15 человек, которые повели себя нестандартно и не прогадали

Истории
22 минуты назад

Если хочется изменений в жизни, надо делать то, чего вы не делали раньше. Во всяком случае так говорят. Люди из этой подборки никогда не увязнут в рутине или бытовухе и не попадут впросак, потому что мыслят нестандартно. И это их выручает.

  • У нас в магазине одна продавщица любила измываться над девушками, которые шепотом просили тест на беременность. Она повторяла их просьбу громким голосом. Одна из девушек на ней отыгралась, когда вышла замуж. Будучи на 8-м месяце, она пришла и громким голосом попросила тест на беременность. Надо было видеть глаза той продавщицы и всей очереди. © Сергей К / Dzen
  • Выпустился из колледжа, там друзей не завел, а школьные приятели разбежались кто куда. Тогда я пошел на скалодром и познакомился с потрясающей компашкой. Теперь у меня есть прекрасные друзья, с которыми мы путешествуем. Всем рекомендую скалодром! © Garvilan / Reddit
  • У меня хронический цистит. Это такая неприятная хворь, когда в туалет хочется часто и не вовремя. В процессе бытовых мучений выдумала дивный лайфхак, гарантирующий попадание в туалет любого ресторана. Делаю самое деловое лицо, выключаю звук на телефоне и веду эмоциональную деловую беседу с воображаемым собеседником. Хостес при этом жестом показываю и говорю: «Важный разговор. Кстати, где туалет?» Покажет угодливо. Выходя, продолжаю разговор так: «Да, я в ресторане! Сейчас выйду, встречу тебя!» © Подслушано / Ideer
  • Эта история случилась с нашими знакомыми в 70-е годы прошлого века. Мужа с женой пригласил друг детства. В те времена он уже был профессором. В квартире была дорогая импортная мебель, которую далеко не все люди видели вообще. Все были голодные после работы. Хозяйка вывезла на сервировочном столике 6 блинов на 4 человек. Хозяин съел два своих блина и отвалился спать со словами: «Я наелся». Гости остались голодными. Ночь. Они лежат, желудки урчат. Вдруг муж подскакивает и кидается к своему пиджаку. Жена: «Что случилось?» А муж отвечает, что у него в кармане семечки лежат. Погрызли они семечки, вроде бы приглушили голод. Утром хозяева им предложили по маленькой чашечке кофе. Первое, что сделали супруги потом, — нашли столовку. Они еще долго вспоминали свой визит. © Елена Розман / Dzen
  • Память всех иногда подводит. И когда нужно что-то запомнить, чтобы точно не забыть, я снимаю с безымянного пальца одно кольцо и надеваю его на средний, где уже надето другое. Два кольца на одном пальце — это неудобно. Зато ни за что не забудешь то, что хотел сделать! © Подслушано / Ideer
  • Всегда отличалась красивой круглой попой и спортивной фигурой. Никогда ее не качала (в чем по глупости признавалась), чем завоевывала нелюбовь окружающих. К моему возрасту, как почему-то считают, без спорта попа должна была превратиться в два блинчика, но нет — мячики. Как так? Ответ оказался прост — я осознала, что всегда очень много и интенсивно хожу. А ровесницы продолжают завидовать «генетике». © Подслушано / Ideer
  • Купил кроксы себе на работу. Я повар. Они на ногах выглядят смешно, но такие удобные! © cilvetis / Reddit
  • Недавно я выучила английский язык. Говорю достаточно неплохо и могу излагать свои мысли. Но я типичный социофоб и для меня разговор с незнакомым человеком является некоторым мучением. Начала применять данную методику: если спрашивают, как пройти туда-то, я прикидываюсь иностранкой, и вопросы ко мне как-то сами отпадают. Чувствуется некая защищенность от мира людей, становится очень комфортно. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в офисе, 8-часовой рабочий день. Очень устаю постоянно сидеть. Чтобы хоть как-то размяться, беру документы и с серьезным лицом выхожу из кабинета, как будто по делам. На самом деле я иду в туалет, запираюсь в кабинке и отжигаю очень активные танцы, потом с невозмутимым лицом возвращаюсь на свое место. © Подслушано / Ideer
  • Я был в гостях. На столе стояла тарелка с закусками, но людям было неудобно брать еду с противоположного края. Тогда я пошел на кухню, достал из микроволновки пластиковую вертушку и поставил под блюдо — вуаля! © doughnut-darling / Reddit
  • Выходим с мамой из музея. А там рядом автобусная остановка и туалет. В него-то мы и зашли. У мамы была небольшая сумка через плечо. За нами вбегает женщина и эмоционально спрашивает мою маму: «Когда следующий автобус будет?!» Мама в кабинку зашла, я вместо нее ответила: «Через 15 минут». А она мне: «Я не вас, а кондуктора спрашиваю». Я посмеялась и сказала, что это моя мама, а не кондуктор. Тут мама вышла, а она та еще юмористка, и говорит: «Проходите на посадку, скоро подадут автобус». Женщина в смятении на нас смотрит: и верит и не верит. Потом мы в одном автобусе все ехали, а она красная от смущения сидела. © Lelja / Dzen
  • Моя младшая сестра в свои 15 лет очень любит вести дневник, записывает что-то каждый день. Никому не понравится, что дневник прочитает кто-то другой (в данном случае наш печально известный младший брат). В общем, сестра изобрела свой собственный шифр. Она начала делать это в 13 лет. Я восхищаюсь сестрой. © Krati Verma / Quora
  • Мой лучший друг устал от своей девушки. Она хотела, чтобы он каждый день присылал ей сообщения с пожеланиями доброго утра и спокойной ночи. Жаждала, что друг был первым, с кем она пообщается, когда проснется. Но мой приятель нашел приложение — планировщик сообщений. Вот он и запланировал все эти «добрые утра» для своей зазнобы. Эта идея спасла его отношения: и девушка довольна, и он спит до 11 часов. © Pujan Kothari / Quora
  • Если вы постоянно пишете какое-то слово неправильно, поставьте его своим паролем в привычном вам неправильном написании. Грамотно его писать вы так, правда, не научитесь, зато фиг кто этот пароль подберет. © Ushwood / ADME
  • Друг пытался снять деньги в банкомате. Но один край карты был поврежден, и машина не могла ее считать. Меня вдруг осенило. Я достал из кошелька визитку, положил ее на карточку, вставил эту конструкцию в банкомат наполовину и вытащил визитную карточку. Банк принял карту, друг снял деньги. Ура! © Anshul / Quora

А еще у нас есть 20 бытовых лайфхаков, которые просты до безобразия, но работают на все 100%.

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