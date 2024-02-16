14 историй о людях, которые достигли точки кипения из-за разногласий в денежных вопросах

35 % пар винят денежные разногласия в том, что их отношения не ладятся, а 54 % людей и вовсе начнут подумывать о разводе, если у партнера есть долги. Но финансовые вопросы приводят не только к спорам с супругами, но и к разногласиям с коллегами, родственниками и знакомыми. О том, какие страсти порой кипят за скучными колонками из цифр и бланками счетов, будут эти истории.