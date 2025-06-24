12 врачей, которых трудно представить без творческого подхода к работе

От похода к врачу можно ожидать чего угодно: и своеобразных шуточек, и серьёзных вопросов, и, конечно, пугающих уколов. Но вот неожиданные дизайнерские решения — это уже что-то новенькое. 12 героев этой статьи доказали, что врач — это не только важная и ответственная профессия, но ещё и очень творческая. Их кабинеты — не просто рабочие пространства, а настоящие арт-объекты, где каждая деталь отражает характер, хобби и чувство юмора владельца.