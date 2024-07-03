На мой вкус сильно пестрит. Но девушке действительно идёт. Да на такой девушке и мешок отлично сядет))
20 женщин, у которых есть свой взгляд на то, каким должен быть свадебный наряд
Корпеть 435 часов над вышивкой своего свадебного платья, потратить десятки тысяч на дизайнерскую модель или день и ночь колдовать с иголкой и ниткой — на что только не идут женщины, чтобы их наряд был самым запоминающимся. Мы решили показать свадебные образы, над которыми поработали на славу, а в качестве бонуса добавили обувь, дизайн которой так хорош, что хоть носи ее каждый день.
«Ух, как я была счастлива, когда нашла, наконец, платье своей мечты!»
«Невеста дала мне полную свободу решать, каким будет ее свадебный наряд. Я сшила ей брючный костюм, и, по-моему, она выглядела в нем как настоящая крутышка»
«Я купила подержанное свадебное платье и влюбилась в него! Осталось лишь отпарить, чтобы не было заломов»
Ну если придраться,то цветок в подмышке..а фигтам,не буду,красивое платье)
«Фото моего платья и фаты, которым я только что сказала „да“»
«Я изначально была против свадьбы, а теперь рада, что она у нас была»
прастити. но это выглядит, как занавеска, которая висела у меня на окне в детстве.
в смысле, оно нежное и симпатичное, да, но я не могу, вижу занавеску )))
«Купила это платье, а сегодня заколебалась: не лучше ли было остановиться на традиционном белом цвете?»
Я бы тоже не сдержалась,среди тысячи платьев выбрала бы этот колдовской дым
«Я вышла замуж в платье своей мечты»
«Решила, что не хочу обычное свадебное платье. А вот это, в котором есть что-то в духе греческих богинь, что-то — от стиля Хеди Ламарр и что-то — от „Звездных войн“, меня сразу зацепило»
«Наконец-то пришло мое свадебное платье. Оно так причудливо, но мне это нравится»
«Всегда любила красный цвет. Но понравившееся мне платье было белым. Тогда я попросила дизайнера сшить такое же, но красного цвета. И так довольна тем, что получилось»
«Я вышла замуж в платье Tueta Matoshi. Оно обошлось дорого, но стоило каждой затраченной на него копейки»
Аж дыхание затаила. Дайте мне,дайте это платье и я уйду жить к русалкам!!!!
«Подружка прямо в восторге была от моего свадебного платья Chotronette»
Невесту больше напоминает девушка в белом платье и более скромным декольте)а на первом плане мы видим бюст подруги невесты)
«Моя знакомая — китаянка, а выросла во Франции. Ей очень хотелось на свадьбу платье, которое соединило бы в себе разные традиции»
«Я взяла за основу платье ципао [длинное женское платье, которое изначально носили маньчжурские женщины, — прим. ADME.] и разбавила его несколькими западными нотками — открытой спиной, силуэтом „русалка“ и шлейфом. Получилось неидеально, но она была на без ума от счастья».
«Я вышивала свое свадебное платье и туфли 435 часов»
Упала в обморок. 435 часов. Ещё и фиксировать время. Я бы замуж передумала сто раз за это время.
- Платье отличное! Но обувь! Бог ты мой, будь у меня такая, я бы ее не снимала. © duckieleo / Reddit
«В 16 лет мне понравилось одно платье, и я сохранила его фото себе. А теперь, годы спустя, вдруг нашла именно его»
«Выбрала на свадьбу традиционный индийский наряд»
«Вышла замуж в прошлом сентябре. И я до сих пор без ума от своего платья»
Платье с хвостом русалки)очень пышный траур. Для свадьбы не подходит
«Я чувствовала себя такой красивой в своем платье»
«Подруга купила себе платье на свадьбу, глянула на него — и запал угас. Вернуть нельзя, а на другое денег нет. Уж было захандрила, но я вызвалась пошить ей наряд ее мечты»
«В итоге подруга на свадьбе была на седьмом небе от счастья».
Бонус. «Пути назад нет — выхожу замуж. Заказала мастеру вручную расписать себе обувь к свадьбе. Сегодня мне ее прислали»
«Я глянула и от увиденного мне чуть не снесло крышу: какой восторг смотреть на мордочки моих двух любимцев».
Еще больше вариантов для смелых дизайнерских экспериментов над обувью можно подсмотреть в этой статье.