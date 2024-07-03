20 женщин, у которых есть свой взгляд на то, каким должен быть свадебный наряд

Корпеть 435 часов над вышивкой своего свадебного платья, потратить десятки тысяч на дизайнерскую модель или день и ночь колдовать с иголкой и ниткой — на что только не идут женщины, чтобы их наряд был самым запоминающимся. Мы решили показать свадебные образы, над которыми поработали на славу, а в качестве бонуса добавили обувь, дизайн которой так хорош, что хоть носи ее каждый день.

«Ух, как я была счастлива, когда нашла, наконец, платье своей мечты!»

«Невеста дала мне полную свободу решать, каким будет ее свадебный наряд. Я сшила ей брючный костюм, и, по-моему, она выглядела в нем как настоящая крутышка»

«Я купила подержанное свадебное платье и влюбилась в него! Осталось лишь отпарить, чтобы не было заломов»

«Фото моего платья и фаты, которым я только что сказала „да“»

«Я изначально была против свадьбы, а теперь рада, что она у нас была»

© Felt_cute / Reddit ЛетоПришло 28 минут назад прастити. но это выглядит, как занавеска, которая висела у меня на окне в детстве.

в смысле, оно нежное и симпатичное, да, но я не могу, вижу занавеску ))) - - Ответить

«Купила это платье, а сегодня заколебалась: не лучше ли было остановиться на традиционном белом цвете?»

«Я вышла замуж в платье своей мечты»

«Решила, что не хочу обычное свадебное платье. А вот это, в котором есть что-то в духе греческих богинь, что-то — от стиля Хеди Ламарр и что-то — от „Звездных войн“, меня сразу зацепило»

«Наконец-то пришло мое свадебное платье. Оно так причудливо, но мне это нравится»

«Всегда любила красный цвет. Но понравившееся мне платье было белым. Тогда я попросила дизайнера сшить такое же, но красного цвета. И так довольна тем, что получилось»

«Я вышла замуж в платье Tueta Matoshi. Оно обошлось дорого, но стоило каждой затраченной на него копейки»

«Подружка прямо в восторге была от моего свадебного платья Chotronette»

«Моя знакомая — китаянка, а выросла во Франции. Ей очень хотелось на свадьбу платье, которое соединило бы в себе разные традиции»

«Я взяла за основу платье ципао [длинное женское платье, которое изначально носили маньчжурские женщины, — прим. ADME.] и разбавила его несколькими западными нотками — открытой спиной, силуэтом „русалка“ и шлейфом. Получилось неидеально, но она была на без ума от счастья».

«Я вышивала свое свадебное платье и туфли 435 часов»

Платье отличное! Но обувь! Бог ты мой, будь у меня такая, я бы ее не снимала. © duckieleo / Reddit

«В 16 лет мне понравилось одно платье, и я сохранила его фото себе. А теперь, годы спустя, вдруг нашла именно его»

«Выбрала на свадьбу традиционный индийский наряд»

«Вышла замуж в прошлом сентябре. И я до сих пор без ума от своего платья»

«Я чувствовала себя такой красивой в своем платье»

«Подруга купила себе платье на свадьбу, глянула на него — и запал угас. Вернуть нельзя, а на другое денег нет. Уж было захандрила, но я вызвалась пошить ей наряд ее мечты»

«В итоге подруга на свадьбе была на седьмом небе от счастья».

Бонус. «Пути назад нет — выхожу замуж. Заказала мастеру вручную расписать себе обувь к свадьбе. Сегодня мне ее прислали»

«Я глянула и от увиденного мне чуть не снесло крышу: какой восторг смотреть на мордочки моих двух любимцев».