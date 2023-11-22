18 человек, которые просто вертели в руках обувь, а потом забацали из нее такую красоту
Народное творчество
20 часов назад
Не можешь найти обувь своей мечты — сделай ее сам. Так, вероятно, рассуждали пользователи из следующей подборки, которые при помощи красок, ниток, клея и стразов создали обувь себе на радость, а другим — на загляденье.
«Я сделала вышивку на своих сапогах, чтобы приятно скоротать день»
«Вот как я вышила себе кеды»
«Никак не могла найти туфли на свадьбу. Купила удобную пару на распродаже и просто начала вручную обклеивать ее стразами. Думала, с ума сойду»
«Моя мама увлеклась росписью обуви»
«Вот что я нарисовал на обуви акриловыми красками»
«Я чуть не испортила свои кеды, заляпав их отбеливателем. А потом решила исправить недочет, забрызгав их целиком. Вот такие узоры получились»
«Раскрасила акриловыми красками эти слипоны»
«Мама сказала, что эти розы слишком хороши, чтобы быть на кедах, им самое место на свитере»
«У меня был очень скромный бюджет на свадьбу. Я нашла недорогие босоножки и сама их украсила бусинами. Идеально подходят к моему платью»
«Вот как я раскрасил свои кеды»
«Купила туфли и сама их украсила. Терзалась сомнениями, не выйдет ли дешевка, а получился самый шик! И главное — они теперь подходят к моему наряду»
Слева фото того, как туфли выглядели до и после.
«Вышила на кедах „Звездную ночь“ Ван Гога. На это ушло около 2 недель»
«Купила пару белых слипонов и разрисовала их»
«Вырезала кружево из нижнего белья, которое ни разу не носила, приклеила — и вуаля! — дизайнерские сапоги готовы»
«Украсила обувь подруги, которую она наденет на свадьбу. Это первая вещь за долгое время, которой я по-настоящему горжусь»
«Первый раз попробовала вышить обувь»
«Никак не могла найти себе подходящую обувь на плоской подошве на свадьбу. Что ж, пришлось выкручиваться и колдовать с кружевом и ножницами»
«Я купила на свадьбу дешевые туфли. А мне так хотелось роскошные туфли Jimmy Choo, украшенные жемчугом. Ну что ж, я затарилась стеклянным жемчугом, цепочками — и понеслось»
Любите красивую обувь? Тогда вам придется по вкусу подборка туфель и сапожек, которые наверняка не отказалась бы примерить и неподражаемая Мэрилин Монро.
Фото на превью Waste_Device9792 / Reddit
Комментарии
У меня есть резкое (не так уж редкое, но резкое, имхо) предложение:
Давайте почаще просто общаться,
выберет тему кто-либо интресный и спорный (Цилинь, Руконожка, Конфуз, и пр., да и даже я) - и все сыплют комменты!
И так даже начинающие админы поймут (я верю!) - какие есть актуальные инфосмыслы???
Давайте почаще просто общаться,
выберет тему кто-либо интресный и спорный (Цилинь, Руконожка, Конфуз, и пр., да и даже я) - и все сыплют комменты!
И так даже начинающие админы поймут (я верю!) - какие есть актуальные инфосмыслы???
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Вижу, не только меня глубоко ранили туфли с тремя бусинами😁 Те же, что под Джимми Чу, выглядят, как уродливая куча.
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Сплошь продукт артели "Напрасный труд". Необычно, симпатично, но это же до первого выхода на улицу. Пыль есть везде! Машину водить в них - тут же пятка станет чёрной, а там почти везде белая подошва. Только если как сменную обувь для помещения... Нет, всё равно придут в негодность. Да, я такая приземленная, смотрю на вещи утилитарно
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Ну ну знаю...какая-то странная идея кружевами от белья украшать обувь
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Т.е. носили они все показать, но особо криво было у одной.
И вот я смотрела на все эти изыски, и думала - я ленивая, они все что-то делают руками, мастерят, творят. Но я не хочу и не буду на вот это все время тратить. Лучше я схожу на выставку, в театр, в кино, с подружкой в кафе встречусь, на велике покатаюсь, с мужем выберемся на прогулку. А если мне что-то
понадобится, куплю.