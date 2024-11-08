15 случаев, когда в отношения пары вклинился кто-то третий

Народное творчество
3 часа назад

Часто на отношения пары влияет какой-то третий человек: излишне любопытная соседка, бывший муж или жена, родственник или коллега. О том, во что выливается неумеренное желание людей вмешиваться в чужую жизнь и когда такое вмешательство приносит пользу, а когда — вред, будет эта статья.

  • Я — фотограф. Недавно работала на свадьбе у одной пары. Все шло хорошо от самого знакомства с молодоженами и до конца свадьбы. Сразу же сообщила, что фото не следует ждать на следующий день, потому что их много, а чтобы отобрать лучшие и обработать их мне нужно немало времени. Они вроде поняли. Но прошло чуть больше недели после свадьбы, и девушка написала мне с вопросом, когда я выложу их фото. Я тяжело вздохнула и спокойно ответила, что сначала мне нужно поработать с ними, затем я отправлю фото им самим, уточню, какие можно выставлять в соцсетях, а затем и выложу. На этот ответ я получила самое неожиданное сообщение: «Да нет, можете фото сразу закидывать в свои соцсети. Желательно прям уже или как можно быстрее, а потом уже кинуть мне с мужем. Просто мой бывший меня заблокировал, а за вами следит. Мне очень нужно, поймите меня!» Вот это, конечно, поворот... © Карамель / VK
  • Сижу на работе, ожидаю конца смены, как вдруг приходит сообщение от жены. Она мне со смайликами пишет «приезжай скорее домой, тебя тут ждет сюрприз». У меня в голове уже разные мысли начали появляться, но такого я уж точно не ожидал! Врываюсь в квартиру, а там ее мама сидит! Многие мужики на моем месте бы расстроились, но только не я: я обожаю свою тещу! Она у меня готовит просто божественно, никогда с пустыми руками в гости не приходит, а тут целый стол накрыт! Голубцы, салаты, картошка с мясом, яблочный пирог — лучший сюрприз в моей жизни! © Не все поймут / VK
  • Мы с моим мужчиной встречаемся 3 месяца, любовь-морковь. Собрались вместе в отпуск: так совпало, что у нас он в одно время. Почти месяц обсуждали поездку. И тут оказывается, что его мама поедет с нами! Узнав о поездке, она возбудилась и уже собрала чемодан. А если не взять ее, обидится, а он так не может, мама же. Хотя я его маму я видела один раз, незнакомая практически женщина. Ну то есть я то теперь не еду. Ладно, море от меня никуда не денется, а вот отношениям, похоже, конец. © 135FT / Pikabu
  • В молодости моя мать около года изводила жену: мол, кто так убирается в доме, что за фигню ты готовишь. Жена терпела, а я и не знал. И всегда встречала меня с работы c улыбкой, с нежностью. Но как-то возвращаюсь с работы, а мать вовсю честит мою жену. Я и голоса не повысил, а просто сказал матери, что в моем доме ей никогда не бывать и отныне никого из моей семьи к ней не подпущу. Сколько за тот год жена натерпелась — не передать, рыдала, пока мне рассказывала. А мать 4 года умоляла потом видеться хотя бы со внуком, пыталась манипулировать в духе «Ты мне не сын», «Вот на днях меня не станет». Но потом утихомирилась и приняла мои условия. И как итог мы с женой уже 35 лет в счастливом браке. © Secta.MO / Pikabu
  • Пришла я как-то вечером с работы. Захожу домой, меня встречает муж: довольный такой, будто в лотерею выиграл. Объяснил, что его мама решила нам денег на первоначальный взнос дать. Мы приступили к поискам квартиры. Так как муж работает неофициально, решили оформлять ипотеку на меня. Я заемщик, он созаемщик, банк все одобрил. Решили обрадовать свекровь, а она в ответ возмущаться начала, мол, район не такой уж хороший, школы плохие, да и от нее далеко. А еще стала настаивать на брачном договоре и попросила выделить сыну большую долю. Я возмущалась, но согласилась. В итоге выяснилось, что банки такое не любят, многие отказывают. Никакой вариант свекровь не устроил. Уперлась она, что у сына должно быть больше и все тут. Хочу предложить развод. Думаю, свекровь согласится. © Kety7545200 / Pikabu
  • У моего мужчины бывшая жена и трое детей, старшей 14 лет. Жена каждый день ему звонит и просит то помочь, то посидеть, то поговорить. Теперь названивает, чтобы оставался ночевать, потому что у сына ангина и мало ли. Спрашиваю: «А где ты там спишь?» Отвечает: «С женой на кровати, не на полу же. А что такого?» Я сказала: «А если я пойду к бывшему с ночевкой и лягу с ним? Он заболел, мало ли что.» Начал орать в ответ. © Подслушано / Ideer
  • Пошла я на свидание с парнем, с которым познакомилась на вечеринке. Весь вечер он мне рассказывал, как мечтает завести собаку, семью и переехать за город. Думаю, вот он, идеальный мужчина. После ужина он предложил пойти к нему домой, чтобы продолжить вечер, ну я согласилась. Приезжаем, заходим, а там его мамаша в халате и бигуди. Стала осматривать меня презрительно, а потом говорит: «Что, сынок, опять новую привел?» Даже не узнаю, что меня удивило больше. То, что 28-летний мужик до сих пор живет с мамой в однушке. Или то, что я просто «очередная». © Карамель / VK
