19 человек похвастались вещами, которые служат годами и даже не думают ломаться

Мы много раз испытывали разочарование, когда наша обновка разваливалась или ломалась через короткое время после покупки. Но есть счастливчики, которые владеют вещами, которым просто сносу нет. Вот фото, которые они с гордостью выставили на всеобщее обозрение.

«Эта колыбель укачивала дедушку и его братьев и сестер. Отца и его братьев и сестер. Меня, моих братьев и 13 кузенов. И их детей. Теперь в ней спит мой 3-й малыш»

«Микроволновая печь из 1960-х годов. Она все еще работает!»

С какой планеты эта штука? © Unknown author / Reddit

«Этой соковыжималкой владеет уже четвертое поколение моей семьи»

Такая даже из кокоса сок выжмет! © -Radioman- / Reddit

Мне выдали этот свитер, когда я работал кочегаром на пароходе в 90-х. Я носил его более 30 лет: на работе, в походах, в путешествиях и просто так. Он до сих пор выглядит почти новым"

© k__z / Reddit Мариночка 19 часов назад У мужа тоже такая я же, патами, 25 летняя но флиска есть. И она реально нигле не вытянулась, не выцвела, скольуо походов в ней хожено не сосчитать. - - Ответить

«Я унаследовал этот тостер из 1920-х годов, и он все еще служит мне каждый день»

В «Аббатстве Даунтон» герои получают как раз такой «модный новый прибор». © g00ber88 / Reddit

«Это принтер 2006 года выпуска. Жена купила его с рук в 2013-м. Он до сих пор используется еженедельно, и нам еще ни разу не приходилось заправлять его»

«Нашей швейной машинке 100 лет. Все еще прекрасно работает!»

«Отец носит эту джинсовую куртку уже 48 лет»

«Этим ложкам 60 лет, и моя мама до сих пор пользуется ими»

«Это медвежонок моего сына. До этого с ним играли я, мой отец и мой дедушка»

«Жилет был сшит для тестя в 1945 году из пары вельветовых брюк, которые его отец носил еще в 1930-е. Мои дети обожают этот жилет. Ткани почти 100 лет»

«Этим блендером свекровь пользуется вот уже 60 лет»

«Мои родители наполняют эту бутылку средством для мытья посуды уже 25 лет»

«На этой сковороде я приготовил более 5000 завтраков»

«Моей лава-лампе 25 лет!»

«Пользуюсь этими многоразовыми ушными палочками уже 3 года. Это была спонтанная покупка, но теперь я просто не представляю, как жила без них раньше!»

«Старая кожаная сумка моего дедушки. Я извел на нее полбутылки средства для чистки кожи и еще полбутылки кондиционера. Сейчас она выглядит почти новой. Надеюсь, будет служить моей семье еще 30 лет»

«Будильник моей жене подарили, когда ей было 14 лет. С тех пор она использует его каждый день, и он работает безупречно. Ах да, моей жене сейчас 48 лет»