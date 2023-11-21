15 женщин, которые делают такие вещи, что пора бы их патентовать
Народное творчество
2 дня назад
Купить нужные вещи в магазине легче легкого. Но кое-кто все же выбирает более сложный путь и мастерит их сам. Иногда потому, что любит делать что-то руками, а иногда потому, что той самой «мечты» из головы нигде не найти. Сегодня мы отыскали на просторах интернета мастериц, которые творят своими руками настоящее волшебство.
«Зеленую балаклаву я связала не так давно из остатков пряжи, но моей кошке она не очень подошла. Поэтому я решилась на еще одну, и, по-моему, она идеальна»
«Я связала своему другу костюм опоссума. Правда, еще хочу понять, как сделать мордашку пореалистичнее»
«Эти серьги, которые я сделала сама, — настоящие маленькие витражи»
«Деревянные солонка и перечница, которые я собственноручно вырезала и расписала»
«Вышила брошь-портрет этого котика бисером»
«Наконец-то закончила свои брюки-клеш. На связанную часть ушло всего часа 3, и еще по 10 минут я пришивала их к штанинам. Результат меня очень порадовал»
«Эта лампа из смолы словно оживает ночью, бросая завораживающее сияние на любую поверхность»
«Вот такое подвесное кашпо-ленивец. Сделать его легче легкого, я бы справилась и за полдня, если бы не малыш на руках»
- Моя мама просто умоляет меня связать хотя бы одного такого. © elizabethgilies / Reddit
«Это мой первый чайник, и мне очень нравится, каким он получился»
«Смастерила себе свитер для кормления грудью. Он не странно выглядит?»
- Боже! Почему я сама до такого не додумалась? Ты гений! © I_am_Darvit / Reddit
«Сплела эту сумку, потому что мне понравилась подобная дизайнерская, но она была слишком дорогой. Мне понадобилось несколько тысяч бусин и несколько сотен метров лески»
«Потратила на свое свадебное платье около 500 часов и закончила вязать его аккурат в вечер перед торжеством»
- Это самая красивая вязаная вещь, которую я когда-либо видела 😍 © junonis / Reddit, © Emojipedia
«Эту бабочку я сделала для своего кота, и похоже, что она ему понравилась. Смотрится нарядно»
«Потратила более 30 часов, чтобы связать этот коврик в свою комнату»
«Бокал на ножке, который я только-только достала из печи»
Любоваться подобными вещицами, в которое вложено тепло рук мастера и частичка души, можно бесконечно. А может быть, кто-то даже вдохновится и смастерит что-то сам.
Фото на превью lilamyjay / Reddit
Комментарии
Свитер для кормления, есть вопрос. Он не колется, не раздражает кожу ребенку? С такой грубой тряпкой на лице не приятно, наверное.
-
-
Ответить
Мне срочно нужен этот ужасный свитер с опоссумом, для работы. Чтобы прикидываться дохлятиной как только шеф заходит в кабинет.
-
-
Ответить
Ленивец очень милый. Наверное, действительно не очень сложный. Если руки на месте, конечно :)
-
-
Ответить
Похожее
20+ доказательств того, что вместе с редким именем человеку нужно выдавать хорошее чувство юмора
Народное творчество
2 года назад
18 человек, чье тело выдает такие штуки, что окружающие только успевают охать от удивления
17 мужчин, которые не пошли на поводу у стереотипов и как следует поработали над своим внешним видом
18 кулинарных творений из разряда слишком высокой кухни
Художники
4 года назад
12 историй от читателей AdMe.ru о случайностях, которые больше похожи на сбой в матрице, нежели на простые совпадения
18 человек, которые не стали копить на дизайнерские штучки для интерьера, а сделали их сами
Сделай сам
1 год назад
20+ человек, которые только и делают, что слышат: «Обалдеть, как ты похорошел!»
13 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались
Народное творчество
3 недели назад
25+ фото, которые показывают всю красоту мира и человека
Фотографы
1 год назад
В интернете вирусится новый тренд — женщины делают «неприступный» макияж. Мы узнали, в чем вся соль
Культура
1 месяц назад
18 свадебных фото, которые стали лучшими в 2018 году. Судя по снимкам, этим молодоженам неизвестно, что такое скука
Фотографы
1 год назад
9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем
Культура
4 месяца назад
И бокал керамический. Очень неожиданный материал для бокала, форма тоже интересная. Думаю, что очень красиво смотрелась бы подставка для фруктов или тортов в таком исполнении.