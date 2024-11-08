15 случаев, когда в отношения пары вклинился кто-то третий

Часто на отношения пары влияет какой-то третий человек: излишне любопытная соседка, бывший муж или жена, родственник или коллега. О том, во что выливается неумеренное желание людей вмешиваться в чужую жизнь и когда такое вмешательство приносит пользу, а когда — вред, будет эта статья.