Девушка на Инфинити просто знает цену деньгам. Инфинити тоже ведь состоит из ста тысяч маленьких услуг :)
19 человек, которые влипли в историю, когда всего лишь хотели купить или продать кое-что в интернете
Народное творчество
9 часов назад
Покупать или продавать вещи с помощью объявлений в интернете иногда не так-то просто, как кажется. Ведь здесь главным является человеческий фактор, поэтому неадекватные продавцы или покупатели со своеобразной логикой порой задают жару друг другу. Но если бы их не было, то и у нас пропал бы еще один повод улыбнуться от прочтения их курьезных откровений.
- Приехали с подружкой в промзону покупать ей с рук шокер и перцовый баллончик. Стоим у пиццерии, вечереет. Звонит продавец: «Чего это вы с битой?» А это батон вообще-то был! Подруга такая: «Чего он боится, у него же и баллончик, и шокер?» А продавец из кустов: «Так они же в упаковке!» Я в сторону голоса говорю: «Смотрите, это батон» — и отламываю от багета кусочек, жую. Выполз мужик из кустов, продал подруге шокер и баллончик и ушел обратно в кусты. © Unknown author / Pikabu
- Написала в сети одна мадам, что у нее двое спиногрызиков, тяжело тянуть, мол, помогите чем можете. Сердечко моей жены растаяло, набрала она целый пакетище детских вещей. Мадам подъехала на свеженькой иномарке. Я аж обалдел! А вечером она позвонила моей жене и начала орать, что та должна ей деньги за бензин. Видите ли, она приехала в такую даль, а ей дали какие-то тряпки, многие из которых детям велики или в них стыдно на улицу выйти. И почему, мол, игрушки без батареек? Честно говоря, меня веселило видеть, как рушится розовый мир супруги. Она как-то пыталась оправдаться, но мадам в ответ сказала, что знает, где мы живем, и пожалуется своему парню. И бросила трубку. У жены была истерика. Теперь она особо не кидается помогать всем. © KotovskiBig / Pikabu
- Жена договорилась с какой-то теткой, что за ₽ 4 000 я привезу и соберу ей детскую кроватку, ведь бедняжка совсем одна. Я не хотел, но поперся. На месте меня встретили тетка и мужик. Вместе с ним подняли кровать, и я собрался уходить: есть кому собирать. А дама такая: «Нет! Я тогда платить не буду! Мы с вашей женой договорились, что вы все сделаете». Честно говоря, я обалдел от такой наглости. Попытался с ней поговорить, но тетка в отказ. И тогда я начал потихоньку спускать все обратно в машину. Выскочила какая-то девушка — как оказалось, ее подруга — и стала очень ласково меня упрашивать, мол, ну пожалуйста, простите ее, у нее плохой характер, мы сами не справимся. Короче, я сдался. И везти домой кровать, честно говоря, не хотелось. Поднялся и скрипя зубами все за час собрал. На выходе получил деньги и извинения, но осадок остался. © kabr / Pikabu
- Продавала шубу свекрови. Приехала на примерку угрюмая тетя лет 50 с мамой. Женщина с формами, и я сразу поняла, что шуба будет ей мала, но достала одежду из шкафа. Дама ее взяла, надела, застегнула и выдохнула. И в этот момент пуговицы на груди сразу же взяли и расстегнулись. Она снимает шубу, говорит: "Не моя модель!" Мама ее соглашается. Женщина шубу сразу же отдает мне, и обе выходят из квартиры. Все заняло минут 5. Через сутки прилетает мне отзыв: "Шубка хорошо поношена прежней хозяйкой. На примерке даже духами пахло, а написали, что 3 раза надета. Вот и верь людям..." А на самом деле шуба реально новая. Свекровь ее купила в конце зимы, а потом резко похудела. Шуба висела год в шкафу, потом выставили на продажу. Естественно, в шкафу были и другие вещи, которые пахнут парфюмом. А теперь вернемся к истории примерки. Шубу не осматривали: она ее тупо схватила, надела, потом поняла, что мало, сняла и накатала вот эту кляузу. © Tikhushka / Pikabu
- Хотела завести хомячка. Нашла объявление, где какая-то женщина их бесплатно отдавала. Когда я приехала к ней домой, увидела, что там несколько клеток и все заполнены хомяками. Оказалось, сначала у нее было 2 или 3 зверька. Но потом беременная самка сбежала, и они начали размножаться в ее стенах, как грызуны. В доме у этой женщины было около 100 хомяков — в стенах, под диваном. Она не представляла, как справиться с проблемой. Я дала ей номер телефона службы спасения мелких животных, и они забрали всех хомяков. А сама я взяла двух. © grasshopper_jo / Reddit
