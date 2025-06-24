12 врачей, которых трудно представить без творческого подхода к работе

Фотоподборки
2 часа назад

От похода к врачу можно ожидать чего угодно: и своеобразных шуточек, и серьёзных вопросов, и, конечно, пугающих уколов. Но вот неожиданные дизайнерские решения — это уже что-то новенькое. 12 героев этой статьи доказали, что врач — это не только важная и ответственная профессия, но ещё и очень творческая. Их кабинеты — не просто рабочие пространства, а настоящие арт-объекты, где каждая деталь отражает характер, хобби и чувство юмора владельца.

«Зал ожидания в офисе офтальмолога»

«Кабинет врача с картинами на потолке»

«Довольно необычное сиденье в зале ожидания кабинета врача»

Julia
17 часов назад

У нашего окулиста один стул в виде полусогнутой ладошки. Na этот стул усаживаются, в основном, дети. Если детей нет, то только если нет пустого обычного стула, то и взрослый садится.

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  • Я бы сразу же села туда, если бы пришла с маленьким ребенком. © Unknown author / Reddit

«Из-за этого дети не могут сбежать от врача»

«В кабинете моего врача висит венок из пробирок»

«Доктор обул ножки стула в своем кабинете»

«В приемной моего врача лежат пазлы»

Svetlana
15 минут назад

Представляю, сколько рук их лапало... Нет, спасибо, лучше смотреть в потолок.

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«Часть зала ожидания была оформлена в виде вагона поезда»

«Лампы возле отделения переливания крови»

  • Я и так ужасно боюсь сдавать кровь, а тут еще и это. © ratman____ / Reddit

«Врач создал в туалете рекурсию, повесив фотографию в рамке, изображающую этот же туалет»

«Держатель для очков на стене в кабинете врача. Я никогда не видел ничего подобного»

«Только для очков»

  • Я бы с удовольствием приделал такую рядом с кроватью. © Toecutter- / Reddit

«Так выглядит потолок в кабинете нашего ветеринара»

В этих статьях можно увидеть интересные дизайнерские решения, только уже не от врачей:

Фото на превью qbertking / Reddit

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