"... - Но сейчас принеси синюю!
— Не...
Она ушла на балкон. Через минуту возвращается с тряпкой.
— Но она же розовая!..."
Всё правильно.., мальчикам синяя, девочкам - розовая...
14 человек, у которых что ни уборка, то приключенческий сериал
Истории
4 часа назад
Кажется, что уборка — это скучная рутина с тряпкой в одной руке и пылесосом в другой. Но только не для героев этих пользовательских историй! В них страстей, неожиданных поворотов и семейных тайн хватит на целый бразильский сериал.
- Жена попросила помыть жалюзи и ушла в магазин. Набрал в тазик воды, забрался на табурет и сверху вниз стал тряпочкой протирать каждый сегмент. Минут через 20 вернулась жена, посмотрела, забралась на табуретку, отстегнула жалюзи, ополоснула под струями душа за 1 мин, повесила обратно. Сижу, жду ужин. © zczvb / Pikabu
- После смерти моего двоюродного дедушки мы с родными пошли прибраться в его квартире. Он жил, как нам казалось, очень скромно. Крошечная квартирка с двуспальной кроватью, столом, стулом, парой кастрюль и сковородок. Когда мы разобрали кровать и передвинули матрас, мы были шокированы. Под матрасом у него лежали стопки купюр, обмотанные резинками. Дедушка, видимо, не доверял банкам. Он никогда ни на что не тратил эти деньги. Просто складывал в пачки и хранил под матрасом. © So******246 / Reddit
- Как-то раз поручили одному мужику в офисе лифт вымыть. Он согласился, но в итоге мыл его две недели! Начали спрашивать: «Почему так долго возишься?» А он как выдаст: «Понимаете, мне не всегда удается открыть лифт на этаже». Он мыл лифт на каждом этаже в двух подъездах. © Jermontaz / Pikabu
- Смотрю дома на мусорное ведро, а оттуда снова все бумажки и фантики вываливаются, ведь никто не трамбует содержимое. Зову ребенка, вытаскиваю пакет из ведра и говорю: «Смотри, сколько тут еще места». И надавливаю ногой на пакет. Ну кто же знал, что именно сегодня жена собрала кастрюлю протухшего борща, завязала, чтобы не протекло и выбросила это богатство в мусорный мешок. Именно в тот самый мешок, на котором я решил показать искусство уплотнения. Мало того, что струей тухлого борща из пакета обдало меня с ног до головы. Он летел по всей кухне... до потолка и по всем стенам. Ученик был в восторге от урока. Наверняка запомнил на всю жизнь. © carbofoserman / Pikabu
- Мой отец умер, когда мне было 28. Разбирая его сейф, я нашел документы об усыновлении. Читая их, я воодушевился мыслью, что у меня может быть брат, но не мог понять, почему родители никогда не говорили мне, что усыновили ребенка. Перечитав еще раз, я понял, что в этих документах речь шла обо мне. Оказалось, что все — семья, близкие друзья, то есть все — знали, что я усыновлен. Это был веселый день. © rolandblais / Reddit
- Затеяли с девушкой уборку. Ну как затеяли — она решила, а меня, в принципе, никто и не спрашивал. Когда дело дошло до мытья полов, девушка мне заявляет:
— Принеси тряпку с балкона!
Мы, на минуточку, стоим на кухне, а балкон в третьей комнате.
— Не, сама иди! В прошлый раз, когда я пытался выполнить этот квест, я три раза ходил за тряпкой! Видите ли, все было не то!
— Но сейчас принеси синюю!
— Не...
Она ушла на балкон. Через минуту возвращается с тряпкой.
— Но она же розовая!
— Да какая разница! © Spartleg / Pikabu
"... - Но сейчас принеси синюю!
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- Когда я была мелкая, за вынос мусора отвечал старший брат. Мусор стоял дома неделями, вонял, гнил, тек на пол через щель в ведре. Когда брат все-таки изъявлял желание вынести мусор, отмывать все это должна была я (на мне было мытье пола). В общем, шли годы, я съехала, живу одна. Как-то раз в гости заехало семейство, включая брата. Он смотрит на пустую мусорку и выдает: «Ого, смотри, ты, оказывается, тоже можешь выносить мусор!»