- Жена продавала перед Новым годом шубу. Ее без торга забрала какая-то женщина. А уже после праздников, дней через 10, жене позвонил муж той дамы, мол, шуба не подходит, отдайте деньги. Она отказалась. Типа вы праздники отгуляли, покрасовались и решили назад вернуть? И тут он ей говорит: «Девочка, да ты хоть знаешь, кто я такой?» — и называет серьезную контору. А она не растерялась и спокойно ответила, что сейчас записывает их разговор и пишет заявление в контору, которая находится чуть повыше, об угрозах со стороны сотрудника такой-то службы. На что дядечка очень оперативно решил прервать беседу. Но перезвонил через несколько часов, извинился и сказал, что жена настояла на звонке. Вот что это было, спрашивается? © agentJeen / Pikabu
- Продавала я как-то осеннее пальто. Договорились с одной девушкой, что она приедет его примерить. И вот в назначенное время заваливается она ко мне с огромными пакетами. Ну, думаю, может, из магазина. Я пошла в комнату за пальто, возвращаюсь, а эта деваха уже стоит в одном лифчике и достает из пакета какое-то платье. Оказалось, она привезла с собой чуть ли не весь гардероб, чтобы посмотреть, как вещи будут с пальто смотреться. Это было, мягко говоря, странно. Крутилась-крутилась она перед зеркалом, но в итоге все-таки купила.
- Когда родилась дочка, мы с бывшей женой решили купить коляску, б/у, так как денег на новую не было. Нашли за $ 15. Созвонился — оказалось, ехать за ней нужно через весь город с пересадкой на автобусе. Приехал, коляска крутая, отдал деньги и стал вызывать такси, ибо в автобусе ехать с ней не хотелось. Время было около 9 часов. Такси все никак не назначают. Девушка-продавец предложила подождать ее мужа, чтобы он отвез меня домой. Мне было неудобно, и я отнекивался. Пока ждали такси, она усадила меня пить чай. Слово за слово, и она мне просто так отдала 3 пачки детских подгузников самого маленького размера, одну целую и одну начатую банку смеси для детского питания, ползунки и пеленки. Ношеные, но все хорошие, и видно, что глаженые и стираные. Мне было дико неудобно, правда, но если начистоту, то все, что она дала, было нам очень нужно. Приехал ее муж. Узнав, что такси не едет, он просто взял и отвез меня домой. Я приглашал их выпить чаю, но они отказались. Жена, когда увидела меня, нагруженного всякими детскими вещами, была в шоке. © VostorgPesik / Pikabu
- Выставила на продажу автокресло. Девушка долго торговалась, упрашивала отдать вдвое дешевле. Я уступила. И... она приехала забирать его на Infiniti. У меня все. © Мамдаринка / VK
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- К нам как-то пришла женщина купить наш старый кофейный столик. Она сказала, что ей нужна новая мебель, потому что ее дом сгорел. Мы, конечно, ей посочувствовали и сказали, что не нужно ничего платить, пусть берет бесплатно. А она ответила, что все нормально, у нее полно денег, просто нет вещей, и протянула нам деньги. Мы ей еще раз посочувствовали, что дом сгорел. А она выдала: "Ничего страшного. Я к этому привыкла". Интересно, сколько домов она сожгла. © Unknown author / Reddit
- Я как-то электрокачели продавала. Приехал мужчина с мамой, они их посмотрели, оплатили, забрали. А через пару дней мне пишет его супруга, мол, все отлично, но я хочу их вернуть. Потому что, оказывается, ребенок в качелях не засыпает "автоматически". © Варвара Король / ADME
- Я сомневалась, надо ли мне с этим связываться, но в итоге продала недавно детскую коляску. Она всего 9 месяцев использовалась, однако я захотела купить уже только прогулочную, легче и компактнее. Почти сразу у меня ее купили, но до этого успела позвонить женщина и предложила ей эту коляску отдать бесплатно. Сказала, что, раз у меня есть деньги на такие дорогие коляски, значит, и подарить ее я могу. Логика отличная. © Алина / ADME
- Продавала журнальный столик, и на одной из фоток на столе сидела моя кошка: хотелось таким образом привлечь аудиторию. И мне написал парень, который намеревался купить у меня кошку. Он никак не хотел понять, что кошка не продается. Наконец сказал, что если кошка привыкла к столу и ей это поможет в новом доме, то он вместе с ней и стол купит. Потом он смирился с тем, что кошку я не отдам, но долго общался со мной на "котовью" тему, спрашивал, что за порода, где такую взять, про своих котов рассказывал. © Elean / ADME
