вы сделали, так что договоримся». © newperson27 / Pikabu
Если клиент готов оплатить неудобства продавца,то не вижу ничего плохого)
- Заказали у меня однажды семейную фотосъемку. Приезжаю, девушка на негативе, сразу заявляет: «У вас ничего не получится!» Немного не понимаю сути претензии, отвечаю, что нужно немного подождать, у нас еще даже до дела не дошло. Парень тоже успокаивает свою спутницу, мол, дай ему шанс. Она же уперлась, что нет никакого смысла фотографироваться, у него все равно не получится. После уговоров приступили к съемке. Каждые пять минут я слышал фразу, что мы зря тратим время и у меня ничего не получится. Все это сопровождалось недовольным лицом, отсутствием желания хотя бы как-то двигаться. Казалось, что человек специально портил съемку. Ладно, мое дело снять им 10-20 приятных кадров. Отработали, попрощались. Проходит неделя, отдаю им фотографии, в том числе распечатанные. Девушка внимательно смотрит, выдает, что кадры неплохие, она даже не ожидала, что у меня что-то получится. После ее мужчина шепнул на ухо, что они поругались перед съемкой, вот она и возненавидела меня. Мол, это я виноват в их разладе, ведь если бы не было съемки, то не было бы и ругани.
© fayruzov / Pikabu
- Работаю в школе. Под конец учебного года залетает ко мне разгневанная мать с криком: «Почему у моего сына двойка? Он же гений!» Я попыталась ей объяснить, что это не совсем так, но дамочка не унималась. Тогда я психанула и просто протянула ей контрольную ее дитятки, а там: «Дата контрольной — 32 июня».
- Работаю детским педиатром, обычно принимаю у себя несколько интернов из университетов, которые работаю со мной, получают опыт и важную практику. Была забавная история на прошлой неделе. Пришла ко мне мама с трехлетним ребенком, я провел осмотр, послушал жалобы, назначил таблетки, все, как всегда. Попросил своего интерна заполнить справку и выписать таблетки. Эта женщина увидела его почерк и давай мне скандалить: «А вы точно врач? У вас почерк ровный, каллиграфический, вы, наверное, диплом купили!» Я вовремя остановил ее и сказал: «У него нет диплома. Он еще учится. Не волнуйтесь, когда он станет врачом, его почерк ухудшится!»
© Палата № 6 / VK
- Не так давно я начала стажироваться в одной из городских аптек. Сама учусь на втором курсе в медицинском, так что мне полезно получать опыт и практику. Забавных гостей в нашей аптеке бывает много. Вот на днях приходил один мужчина, вроде нормальный с виду, но как заговорит: «Девушка, дайте мне белых таблеток!» Я не поняла, но спокойно ответила: «У нас таких много, вы уточняйте, пожалуйста!» Он мне говорит: «Мне одну, пожалуйста!» © Палата № 6 / VK
- Я работала в рекламном агентстве копирайтером. И была у нас одна очень скандальная клиентка: она пальцы гнула по любому поводу, даже если сама была виновата. И вот однажды она стала на меня наезжать. Она буквально визжала: «Вот раньше у вас был копирайтер, который нам очень крутые тексты делал. А эта (то есть я) глупая, малолетняя выскочка. Верните того, что был, а эту увольте!» Самый сок в том, что кроме меня никто им тексты в нашей компании никогда не писал. Это всегда была я.
- Есть у меня в такси постоянная пассажирка. Дама 55-60 лет с претензией на местный бомонд, ездит по ноготочкам, парикмахерам, иногда ресторанам. И вот эта дама регулярно высказывает претензии относительно чистоты машины. У меня в ней не прям бардак, но иногда грязь проскальзывает. Да, это не комфорт, и даже не эконом. Это ультраэконом. Средняя стоимость поездки 100 р. Ну и к рассуждениям, про «машину надо содержать в чистоте, раз услуги за деньги оказываете» иногда добавляется «Я вам рейтинг портить не буду, в этот раз я пропущу оценку, но очень хотелось поставить тройку!» А вчера по основной работе я попал к ней домой. Внутриквартирное обслуживание газового оборудования, на предмет утечек. И кухня этой «чистюли» — это просто тихий ужас. © gippopotamich / Pikabu
А фотографировать жильё клиента без разрешения и выкладывать в сеть нынче норм?
Еще больше историй про безумные трудовые будни людей разных профессий вы найдете в другой нашей статье.
Комментарии
Вчерашние трудо выебудни: врач, который ездит по местам, где очень плохо с медициной, приносит мужу диск CТ и просит загрузить в систему, чтобы в Бельгии хирург мог его посмотреть и дать ответ. ОК, грузит, смотрит и думает, что за_na_фиг - сбой системы или зеркальное удвоение? Две головы, четыре руки, от грудной клетки и ниже вообще полная мешанина... Решил, что переутомился, пора в отпуск 🙄
Оказалось - сиамские близнецы с Берега Слоновой Кости, которых будут пытаться разделить. И это не индийское кино...