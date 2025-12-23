14 случаев, когда обычная поездка в лифте превратилась в комедийное шоу

Поездка в лифте для многих из нас — дело ежедневное и вполне рутинное. Но порой пара минут в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми превращаются в мизансцену для случайных откровений, потешных диалогов и ситуаций, которые потом пересказывают друзьям с фразой «ты не поверишь». Мы собрали истории, начавшиеся с обычной поездки между этажами, а закончившиеся долгими рассказами на кухне за чашкой чая.