15 человек, которые повели себя нестандартно и не прогадали

Не заводить друзей в колледже, а завести во взрослом возрасте - это нестандартное решение? Это ж, вроде, так и делается, не?
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Если хочется изменений в жизни, надо делать то, чего вы не делали раньше. Во всяком случае так говорят. Люди из этой подборки никогда не увязнут в рутине или бытовухе и не попадут впросак, потому что мыслят нестандартно. И это их выручает.
Не заводить друзей в колледже, а завести во взрослом возрасте - это нестандартное решение? Это ж, вроде, так и делается, не?
рисовал крестик н а руке, потом полдня вспоминал, что я пытался не забыть...
А еще у нас есть 20 бытовых лайфхаков, которые просты до безобразия, но работают на все 100%.