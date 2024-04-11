15+ человек, которым их собственный дом преподнес сюрприз века

На первый взгляд может показаться, что мы знаем свой дом вдоль и поперек. Вот и пользователи сети так думали, но сюрпризы не заставили себя долго ждать. Одни нашли в стене старинный клад, у других начала течь вода с потолка, а третьи обнаружили у себя настоящий туннель под полом.

«Вот, решил снять ковролин с лестницы и нашел это»

«Моя подруга не смогла выйти из дома из-за этого. Коммунальщики даже не предупредили»

Так еще и соседская дверь теперь забрызгана. © vegas_gal / Reddit

«Только что переехал в новый дом. И тут ко мне в комнату заходит вот это чудо»

«Нашел во время ремонта. А ведь дому более 200 лет»

«Вот что оказалось внутри стены дома. Повешу у себя в офисе и буду рассказывать всем истории об этой находке до самой пенсии»

«Уже 3-й раз за месяц нахожу разбитые вареные яйца перед своей входной дверью»

Кстати, посмотрите еще одну подборку доказательств того, что собственный дом может быть полон нетривиальных сюрпризов.

«Решили переехать почти за 5 тыс. км. Когда заселились в новый дом, то обнаружили на полу белье и мазь от геморроя»

«Нашел у себя дома малыша-богомола»

«Птица залетела ко мне домой и села на часы»

«Нашел какой-то туннель под своим домом. Понятия не имею, для чего он может быть нужен»

«Вот что я нашел на чердаке дома, построенного в 1900 году. Это газеты 1924 и 1925 годов»

Дом может таить в себе немало сюрпризов от бывших жильцов, и некоторые счастливчики в этом убедились.

«Не могу понять, что я нашел в своем же доме»

Это старая петля для двустворчатых дверей. © AdequateArmadillo / Reddit

«Вернулся домой, но нигде не мог найти свою собаку. А потом увидел это, и все стало понятно»

«Каждый день я возвращаюсь домой и вижу сотни многоножек возле двери»

Я бы съехал. Теперь это их дом. © Frogmoups_Tylor / Reddit

«Пришел домой и обнаружил, что мой интернет-кабель обрезан. Я живу один»

«Иду домой с целой охапкой продуктов, а около двери меня ожидает это»

«Пошел дождь. Смотрю, а потолок начал провисать и потекла вода»

«У соседей металлическая крыша, и по ней часто бегают голуби. Доносится противный скрежет голубиных когтей по металлу. Хочется оторвать себе уши»

«Внезапно ко мне в дом забежала курица и побежала на кухню. Смотрю, а она прямо в посудомоечной машине снесла яйцо»

Это самое странное, что я видел за последний год. © McFigroll / Reddit

«Нашел дома мышь, которая явно пересмотрела фильм „Миссия невыполнима“»