15+ человек, которым так надоели двойные стандарты, что они молчать не стали

Пожалуй, каждый из нас сталкивался с проявлением двойных стандартов окружающих. И не исключено, что эти люди даже сами не понимали, насколько они несправедливы в своих действиях и высказываниях. Вот и пользователи сети вспомнили о таких случаях, а мы не прошли мимо.