А, что будет если все в транспорте будут расговаривать по телефону. Одно дело когда, что срочное. А, другое когда, это кулинарные рецепт или обсуждение колег и колежанок.
15+ человек, которым так надоели двойные стандарты, что они молчать не стали
Пожалуй, каждый из нас сталкивался с проявлением двойных стандартов окружающих. И не исключено, что эти люди даже сами не понимали, насколько они несправедливы в своих действиях и высказываниях. Вот и пользователи сети вспомнили о таких случаях, а мы не прошли мимо.
- Недавно гуляла с малой, и ее мучили колики — орала на всю улицу. И одна женщина на меня с таким осуждением посмотрела! Мол, ребенка успокоить не может, что за мать! На следующий день мой муж также на улице укачивал нашу дочь, она также истошно привлекала внимание всех проходящих своим звонким криком. И что вы думаете? Он получил не просто взгляд с одобрением, а прямо с уважением: вот это отец! Достали двойные стандарты! © moryachka_ph
- Познакомился с девушкой. Встретились в кафе, в процессе общения зашла тема о детях. Она рассказала, что бывший муж не платит алименты, и что мужик обязан поддерживать ребенка. Я полностью согласился, но после моих слов она изменилась в лице и потеряла всякий интерес. А я просто сказал, что тоже не понимаю мужиков, которые скрываются от алиментов, и сам исправно плачу пару десятков в месяц. Задал потом пару вопросов, в ответ на которые в ее глазах появился синий экран, и ушел. © Kat777g / Pikabu
- Бесит, когда мастерицы красоты — маникюра, ресниц или косметологи — против опозданий клиента, а сами плевали на это с высокой колокольни. Была у меня такая. Мне приходилось отпрашиваться с работы за 1,5 часа, чтобы приезжать заблаговременно. Она же могла заявить: «Я не успела поесть, подожди». Последней каплей стал день, когда она попросила по пути ее забрать из центра. Подъезжаем, и она заявляет, что пойдет домой обедать, потому что не успела в центре. Говорит: «Ты подожди или можешь тоже домой сгонять, начнем позже». Я прям до сих пор поражаюсь ее наглости. © Бутербродик / ADME
- Не понимаю возмущений по поводу телефонных разговоров в общественном транспорте. Мы все-таки в обществе живем. Надо человеку поговорить — пусть говорит. Или разговаривать нужно только у себя дома с плотно закрытыми дверями и окнами, чтобы никому не помешать? © Bad Wolf / ADME
- Работаю в зоопарке. Когда смотритель убирает отходы жизнедеятельности тигра, посетители зоопарка говорят своим детям: «Вот почему нужно получить образование — чтобы не заниматься этим!» Но если они наблюдают, как этот же смотритель играет с тигренком, то восклицают: «Ах, это работа мечты!» © dr**kjockey / Reddit
- Я неплохо зарабатываю. Когда я говорю, что мне нужен партнер, равный в финансовом плане, то все меня поддерживают. Это и логично, когда ты можешь себе позволить что-то, а партнер нет, то начинаешь потихоньку содержать мужчину. Отношения это не укрепляет, потому что постоянно на повестке дня вопрос: «Какого фига я пашу как лошадь и дарю ему приличную одежду, угощаю в ресторане, плачу за такси?» Когда я бросаю такого мужчину, никто не называет меня скупердяйкой. Забавно, но мой брат, который тоже прилично зарабатывает и бросает своих партнерш, потому что не хочет их одевать и обувать, постоянно слышит в свой адрес такие слова. Хотя тоже все логично: он бросает женщин, которые слишком дорого ему стоят, он ведь не обязан платить за наличие женщины в своей жизни. Все-таки двойные стандарты в нашем обществе неискоренимы. © Подслушано / Ideer
- Еще в молодости покупала бойлер. Прихватила с собой отца в качестве грубой физической силы — донести эту байду до машины и дома приделать. И дальше цирк с конями. Бойлер нужен мне, плачу за него я, но продавец, повернувшись ко мне боком, на мои вопросы обстоятельно отвечает отцу, который в это время где-то совершенно в своих мыслях. А меня тут вообще нет, я слуховая галлюцинация. © Elena Marchuk / ADME
- Мой отец любит нравоучать. Он временно живет с нами и все время пытается влезть в наш быт. Мол, неправильно мы его ведем. Да только мы живем уже 10 лет с мужем, нам за 30. Самое бесячее — это двойные стандарты. Из последнего, например: «Женщина должна встречать мужчину накрытым столом». Да ладно? Только вот он забыл, что он, например, зиму не работает, а мама пашет до 21:00 шесть дней в неделю. Зимой работают все, кроме отца. И это нормально. А угощать только мужчин надо, оказывается. © Подслушано / Ideer
- Недавно увидел, что жена смотрит рилсы с мужчинами: как они танцуют, готовят и красуются. На мое недоумение она сказала: «А что такого? Я просто смотрю». Ну ок. На следующий день я тоже демонстративно просто смотрел, и мне за это прилетело. И почему-то мои аргументы в стиле жены не прокатили. © Подслушано / Ideer
