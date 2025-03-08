15 историй о семейных секретах, которые показали кто есть кто на самом деле
Истории
43 минуты назад
Иногда кажется, что мы знаем о своих близких всё от и до, ведь живем с ними бок о бок. Но жизнь любит подкидывать сюжеты, до которых не додумался бы и самый изобретательный сценарист. Даже самые близкие люди могут скрывать такие вещи, от которых голова идет кругом!
- Моему младшему брату 16 лет, и он сам делает ремонт в доме, который ему оставили бабушка с дедушкой. Выровнял стены, развел электрику, сделал гипсокартонные короба, положил плитку и отреставрировал мебель. Не понимала, как он с этим справился. Его ведь никто не учил! Оказалось, что вся сила и весь секрет в обучающих роликах в интернете. Смотрю на результаты трудов и горжусь им. Такую красоту сделал – настоящий мужчина!
Но когда он пишет сообщения с дурацкими орфографическими ошибками, то снова становится в моих глазах маленьким балбесом, которому ничего доверить нельзя. Может, ремонт он и классный делает, но язык стоит подучить! © Палата №6 / VK
- Мой отец родился с лопоухостью и в юности сделал операцию. Сохранилась буквально одна фотография, на которой папа еще до операции. В детстве она мне очень нравилась. В прошлом году мы с сестрами делали уборку в доме родителей, и когда мы собирали вещи, я упомянул факт про папины уши. Мои сестры были в шоке, они даже не имели об этом понятия. © Diane Moxon / Quora
- Научила мужа плести колоски и разные косички. У меня длинные волосы, а сама себе плести не могу. Все подружки интересуются контактами мастера, который делает мне такие шедевры на голове, а я отмалчиваюсь и никому не говорю. Муж – брутальный байкер. Наша маленькая семейная тайна. © Не все поймут / VK
- Много лет работаю в интернате. Не секрет, что многие дети привязываются к воспитателям, будто к родителям. Была у нас одна замечательная девочка Женя. Всегда сердце стучало как-то необычно рядом с ней: было приятно пообщаться, поиграть, поучить чему-то. Я не понимала, как такое может быть, что нас настолько сильно тянет друг к другу. Долго выпрашивала у начальства допуск к архивам. Нашла архив Жени и сильно удивилась. Ее мамой оказалась моя сводная сестра! Мы с ней никогда толком не общались, видела ее за жизнь буквально пару раз. Это объясняет все. Ведь у нас правда есть родственная связь. Женю я успешно удочерила и теперь счастливая мама самой замечательной девочки в мире! © Палата №6 / VK
- Вчера разговаривала с бабушкой. Она мне по секрету рассказала о своей первой любви в 15 лет. Говорит со смехом: «А звали его, как твоего отца». Моя бабушка назвала своего сына в честь своей первой любви! Говорит, что всю жизнь сохранила в сердце чувства к нему. Деда она, конечно, тоже любит, но это уже совсем другое. © Палата №6 / VK
- Я очень сильно переживала перед знакомством парня с родителями. Он у меня металлист с длинными волосами и практически весь в татуировках, поэтому сомневалась, что моим серьезным родителям понравится. Чем ближе ко дню знакомства, тем больше меня трясло. Старший брат это заметил и решил со мной поговорить. Думала, сейчас начнется чтение морали, а он вытянул всеми забытые старые альбомы. Начал показывать, кто есть кто, и рассказал, что наш строгий папа-экономист в юности был еще тем рокером-хулиганом и выглядел почти так же, как мой парень, но этот секрет никто не должен знать. Я аж выдохнула после той беседы, а знакомство все же прошло успешно. Наверное, папа в моем избраннике увидел себя. © Карамель / VK
- Моя бабушка никогда не была особенно ласковой или щедрой со своими внуками. Но на ее похоронах я была шокирована, когда ее лучшая подруга отвела меня в сторону и сказала, что бабушка всегда говорила обо мне. Бабуля считала, что я очень похожа на нее. Она действительно любила меня. Я имею в виду, что я знала, что она любит меня, но не понимала, насколько сильно. Так по ней скучаю. © ****kate / Reddit
- Я годами умоляла дедушку рассказать мне рецепт рождественской помадки. А он всегда говорил, что это семейный секрет, который он мне откроет, когда я стану старше. Когда его не стало, я думала, что рецепт утерян вместе с ним. Годы спустя мама рассказала мне, что на самом деле дедушка взял рецепт с банки кремового зефира. Я и смеялась, и плакала. Это было так в его духе! Теперь я хранительница секретного семейного рецепта помадки и должна готовить ее каждое Рождество, не выдавая тайну другим родственникам. © dorkmagnet123 / Reddit
- Дед был очень резким, вспыльчивым стариком. Постоянно ворчал и даже кричал на нас, детей. Я всегда его боялась. Но когда дело касалось моей бабушки, он вел себя как влюбленный школьник. Он баловал ее и буквально светился, когда она с ним разговаривала. Я выросла и почти перестала с ними видеться, это было довольно печально. И вот когда мне стукнуло 32, я поехала их навестить. Меня там не было лет с 14. Я понимала, что они стареют и что мне обязательно нужно с ними повидаться.
