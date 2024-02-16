14 историй о людях, которые достигли точки кипения из-за разногласий в денежных вопросах

Народное творчество
46 минут назад

35 % пар винят денежные разногласия в том, что их отношения не ладятся, а 54 % людей и вовсе начнут подумывать о разводе, если у партнера есть долги. Но финансовые вопросы приводят не только к спорам с супругами, но и к разногласиям с коллегами, родственниками и знакомыми. О том, какие страсти порой кипят за скучными колонками из цифр и бланками счетов, будут эти истории.

  • У меня богатый отец, с которым мы хоть и не общаемся, но на мое содержание он денег не жалел. Только вот деньги, полагающиеся мне, шли на нужды «семьи» — отчима и сводную сестру. Хорошо, что бабушка по отцу дарила подарки напрямую, но и тут были попытки отжать: заставляли делиться с сестрой. В 18 лет отец купил мне квартиру, но от меня не отстали. Сестру пытались ко мне вселить, денег просили. А теперь они со мной в контрах, по их словам, потому что я эгоистка. А я понимаю, что просто стала бесполезной, потому что отрезала доступ к кормушке. © Подслушано / VK
  • Дочка очень плохо спит, а я живу как зомби уже почти 3 года. Примерно в 1,5 годика на какое-то время наняли няню, чтобы я просто могла поспать пару часов, пока та приглядывает за ребенком в другой комнате. Что началось... Родственники и знакомые в один голос запели: «Спи, когда ребенок спит!», «А мы как справлялись!», «Денег девать некуда», «Да вообще, зачем тогда рожала». А цикл сна у дочки тогда и днем, и ночью был всего 30-40 минут. Я была всегда в полусне, все слышала, что происходит вокруг. Но родственники считали, что должна была страдать. © Lakshmi / Pikabu
  • Со слов главбуха. Руководительница IT-отдела, в бухгалтерии:
    — А можно мне треть зарплаты выдавать неофициально или на другую карту?
    — На фиг?
    — Блин, ну у мужа зарплата меньше моей. Он комплексует.
    — Могу выдавать наличкой аванс, но лучше с мужем поговори. На худой конец, можешь часть этих «лишних» денег просто на платьишки с туфельками пустить. © Ridriacri / Pikabu
  • Мы с парнем одного возраста — по 35 лет, живем вместе в моем доме. Он переехал ко мне из жилья, куда вернулся домовладелец. На днях мы обсуждали финансы, и в разговоре всплыла тема о том, как я получила свой дом. Я объяснила, что выиграла некоторую сумму денег еще в 2009 году и сразу купила жилье. А он сказал, что я обманула его, создав впечатление, будто я финансово обеспеченная леди и хорошо подкована в бизнесе. Теперь я подозреваю, что он — обычный альфонс, потому что, когда я назвала сумму своих сбережений, он сразу сменил тон, сказал, что слишком резко отреагировал, и вообще намекнул, что на день рождения в марте хочет машину. © Sweet-Cherrypies / Reddit
  • На работе коллеги на обед либо берут с собой что-то из дома, либо едут домой и там едят, потом возвращаются. Иногда мне лень после работы тащиться в магазин и что-то потом готовить. И утром на обед взять нечего. В таких случаях меня очень выручает доставка еды из любимого кафе — заказываю за час до обеда. Но от некоторых коллег приходится это скрывать. Бубнеж будет обеспечен до вечера. Я и лентяйка, и транжира, и как мне еще муж такое разрешает. Все это говорится под видом шуточек, но задолбало уже. Огрызаться сильно не хочу, в целом-то люди нормальные. © Sokolya / Pikabu
  • Я люблю комфорт и поспать утром лишние полчасика, поэтому езжу на работу на такси. Зарплата позволяет тратить лишние 4-6 тысяч в месяц, и это дешевле, чем содержать собственную машину и платить за нее кредит. Но мне приходится скрывать ото всех этот факт, даже от мужа. Потому что стоит произнести вслух слово «такси», и мои родственники или знакомые начинают переходить на повышенный тон и говорить, что я ленивая, денег мне девать некуда и все в таком духе. Какая-то массовая истерия, честное слово. Словно я обязана страдать им на радость. При этом сестра месяц назад взяла машину в кредит, платеж 50 тысяч в месяц, не считая обслуживания. От зарплаты почти ничего не остается. И она молодец, у нее машина, на нее надо равняться. © yakapibara / Pikabu
  • Знакомый после развода оставил жене ребенка 6 лет и свалил. И вот мне рассказывает, что звонил бывшей, а та, гадина, надеется с него алименты стрясти. А он ей ничего платить не собирается, мотивируя это тем, что она деньги потратит на себя, а не на ребенка. В общем я ему предложил: тогда вместо алиментов открой счет на ребенка до совершеннолетия и пополняй его по 15 тысяч — это примерно половина от того, что ты бы платил по алиментам. В итоге у ребенка будут деньги на институт или на что-то иное после совершеннолетия. Знакомый задумался, уточнил, сколько будет денег. Я сказал, что с процентами набежит больше 2 миллионов. После чего тот ошарашенно замотал головой и заявил: «С фига ему 2 миллиона? Я с нуля начинал жить, и он справится. Он же весь в меня, а я чудо какой умный». В общем, нет больше у меня этого человека в знакомых. © fxabc2000 / Pikabu
  • В прошлом году я купил на распродаже в торговом центре потрясающее пальто из шерсти и кашемира за $ 100. Я купил его, не задумываясь. В этом году зима была теплой и не выдавалось случая его надеть. Но тут появились новости о приближающемся похолодании, и я решил заранее отдать пальто в химчистку. Но в шкафу пальто не оказалось. Я спросил о нем свою невесту, и оказалось, что она решила дать его своему брату на свадьбу. Я почувствовал раздражение, но лишь попросил вернуть его мне. Прошло несколько дней, и тут выяснилось, что брат потерял его. Это уже меня так взбесило, что я заявил, что мне нужно от него именно это пальто именно этого бренда или деньги на новое — $ 700. Невеста сначала вернула мне $ 100 от брата, потом добавила еще столько же своих и считает, что я веду себя глупо, требуя именно ту модель, что у меня была. © SouthRatio7410 / Reddit
  • Много лет назад я работал в офисе с одним парнем, явным сыночком богатого папы. Мы получали примерно одинаковую зарплату. Так вот в какой-то момент этот парень сказал, что покупает уже 3-й дом. Он в одном жил, другой сдавал в аренду, а третий покупал тоже для сдачи. И когда я сказал ему, что мы с женой, которая тоже была простым офисным работником, не можем себе позволить даже накопить на первоначальный взнос, он ответил: «Просто попросите денег у своей семьи! Я всегда так делаю». Я в ответ сказал, что у моей семьи, во-первых, таких денег просто нет, да и как-то неловко у них было бы просить их. Он был шокирован. Это явно выходило за рамки его понимания. © braxistExtremist / Reddit
  • По юности я влетела на кредит с бывшим. Он мне подарил на день рождения телефон за 22 тысячи. Как оказалось потом, в кредит. Первые 2-3 платежа он еще как-то закрыл, а потом начал ныть, мол, денег сейчас нет, заплати, а я потом отдам. В итоге я около 30 тысяч и выплатила за свой же подарок. Зато всем рассказывал ходил, как он, такой молодец, мне телефон подарил. © Многокотная мать / ADME
  • Я каждый день на работу таскал обед с собой. В то время как молодые парни, которые устроились к нам, посмеивались надо мной и, хотя и были буквально на мели, ходили обедать в заведения общепита. Они перестали надо мной смеяться только тогда, когда я подсчитал на бумаге и показал им, сколько денег я сэкономил, не тратя ежедневно $ 10 на фастфуд. © Riverman157 / Reddit
  • Живем в столице, заpaбатываю 350 тысяч в месяц. Жeна не paботает, но до рождения ребенка денег хватало. Потом тоже какое-то вpeмя спpaвлялись, пyтешествовали, кyпили кваpтиру в ипотеку, в месяц платим по 50 тысяч. И тут узнали, что y дочки пищевая аллepгия, oбычный сад не подxoдит. Я скaзал, что платный не потяну. Жeна пpeдложила сдать свою кваpтиру в пригороде и вырученные деньги добавлять на сад. В итоге отправили дочку в частный сад. И чepез полгoда у меня не хватило денег жене на окpaшивание волос — а она тратит 15-18 тысяч. Я пpeдложил ей урезать расходы на косметические процедуры, в том числе на ботoкс и эпиляцию. А она в ответ закатила истерику, забрала деньги на сад, теперь тратит их на себя. Еду заказывает готовую, покупает деликатесы, снимает деньги с моей зарплатной карты и тратит на себя. Ее кредитку закрыл, но в итоге скoпились долги 750 тысяч, а жeна обвиняет меня в пpeдательстве и истерит при любой моей попытке заикнуться об экономии. При этом я себе одежду почти не покупаю, готовлю сам. Больше заpaбатывать не полyчается. Что делать, не знаю. © Подслушано Анонимные Откровения / VK
  • У моего друга-айтишника две машины. Ну очень по-богатому живет, я даже думаю, что слишком. Иногда шучу: «А на фиг тебе две машины, еще и такие дорогие? Ты все равно все время в компе сидишь?» Как же он сердится! Я не от зависти, честно, мне просто реально непонятно, зачем ему те машины? Понты? Это же настолько устарело... © Палата № 6 / VK
  • Когда бабушка слегла с тяжелой болезнью, тетя уехала в другой город. Больше года за бабушкой ухаживала мама. А после того, как бабушки не стало, все наследство, включая квартиру, досталось тете. Прошло еще полгода, и вдруг выясняется, что завещание было написано много лет назад, и все решили без маминого ведома. Чувствую такую обиду за маму, что ее предали самые близкие люди. © Подслушано / VK

Обычно бывает, что причиной расставания становятся финансовые трудности. Но бывает и так, что люди расстаются на фоне общих растущих доходов, так, как в одной из следующих историй о разводах.

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