- Поймала себя на двойных стандартах недавно. На детской площадке был очень говорливый папа с дочкой. Видно было, что человеку не хватает общения. Оказалось, что он папа-одиночка, жена сбежала, оставила их одних, он программист, работает удаленно, растит дочку. И у меня первая мысль: «Какой молодец!» А ведь таких одиноких родителей куча, правда, они чаще всего женщины, и никто при этом их героями не считает. Одинокая мама с ребенком — обычное дело. © Julietta / ADME
- Замужем 10 лет. Оба работаем. С мужем совместный бюджет, но у каждого есть и свои деньги, которые оставляем для личных нужд. Заработок средний у обоих. Я считаю, что должна отдавать в семейный бюджет меньше, чем он, ведь он мужчина. Да и женщине нужно больше денег для себя. Он не понимает этого, на этой почве ругаемся. Когда слышу, что многие дамы живут по принципу «его деньги — это наши деньги, а мои — это только мои», завидую. Обидно, что мой муж не понимает меня. © Подслушано / Ideer
- У меня есть брат, который старше меня на 2 года. Мне 30, классная работа, большая зарплата, год назад купила машину, коплю на квартиру. А мой разведенный брат живет с родителями, нигде не работает. Меня бы это не волновало, если бы в глазах родителей все не выглядело наоборот. Для них я худший ребенок, потому что убежала из дома, семьи не было и не планируется, а на уме лишь одни деньги. То ли дело брат! Не знаю, как передать, насколько это все обидно. © Карамель / VK
- У меня акне и проблемная кожа. Я устала от вечных двойных стандартов: «Хватит питаться дрянью, полюби себя! На новые сапоги деньги есть, а на косметолога не нашла!» И в этом роде. Люди, неужели у вас настолько большие проблемы с чувством такта, что чужие прыщи вас волнуют больше, чем своя жизнь? Моя лучшая подруга, кстати, девушка в теле, с прекрасными формами, с отличным здоровьем и жизнелюбием. И она тоже частенько слышит: «Займись здоровьем! Полюби себя!» Хотелось бы, чтобы люди перестали ставить диагнозы по внешнему виду, судить о том, чего не знают по-настоящему, и просто дали друг другу спокойно жить без унижений. © Карамель / VK
Девушке с проблемной кожей сочувствую, но не поняла в чём тут двойные стандарты, тут скорее люди лезут не в своё дело.
А дамочка которой нужно больше денег чем мужу сама ходячий двойной стандарт
- Ехала в автобусе на работу утром. Час пик, людей в салоне — негде яблоку упасть, еще и духота страшная. На одной из остановок я чувствую, как на меня прет толпа. Ее двигает мужичок, который лезет в абсолютно забитый транспорт. До меня долетают недовольные крики людей и его бурчание: «Я такой же человек, как и вы, я спешу на работу!» Еще через две остановки, когда некоторые пассажиры вышли и освободилось место для трех-четырех человек, в салон лезет шестеро. И тут же я слышу возмущенные вопли того самого мужика: «Не, ну куда вы претесь, куда вы претесь! И так места нет!» Ох, уж эти двойные стандарты. © Палата № 6 / VK
- Клиентка жалуется мне на взрослого сына. Мол, перестал звонить после ее фразы: «Мама у тебя одна, а жену можно поменять». И она такая мне: «Вот что я не так сказала?» Задаю ей справедливый вопрос: «Значит, и ваш муж имеет право вас поменять?» А клиентка мне в ответ: «Ой, да я с ним давно развелась — он свою больную мамашу слушал больше, чем меня». Занавес. © mariyka_mir
- Знакомая, которая бежит в поликлинику, едва чихнув, как-то очень жестко прошлась по нашему общему другу. Узнав, что он на больничном, заявила: «У него просто насморк, прикинь! И температура 37,3, а он сидит на больничном». На напоминание ее больничных, которых было 3 или 4 за полгода, она выдала: «Я девушка, тяжелее это переношу. А он мужик, шкаф здоровый, ему стыдно должно быть из-за соплей брать больничный!» © Anastomus / ADME
- Как-то раз зашла я в ресторан. На мне были длинная юбка и топ. Он немного просвечивал, но не критично. И тут рандомный мужчина начал читать мне нотации, что такое должен видеть только муж. Срамота, мол. Я поинтересовалась, что же забыл праведный мужчина в вечернем заведении. А он такой выдает: «А я с женой!» И указывает на девушку, которая в тот момент обжималась с другим мужчиной. На мою приподнятую бровь от удивления собеседник отреагировал фразой: «Ну, у нас свободные отношения». © overcast_fly
На тему двойных стандартов у нас также есть материалы с комиксами. Рекомендуем к ознакомлению:
Комментарии
насчёт финансов не соглашусь. девушкам сложнее зарабатывать, поэтому норм, если девушка зарплату или большую её часть себе оставляет.
Человек, который обижен, почему громкие разговоры по телефону в общественном транспорте это неприлично и неуважительно к другим людям- поищите книгу о современном этикете.
Да, это действительно раздражает окружающих, и да, это не правильно, не культурно.