14 историй про людей, которые не будут ждать, когда бумеранг сработает, а сами его запустят
Если кому-то насолил — будь готов, что ответ может прилететь в любой момент. И не факт, что такой же, ведь человек может с юмором попасться. Такие люди знают толк в тонких подколах, которые уже никогда не забудешь.
- Несколько лет назад моя теща начала читать книгу «Изгоняющий дьявола». Она сказала, что это самая страшное произведение на свете. Настолько страшное, что она не смогла дочитать до конца и выбросила книгу в океан. Ну а я взял и купил такую же книгу, намочил ее под краном и положил в ящик ее прикроватной тумбочки. © vt2az / Reddit
- Была у нас в студенческие времена своя университетская футбольная команда. Однажды оттуда выгнали моего одногруппника. Он был очень раздосадован, поэтому решил отомстить. Летом, когда все разъехались на каникулы по домам, он стал регулярно выходить на университетский стадион в полосатой майке, свистеть в свисток и рассыпать по полю крупу. Никто не обращал на это особого внимания, но осенью, когда начался сезон, все поняли прикол. Птицы за лето склевали абсолютно весь травяной покров, а в пляжный футбол никто играть не хотел. © Палата № 6 / VK
- Я риелтор. У меня частенько бывают неприятные клиенты, которые неадекватно себя ведут или элементарно хамят. Таких я «катаю». Говорю, что работаю в другом агентстве, и отправляю смотреть квартиру, но сама не приезжаю. А когда хам приезжает, с сожалением говорю, что он немножко не успел, квартира сдана или продана. И так несколько раз. © Подслушано / Ideer
- Никогда не понимала, зачем тратить деньги на цветы, если можно купить полезную вещь. Подаренные парнем букеты называла вениками. И однажды он решил меня проучить. Пришел с настоящим веником на свидание. Я сохранила невозмутимый вид, приняла «букет» и проходила с ним весь вечер. Прохожие недоумевали. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в школе, то приносила себе обеды из дома. И вот как-то у меня с собой был соус для салата, а один одноклассник решил его стащить и выпить. В следующий раз я взяла на всякий случай сразу два соуса. Один принесла чисто для себя, а в другой насыпала все приправы, которые нашла дома на кухне. Надо было видеть лицо одноклассника, когда он решил снова стырить и выпить мой соусец. © pipenho / Reddit
- Доставали звонками из какого-то странного банка. Говорят, что я им не вернул кредит, хотя я никогда в жизни кредиты не брал! Сначала с ними боролся, а потом они меня сильно достали и я придумал, как раз и навсегда их заткнуть. Сказал, что могу прислать деньги, но почтой. Они согласились. Ну я и упаковал им десяток куриных яиц, которые нашел у мусорного бака во дворе. © Палата № 6 / VK
- Меня разозлил один коллега. Я не придумала ничего лучше, чем зайти на сайт объявлений и оставить там запись с его номером телефона. Написала что-то типа: «Отдам двух коз бесплатно». Остаток дня бедняге названивали каждые 15 минут. © JoeySalamander / Reddit
- Мой друг постоянно у всех занимает деньги, толком не работает и отдыхает за чужой счет. Как-то раз дочь подруги выслала ему 5 тыс. на букет для матери. Он купил букет тюльпанов за 400, а остаток себе оставил. Когда все раскрылось, мы поругались. Теперь мы придумали, как его проучить. Приглашаем погулять в ресторан, а потом, когда счет уже приличный, уходим в туалет и с концами. Пусть ему будет стыдно мыть там посуду. © Подслушано / Ideer
- Был у меня как-то один коллега, отношения у нас не сложились из-за его высокомерия и надменности. Но я придумал, как ему отомстить. Купил беспроводную компьютерную мышку, подключил адаптер к его компьютеру, а саму мышку закинул себе в ящик. Когда хотел позлить коллегу, я просто елозил мышкой в своем ящике. Тот чувак, конечно, был в бешенстве. Продолжалось это все пару месяцев. © Unknown author / Reddit
- Мама как-то рассказывала, что был у них один сотрудник, который любил ходить по чужим кабинетам, когда они пустовали. Подгадывал момент, шарил по шкафам, а в случае нахождения чего-то съедобного обязательно съедал это. Проучить и отучить его помог один случай. В блестящий блистер из-под конфет положили каштаны — с виду будто орех в шоколадной глазури. Любитель шарить не упустил возможности полакомиться, да зуб подвел. Больше желание брать чужое у него не возникало. © Подслушано / Ideer
Где взять столько времени, чтобы «мстить» всем, кто меня чем-либо взбесил? Вот уж людям не жалко своего
- Мой парень начал за моей спиной клеиться к моей лучшей подруге, даже предложил ей встречаться! В тот же день она пришла ко мне. Мы поговорили, поплакали и решили, что нужно этого болвана проучить! Подруга притворилась, что согласна с ним встречаться, но предупредила, что надо скрываться, чтобы не ранить мои чувства. Потом выклянчила у него путевки на море. Как же мы с ней круто отдохнули! Этот негодяй сначала писал ей, пытался узнать, что случилось. А мы ему отправили селфи на фоне пальм и моря и больше о нем ничего не слышали. © Карамель / VK
- Я попросила мужа, чтобы он приготовил поесть, он ведь повар. А свекровь подумала, что это я приготовила. Как обычно, стала говорить, что моя еда — это помои какие-то. Муж молча все слушал, потом уточнял, действительно ли так все плохо. А после очередной тирады на тему того, зачем он связался с такой плохой хозяйкой, молча отобрал у матери тарелку и указал на дверь. Она, кажется, все поняла. © art.des1gner / Pikabu
- Когда бывший муж в очередной раз сказал, что не сможет заплатить алименты, я просто отвезла сына к нему. Отдала список дел, сверху положила четверть своей официальной зарплаты и уехала. На все сообщения отвечала, что без алиментов мы не смогли оплатить съемную квартиру, забирать ребенка мне некуда. Было сложно, было стыдно, но я не жалею. Больше никаких задержек с деньгами, ссор, вопросов о том, куда я трачу деньги. А стоило всего лишь один раз перетерпеть 3 недели без ребенка. © Подслушано / Ideer
- Наглая женщина в магазине пролезла на кассу без очереди. Влетела передо мной и, видя, что я уже собираюсь рассчитываться, молча стала доставать кошелек. Но ее в ту же минуту куда-то сдуло, когда я с невозмутимым лицом вдруг взял и сказал кассиру: «Пробивайте все вместе, она оплатит». © At.the.moment / Pikabu
Решить проблемы в семье, на работе и в любом другом коллективе можно всегда, но вот если все уже «разгорелось», остается только действовать по ситуации.
Комментарии
Искренне желаю всей команде супергероев-мстителей отомстить своим тараканам в голове и зажить, наконец, нормальной жизнью. Такой, где не нужно искать тухлые яйца у помойки, наказывать людей за то, что они высокомерные, и сбегать тайком из ресторанов - и все ради мести
эх, история с превью прям разочаровала, там должен был быть конец, где он признается что того ветра он и пустил
Риелтор - говнюк!
Очередное подтверждение того, что к этим дармоедам не надо обращаться. А сколько неадекватов среди этой "профессии". Они же считают свою деятельность очень значимой, и верят в то, что без них не пройдет ни одна сделка! А на деле еще и самодуры такие попадаются.