15 случаев, когда в отношения пары вклинился кто-то третий

20+ человек, у которых наконец-то появился собственный уютный уголок
Истории
2 месяца назад
Часто на отношения пары влияет какой-то третий человек: излишне любопытная соседка, бывший муж или жена, родственник или коллега. О том, во что выливается неумеренное желание людей вмешиваться в чужую жизнь и когда такое вмешательство приносит пользу, а когда — вред, будет эта статья.
Иногда влюбленные и семейные пары и без вмешательства третьего человека так чудят, что диву даешься. Зато статью про них, не расплываясь в улыбке, и читать сложно.