И я ему с широчайшей улыбкой в ответ: «Да, и если его выносить чаще, чем раз в две недели, ничего ужасного не происходит!» Как-то быстро он от меня в тот раз ушел. © TosyaSnail / Pikabu
- Была в детском лагере. В один из дней у нас намечалась грандиозная уборка территории. Все искали варианты как бы от этого откосить, но в конечном итоге мы немного повозмущались, смирились и легли спать. Ночью я оставила окно открытым, а утром обнаружила, что в моей постели лежит кошка с новорожденными котятами. Не понимаю, как никто ничего не услышал, но от уборки меня освободили — назначили приглядывать за кошкой и выполнять все ее хотелки. © Не все поймут / VK
- А я сразу вспомнил историю из времен, когда я в бассейне работал на уборке. Появился новый работник, само собой, обучал его я. Работали ночами: «Так, видишь лестницу вниз? Спускаешься, там сразу дверь по правую руку, понял? Открываешь дверь, прямо перед тобой полка, на второй полке белое ведерко, в ведерке такие зеленые квадратики, похожие на пластилин, пахнут хлором. Берешь 4 штуки, понял?» «Да!» Через 10 минут: «Какая дверь?» Еще через 15 минут: «Какого лешего ты принес насадки для мочалки?» «Ну зеленые же!» В итоге через полчаса плюнул и повел его за ручку показывать. Его почему-то быстро уволили. © Cortesi / Pikabu
"... Когда я была мелкая, за вынос мусора отвечал старший брат. Мусор стоял дома неделями, вонял, гнил, тек на пол через щель в ведре... "
Дети сироты..?
Или родители пoфигисты...
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- Моя бабушка продала свой дом и переехала в маленькую квартиру, потому что больше не могла заниматься домом и садом. Во время уборки мы обнаружили у нее в шкафах огромное количество шоколада. Она вела исключительно здоровый образ жизни, но в какой-то момент, видимо, решила, что с нее хватит, и начала скупать шоколад. © Mountain_Cat_cold / Reddit
- Мою девушку сократили и она живет на пособие по безработице. Я отлично зарабатываю, плачу за продукты и ипотеку. Коммунальные услуги оплачивает она. У нас была негласная договоренность: моя девушка готовит и убирается, потому что она весь день дома и ничем другим не занимается. Но последние несколько месяцев она вообще перестала убираться. Одновременно начала играть в виртуальную игру про уборку, что меня бесит. На прошлой неделе я пришел домой и увидел, что она еще даже не вставала с кровати и играет в эту игру. У нас переполнена стирка, раковина завалена посудой, а полы выглядят отвратительно. На следующее утро я должен был уезжать в пятидневную командировку, а чистой одежды не было. Я сказал своей девушке, что если она хочет играть в эту дурацкую игру вместо того, чтобы заниматься уборкой, то я продолжу делать дом таким же отвратительным, как и виртуальные комнаты, которые она убирает. Вчера я вернулся домой из командировки и обнаружил, что моя девушка решила пожить у родителей, пока я "не пойму, какое я ничтожество". © EveryCost1549 / Reddit
- Мой брат нашел в гараже у дедушки огромные банки из-под солений, полные монет. Обменял их на наличные, и в тот же день повел всех, кто помогал убираться, в любимый ресторан моего дедушки на ужин. © Pristine_Frame_2066 / Reddit
- Я работаю в магазине комиксов. Имею свою огромную коллекцию. Когда мы с будущей женой начали жить вместе, она отчитала меня за то, сколько места занимают мои коробки с комиксами и другие коллекции. Мы прожили в том доме шесть лет. Мы с сыном съехали после ее смерти. Когда я разбирал свои комиксы и папки с карточками, я нашел две маленькие коробки, которые были не моими. Оказалось, это были ее коллекции карточек с покемонами и полный набор открыток «Кошмар перед Рождеством». Моя жена была тайным коллекционером. © cl0ckw0rkman / Reddit
Не каждая уборка заканчивается раскрытием чужих тайн, а потому вот еще больше историй о чужих секретах, которые со временем всплыли на поверхность:
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