- Продавали мы диван. Он был в хорошем состоянии, но уж очень громоздкий. И вот пишет нам одна женщина, говорит, продайте за столько-то. Мы ей отказали. Она просит адрес, мы ей снова объясняем, что не можем продать за ту сумму, которую она предлагает. Она проигнорировала наше сообщение и уже прямо потребовала наш адрес. Мол, я все равно приеду и заберу этот диван по этой цене. Не на тех наехала. Мы ее просто заблокировали. © Elif Doğan / ADME
- Выставил на продажу холодильник. Звонок: "Готов завтра вечером забрать, зовут меня Эльдар". Ну хорошо, договорились. Жду. На следующий день утром звонок: "Готовы забрать холодильник, мы от Эльдара, рядом оказались". Ну раз вы от него, приходите. Зашли, деньги мне, холодильник им, все довольны. Через 2 часа звонок: "Это Эльдар, у нас все в силе?" И я впадаю в недоумение. Говорю, так и так, от вас пришли двое, забрали. Нет, говорит, никого и никуда я не посылал, никому ничего не говорил. Было немного неловко, все-таки договоренность есть договоренность. Извинился. Потом долго думал, с чего вдруг такое невероятное совпадение. То ли мистика, то ли я чего-то не знаю. © Folkrocker / Pikabu
- Недавно решил продать свой старый телефон. Купил новый, лучше. И вот мы договорились с одной девушкой. Приезжает она, я показываю, все работает. И тут мне позвонили, я ответил, что занят. А дальше с девушкой у нас произошел такой диалог:
— Ой, я хочу вот этот телефон.
И показывает на мой новый.
— У него и камера спереди есть, экран большой, как мне нравится. За $ 10 возьму, пожалуй.
А я его за $ 200 покупал.
— Это мой телефон, и он не продается.
— Ну ладно, $ 20, а себе вот этот возьмите, идет?
Показывает на тот, что продаю.
— Девушка, нет, я его не продаю.
— Ты хам и жлоб.
Бросает гневный взгляд, разворачивается и уходит. Я думал, такое только в анекдотах бывает. Телефон старый в итоге отнес в ближайшую скупку. © GreenCamel / Pikabu
- Мы с моей девушкой договорились купить диван у одной пары в довольно плохом районе. Диван реально оказался в хорошем состоянии. В магазине такой стоит $ 1 200, а мы заплатили $ 500. Но когда я стал выносить одну из частей дивана, увидел, что по ней что-то ползет. Парень-продавец быстренько это смахнул и посмотрел на меня испуганным взглядом. Короче говоря, оказалось, что диван просто кишел тараканами, и продавцы это знали. Когда я попросил вернуть деньги, они даже не сильно и сопротивлялись. © venomftr / Reddit
- Пошел я покупать относительно редкую видеоигру. С девушкой, которая ее продавала, мы встретились на парковке у супермаркета. Она протянула мне коробку, я отдал ей $ 20. И тут я открываю коробку, а там ничего нет, она пустая. Потребовал свои деньги назад. А она сказала, что если я сейчас не уйду, то она устроит сцену, типа я на нее напал. Я достал телефон и сделал вид, что все это снимаю (в моем телефоне тогда не было камеры). Она тут же начала притворяться, что я на нее напал. Но уже через минуту она поняла, насколько это нелепо, и вернула деньги. © Tapeworms / Reddit
- Выставили велосипеды на продажу. 2 сразу ушли, а третий никак. Торговаться не хотели. В общем, он стоит и есть не просит. И вот приходит сообщение:
— А сколько вы еще будете велосипед продавать?
— Пока не купят.
— То есть в следующем году еще будете?
— Скорее всего, да.
И подумалось, что какой-то человек копит на велосипед, который пока не может себе купить.
Объявление висит, уже 3 людям отказали, типа цепь менять надо и рам нет. Ждем весны. Если этот человек напишет, с удовольствием вручим со скидкой и приятным презентом. © lowkick / ADME
Иногда крутые вещицы можно купить действительно за копейки: кому-то удается заключить выгодную сделку в интернете, а кому-то — урвать что-то стоящее на барахолке. Порой смотришь на таких везунчиков — и очень хочется свернуть в ближайшую комиссионку в надежде обнаружить там настоящий клад.
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историю про велосипед уже несколько раз читала, продали его уже? или он всё ещё ждёт своего покупателя?
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