12 врачей, которых трудно представить без творческого подхода к работе
От похода к врачу можно ожидать чего угодно: и своеобразных шуточек, и серьёзных вопросов, и, конечно, пугающих уколов. Но вот неожиданные дизайнерские решения — это уже что-то новенькое. 12 героев этой статьи доказали, что врач — это не только важная и ответственная профессия, но ещё и очень творческая. Их кабинеты — не просто рабочие пространства, а настоящие арт-объекты, где каждая деталь отражает характер, хобби и чувство юмора владельца.
«Зал ожидания в офисе офтальмолога»
«Кабинет врача с картинами на потолке»
«Довольно необычное сиденье в зале ожидания кабинета врача»
У нашего окулиста один стул в виде полусогнутой ладошки. Na этот стул усаживаются, в основном, дети. Если детей нет, то только если нет пустого обычного стула, то и взрослый садится.
- Я бы сразу же села туда, если бы пришла с маленьким ребенком. © Unknown author / Reddit
«Из-за этого дети не могут сбежать от врача»
- Мне 30, и я бы тоже не смогла выбраться оттуда. © PrincessPrincess00 / Reddit
«В кабинете моего врача висит венок из пробирок»
«Доктор обул ножки стула в своем кабинете»
«В приемной моего врача лежат пазлы»
Представляю, сколько рук их лапало... Нет, спасибо, лучше смотреть в потолок.
«Часть зала ожидания была оформлена в виде вагона поезда»
«Лампы возле отделения переливания крови»
- Я и так ужасно боюсь сдавать кровь, а тут еще и это. © ratman____ / Reddit
«Врач создал в туалете рекурсию, повесив фотографию в рамке, изображающую этот же туалет»
«Держатель для очков на стене в кабинете врача. Я никогда не видел ничего подобного»
«Только для очков»
- Я бы с удовольствием приделал такую рядом с кроватью. © Toecutter- / Reddit
«Так выглядит потолок в кабинете нашего ветеринара»
В этих статьях можно увидеть интересные дизайнерские решения, только уже не от врачей: