18 необычных вещей из прошлого, о предназначении которых сразу и не догадаешься
Фотоподборки
2 часа назад
Если кто-то думает, что нашими современными технологиями мы бы удивили людей, живущих лет 100 назад, то попробуйте сначала догадаться о предназначении некоторых предметов, которые раньше широко использовались. Мы вот хорошенько поломали голову. К счастью, всегда есть люди, которые докопаются до сути.
«Нашел этот стул на свалке. Есть идеи, для чего он?»
«Кто-нибудь знает, что это и для чего оно было нужно?»
- Это масленка викторианской эпохи. В поддон клали лед, чтобы масло оставалось прохладным. Были еще специальные формы, которые делали на масле узор, а после его вот в такой масленке подавали на торжественных ужинах. © SunandError / Reddit
«Под некоторыми сиденьями концертного зала есть странные диски. Для чего они нужны?»
- До появления кондиционеров в подвалах театров хранили огромные куски льда и вентиляторы. А через эти вентиляционные отверстия в зал попадал охлажденный воздух. © FocusMaster / Reddit
- В некоторых театрах так до сих пор делают. © bryson430 / Reddit
«Это какая-то игра? Сделано все из проволоки, а шарики деревянные. Мама купила в антикварном магазине»
- Да, это такая игра. Вы бросаете мяч, другой человек его ловит в эту корзину и бросает обратно. © DigiComics / Reddit
«У кого-нибудь есть идеи, что это такое?»
- Многие думают, что это гаситель свечей, но для предотвращения ожога они делались с длинными рукоятками. А это скорее всего подсвечник: открутите нижнюю часть и закрепите ее поверх черепашки. © rrrr_reubs / Reddit
«В Великобритании я повсюду нахожу подобные деформированные стекла. Самое интересное, что часто они находятся рядом с абсолютно нормальными стеклами»
- Это «лунное стекло». Подобным образом изготавливали стекла несколько столетий назад. Они были дешевле в производстве, поэтому их часто использовали в заведениях. На сегодняшний день это просто декоративный элемент и кусочек истории. © PipBin / Reddit
«Эта штуковина принадлежала еще моей прабабке, возможно, в начале 20 века. Бабушке говорили, что использовали ее, скорее всего, в медицинских целях, но это не точно»
- Это стеклянная конфетница. В то время их делали самых разных форм. © 777ravenwish / Reddit
«Нашла эту штуку в антикварном магазине»
- Открывалка для бутылок с одной стороны и солонка — с другой. © outerworldLV / Reddit
«Нашла в ювелирке какие-то серебряные шарики на цепочке»
- Когда-то их нужно было вставлять в верхние части плаща — цепочка удерживала его запахнутым. © niagaemoc / Reddit
«Я не знаю, что это. Но почему-то купить хочется»
- Это для настоящих кофеманов — кофеварка с сифоном. © soup*****man / Reddit
«Кто-нибудь знает, что это такое? Прошерстил интернет и поиску изображений ничего не нашлось»
Я всё понимаю, скандальный кликбейтный заголовок - наше всё, но "пихали в... масло"?..
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Ответить
- Винтажные щипцы. Эту штуку пихали в горячее масло и доставали из него пончики. Столько времени пришлось потратить, чтобы найти ответ! © wetcardboardsmell / Reddit
Металлическая цепочка с зажимами. На каждом зажиме есть маленькое декоративное украшение
- У моего отца была похожая штука — это зажим для салфеток, который использовали во время еды. © Anubis1958 / Reddit
Интересная деревянная штука с резьбой, гремит при использовании
- Это винтажный ковш для воды. © Rizzie24 / Reddit
Неопознанная штука, похожая на брелок
- Это сломанная бензиновая зажигалка. Небольшой выступ с резьбой должен держать фитиль и закрываться крышкой. © BlankPlanchet / Reddit
«Нашла вот это в антикварном магазине в коробке с салфетками»
- Это держатель для хлебных лепешек. Они раскладываются по «кармашкам» и дольше остаются теплыми. © Double-Helicopter-53 / Reddit
«Моя бабушка в молодости купила этот предмет в антикварном магазине. Мне он очень нравится и я использую его в качестве половника для соуса, но вдруг это что-то другое?»
- Это очень похоже на работы именитого мастера по серебру Уайтинга. Похожий половник для соуса 1865 года приписывают именно ему. © DorShow / Reddit
«Нашла эти металлические трубочки у бабушки. Есть идеи, что это?»
- Они стоят бешеных денег! А все потому что это механические карандаши викторианской эпохи. © Timbershoe / Reddit
«Кто-нибудь знает, что это за миниатюрные руки?»
- Это амулет-фига, якобы для защиты от сглаза. © Ghost_of_Syd / Reddit
Фото на превью Thatcrazycatmom / Reddit
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