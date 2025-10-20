15 мастеров, чьи творения круче магазинных

Что делать, если детская кроватка мечты стоит кучу денег и достать ее не так просто, скучная тумба никак не вписывается в интерьер, и дома без дела валяются всякие подручные материалы? Можно долго копить и искать, а можно взять дело в свои руки. Герои нашей подборки доказывают: самые крутые и стильные вещи — это не те, что куплены втридорога, а те, что сделаны с душой и смекалкой.

«Сшила себе кофту из старого одеяла»

«Я сделала свое первое проволочное ожерелье. 7 часов на него потратила»

«Мне нужно было платье на свадьбу, и я нашла эту красоту. Было решено, что надо перекрасить. Это был мой первый такой опыт»

Я была настроена скептически. Но... Вау! © ButtercreamKitten / Reddit

«Зеркала, деревянный паттерн, краска — и скучная тумба перевоплотилась. Я очень доволен результатом»

«У меня была старая столешница и куча карточек-образцов красок. Столешницу я перекрасила в черный, а цветные карточки прекратила в мозаику»

«Сделала эту полку из всяких обрезков. Подарила ее потом начальнику, когда подавала заявление об увольнении»

«Превратила дешевое платье в наряд принцессы»

«Я наконец-то доделала этот домик Барби из пластиковой канвы и пряжи. Я потратила на него несколько лет»

«Жена приглядела детскую кроватку, как у одной звездной семьи, но она стоила, как крыло самолета. Поэтому я решил сделать ее сам»

Честно говоря, у вас получилась кроватка круче. © snoozingbird / Reddit

«Мама не любит современные украшения, поэтому я сделал для нее вот такие серьги в винтажном стиле»

«Сшила этот комплект с муфтой для моей бабушки, которая все время мерзнет»

«Мне нужен был какой-то забавный топ, чтобы пойти на концерт, сшила вот такой»

«Пока сидел дома с травмой спины, придумал вот что сделать. Может, кому-то и кажется ужасным, а мне нравится»

Так круто! Мне нужно штук 5 таких в дом. © biceporquadricep / Reddit

«Моя любимая книга теперь висит у меня в рамке»

«Эта книга хранилась у меня больше 40 лет, и в детстве я была от нее без ума. Поэтому я решила вырезать из книги свои любимые иллюстрации и вставить их в рамку, чтобы любоваться ими каждый раз, когда ухожу из дома и возвращаюсь».

«Сделала декор из дерева своими руками»