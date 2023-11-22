18 человек, которые просто вертели в руках обувь, а потом забацали из нее такую красоту

Не можешь найти обувь своей мечты — сделай ее сам. Так, вероятно, рассуждали пользователи из следующей подборки, которые при помощи красок, ниток, клея и стразов создали обувь себе на радость, а другим — на загляденье.

«Я сделала вышивку на своих сапогах, чтобы приятно скоротать день»

«Вот как я вышила себе кеды»

«Никак не могла найти туфли на свадьбу. Купила удобную пару на распродаже и просто начала вручную обклеивать ее стразами. Думала, с ума сойду»

«Моя мама увлеклась росписью обуви»

«Вот что я нарисовал на обуви акриловыми красками»

«Я чуть не испортила свои кеды, заляпав их отбеливателем. А потом решила исправить недочет, забрызгав их целиком. Вот такие узоры получились»

«Раскрасила акриловыми красками эти слипоны»

«Мама сказала, что эти розы слишком хороши, чтобы быть на кедах, им самое место на свитере»

«У меня был очень скромный бюджет на свадьбу. Я нашла недорогие босоножки и сама их украсила бусинами. Идеально подходят к моему платью»

«Вот как я раскрасил свои кеды»

«Купила туфли и сама их украсила. Терзалась сомнениями, не выйдет ли дешевка, а получился самый шик! И главное — они теперь подходят к моему наряду»

Слева фото того, как туфли выглядели до и после.

«Вышила на кедах „Звездную ночь“ Ван Гога. На это ушло около 2 недель»

«Купила пару белых слипонов и разрисовала их»

«Вырезала кружево из нижнего белья, которое ни разу не носила, приклеила — и вуаля! — дизайнерские сапоги готовы»

«Украсила обувь подруги, которую она наденет на свадьбу. Это первая вещь за долгое время, которой я по-настоящему горжусь»

«Первый раз попробовала вышить обувь»

«Никак не могла найти себе подходящую обувь на плоской подошве на свадьбу. Что ж, пришлось выкручиваться и колдовать с кружевом и ножницами»

«Я купила на свадьбу дешевые туфли. А мне так хотелось роскошные туфли Jimmy Choo, украшенные жемчугом. Ну что ж, я затарилась стеклянным жемчугом, цепочками — и понеслось»