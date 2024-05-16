19 человек, которые влипли в историю, когда всего лишь хотели купить или продать кое-что в интернете

Покупать или продавать вещи с помощью объявлений в интернете иногда не так-то просто, как кажется. Ведь здесь главным является человеческий фактор, поэтому неадекватные продавцы или покупатели со своеобразной логикой порой задают жару друг другу. Но если бы их не было, то и у нас пропал бы еще один повод улыбнуться от прочтения их курьезных откровений.