  • Мы с женой вместе прожили 19 лет, из них 17 в браке. Детей нет. Было время, когда жили очень богато, сейчас чуток попроще, но капитал нажить успели: 2 квартиры, 2 места в подземном паркинге, 2 машины, дача. И вот жена нашла себе подружку, «интернет-психолога». Женщина без образования, но муж у нее очень богатый и в нее пару миллионов вложили (раскрутка социальных сетей, курсы). Через год общения с такой подругой жену стало не узнать. Она вбила себе в голову, что нормальный человек должен хотя бы 3 месяца в году отдыхать на море, желательно в другой стране. Сколько всего я должен ей — даже не перечесть. В один прекрасный момент она тупо свалила из дома и поехала жить к своей сестре. Я аккуратно намекнул, что сестра не будет терпеть ее вечно. Жена в ответ рассмеялась и высокомерно объяснила, что я ничего не понимаю, для нормальных людей это не проблема. Жить она там будет сколько угодно. Ну я подождал неделю и подал на развод. Сестра ее очень скоро выперла, так жена проситься обратно домой пришла. Мол, ошибалась. © Vortel73 / Pikabu
  • Перед свадьбой жених познакомил меня с мамой. После чего свекровь полгода глаз с меня не спускала и не разговаривала. Что делать, думаю, ну не приняла меня. Все равно поженились. И вот после свадьбы мы как-то с мужем так поругались, что уж было замаячил развод. Но тут свекровь вдруг заявила мужу: «Она — самое ценное, что у тебя есть. Береги ее!» © Подслушано / Ideer
  • Супруга решила посетить курс по личностному росту. Там ей и еще пару сотне женщин объяснили, что мужчина — это тот, кто зарабатывает выше определенного уровня. А с теми, которые зарабатывают меньше, не то, что детей заводить нельзя, но и семьи создавать категорически запрещено. Супруга прошла курс на отлично, решила покинуть меня и найти для себя и нашей общей дочери действительно достойного мужчину. Бывает, люди расходятся. Я не без недостатков и прекрасно о них знаю. Но на других не заглядываюсь, детей люблю. Вот только зарплата как у инженера обычного, а не миллион. © MyLostUser / Pikabu
  • Недавно моя сестра вернулась в наш родной город. Пока ее не было, я успела выйти замуж, жили мы с супругом душа в душу. Я попросила мужа устроить сестру в свою компанию, поддержала ее. А недавно стала замечать странное. Они постоянно что-то обсуждают, а когда я подхожу, то сразу замолкают. Один раз видела, как он нежно гладил ее руку. Когда задаю вопросы, отмахивается. Кажется, у них роман. © RevolutionaryNoise3 / Reddit
  • Одна моя родственница сделала все, чтобы развести своего старшего сына с первой женой, хотя и дочка у них уже росла, и жили хорошо, и любили друг друга. Но мама покоя не давала, руководила и «держала руку на пульсе». В итоге развод. Когда через несколько лет парень снова решил жениться, с мамой все общение свели к минимуму: «Спасибо, ничего не надо, мы все сами». Ее раз в год на пару дней на дачу приглашают, чтобы родственные связи вовсе не потерялись. Но она совершенно не в курсе их дел, событий, планов, покупок, ссор и так далее. Чуть ли не за руку здороваются при встрече, полный официоз и почтение, но не более того. Теперь она рулит жизнью младшенького, выедает мозги ему, его жене и трем детям... © Irina Verkhovsky
  • Стал встречаться с девушкой. Вместе не жили, но она частенько у меня ночевала. Приходит в прошлую пятницу с работы и говорит: «А мне коллега в любви признался!» Я молчу, слушаю дальше. Спрашивает: «Ничего не хочешь предпринять? Вдруг я его выберу?» Я ей отвечаю недоуменно, мол, не боюсь, что ты его выберешь. Зачем ты нужна такая, если тебе кто-то сказал пару слов на ушко, и ты побежала? Не знаю, чего она ожидала, но дверью хлопнула так, что стекла затряслись. © Аноним / Pikabu
  • Жена оставила ноутбук открытым. Вела она себя порой странно, что-то дернуло меня проверить папку «Cкрытые фото». А там она с каким-то парнем обнимается, он в щечку ее целует. Сначала она пошла в полный отказ и даже фотки удалила. Потом выяснилось, что это мужик с работы, они случайно встретились на фестивале, где она была с подружкой. Она клянется, что ничего не было, это просто флирт и не более того. А я все равно ничего не могу с собой поделать. © bblaakkee / Reddit
  • Муж, придя с работы, загадочно улыбается и посматривает на меня. Спрашиваю, что такое.
    — Я все знаю.
    — Что случилось-то?
    — Мне соседи все рассказали.
    А сам старается выглядеть серьезно, разыгрывает сцену. Потом рассказал. Подловила его бабка, которая живет в доме почти напротив нашего: «А ты знаешь, что пока тебя дома нет, твоя с мужиками встречается? Приезжают к ней, подарки привозят, а потом уезжают. Вчера один на белой машине был, пакет большой привез, полчаса побыл. Ох, что творится». Муж пообещал разобраться. Бабка ведь не знает, что я обожаю онлайн-шопинг, а все эти мужики — курьеры... © Prohorlinna55 / Pikabu

Иногда влюбленные и семейные пары и без вмешательства третьего человека так чудят, что диву даешься. Зато статью про них, не расплываясь в улыбке, и читать сложно.

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