16 доказательств того, что магазин - место, где рождаются истории прямо на глазах

Такое обычное событие, как поход в магазин, иногда может превратиться в остросюжетное «вот это поворот!» Внезапные встречи, душещипательные речи или просто анекдотичная ситуация — это все может с нами случиться просто во время похода за хлебушком. А уж продавцам и подавно есть что рассказать о своих рабочих буднях.