Когда я приехала, и дедуля, и бабуля заобнимали и зацеловали меня. Оба! Впервые в моей жизни мой дедушка сиял и улыбался от уха до уха, глядя на меня. Он сказал мне, какой красавицей я стала, и что я выгляжу точь-в-точь как бабушка, когда она была моложе. Он был так рад меня видеть и говорил мне снова и снова, как сильно он меня любит. Я очень рада, что успела провести с ними время – всего месяц спустя их не стало. © Spookyredd / Reddit
18 лет не видеть бабушку с дедушкой , с которыми в детстве были близки? Чучело
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- У моих родителей огромная разница в возрасте. Когда они встретились, маме было около 20, папе чуть больше 60. Даже близкие не могли понять, как такая молодая красивая девушка может жить с этим дедом? Разве что из-за денег! Я и сама так думала. Но однажды, когда мама была на работе, я влезла туда, куда было нельзя и нашла ящик, полный писем.
Это были письма от мамы и папы друг другу, полные нежных слов любви. Я провела свое детство в двух разных странах, и иногда папа не мог поехать с нами из-за работы. Мама и папа сильно скучали друг по другу. Они писали, как считают дни, чтобы снова увидеться, как мы с братом слишком быстро взрослеем. Мне было ужасно стыдно из-за того, что я так плохо думала о маме!
Иногда мама случайно зовет нынешнего мужчину прозвищем моего отца или готовит ему такой же завтрак, какой любил папа. Ее мужчина пропускает это мимо ушей, ведь мама и папа были женаты так долго, что некоторые вещи вошли в привычку. Но я понимаю, что она хотела бы, чтобы рядом с ней все еще действительно был мой отец. Это разрывает мне сердце. © mastula91 / Reddit
- Гостила у бабули целую неделю, и мы много болтали. Впервые услышала о многих вещах, которых до этого не знала. Например, что меня больше всего удивило: на самом деле, до того, как мои родители стали встречаться, мой папа собирался обручиться с маминой сестрой! Потом они разошлись, а где-то через полгода отец начал встречаться с мамой. Бабушка говорит, что эта троица особо не любит об этом вспоминать, поэтому попросила держать это в секрете. © Палата №6 / VK
- С тех пор, как узнала мамин секрет, не перестаю ее подкалывать. Мама всегда гордилась тем, что не использует полуфабрикаты и готовит нам здоровую еду. Но как-то раз у нее совершенно не было времени, чтобы готовить, и она на скорую руку сделала нам полуфабрикатные макароны с порошковым сырным соусом из пачки. И мы так их полюбили! Ее жутко бесило то, что они нам так сильно нравились, но для нас это всегда был «мамин рецепт». © TanglingPuma / Reddit
Не , если в разных странах , так и про любовь пиши , чё в голову придёт)))
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- Я лет пятьдесят гордо рассказывал всем и каждому о том, что являюсь прямым потомком викингов. Все потому, что мой друг, работающий в Британском музее, обнаружил, что моя фамилия совпадает с названием местной деревни, основанной викингами. Но на семейном вечере двоюродный брат рассказал, что на самом деле моего деда по отцовской линии ирландские пилигримы оставили новорожденным у дверей деревенского почтового отделения. Ну и придумали имя младенцу в честь, как я полагаю, деревни, название которой прочитали на табличке. © wholesomechunk / Reddit
- Когда мне было лет 16, я втайне от родителей купила себе стринги. Хотела ощутить себя взрослой и уверенной, но струсила. Надеть неловко, а выкинуть жалко. Вот и запрятала куда подальше, за комод. А мама нашла их. Ругань была ужасная! Но тут в комнату вошел брат и заявил, что ругать меня не за что. Это белье его девушки, которая приходила в гости, когда родителей не было, и, упс, забыла. А спрятал в моей комнате, потому что не хотел так явно палиться, да и не думал, что мне за них такую головомойку устроят. Родители, конечно, были возмущены, потребовали познакомить с будущей невесткой, а про меня благополучно забыли. Брат с той девушкой поженился уже лет 8 как, родители всё удивляются, что такая приличная на вид девушка может носить такие трусики, а я регулярно присматриваю за сынишкой брата, чтобы они с женой могли провести время вместе. Помощь за помощь. © Не все поймут / VK
- Мой дедушка был типичным крепким суровым мужиком. Он никогда не выражал эмоций и в целом редко высказывался. Наши отношения нельзя было назвать теплыми. Дедушка умер два года назад. Через пару месяцев после этого я навещала родителей, и мама достала коробку из-под обуви, которая принадлежала деду. Коробка была заполнена сентиментальными фотографиями. Он прятал ее в шкафу, никто о ней раньше не знал. Почти на каждом фото была я. Это разбило мне сердце. Хотела бы я знать это раньше: он явно любил меня гораздо больше, чем я думала. © OnlyAutoSuggest / Reddit
Как говорится, семью не выбирают. Но некоторым счастливчикам везет! Читайте об этом нашу статью: 18 примеров того, как люди выиграли главный приз – заботливых родственников
Комментарии
Уведомления
Брат специально сказал про пилигримов, потому что aвтoр за.бал всех своими викингами. 50 лет с гордостью рассказывал всем и каждому 🤦🏻♀️
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