14 случаев, когда обычная поездка в лифте превратилась в комедийное шоу

Народное творчество
1 час назад
14 случаев, когда обычная поездка в лифте превратилась в комедийное шоу

Поездка в лифте для многих из нас — дело ежедневное и вполне рутинное. Но порой пара минут в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми превращаются в мизансцену для случайных откровений, потешных диалогов и ситуаций, которые потом пересказывают друзьям с фразой «ты не поверишь». Мы собрали истории, начавшиеся с обычной поездки между этажами, а закончившиеся долгими рассказами на кухне за чашкой чая.

  • Едем как-то в лифте мой муж, я и соседка — мы с ней обе на последнем сроке, возвращаемся с вечерней прогулки. И тут я замечаю на белой футболке мужа огромного таракана. Показываю ему, а супруг ни до чего лучше не додумался, как совершенно спокойно дать насекомому щелчка — и тот, конечно же, свалился на пол. Двери закрыты, лифт в движении, а таракан начинает носиться по кабине, не разбирая, где пол, где ноги. Мы с соседкой визжим, подпрыгиваем и пытаемся буквально взобраться на стены. В тот момент мы обе напрочь забыли, что вообще-то беременные. © Tanya Gorbachev / ADME
  • Еду в лифте, заходят двое курьеров и между собой что-то обсуждают. И один вдруг говорит: «Как же меня эта квартира достала, уже третий раз туда еду!» В этот момент лифт останавливается, и мы с ним выходим на одном этаже... © nana.vorobyeva
  • Однажды я на 3 часа застряла в лифте с двумя незнакомыми молодыми людьми. У меня был варган, у одного из парней губная гармошка, а второй вытащил самую настоящую флейту. Так мы, на радость соседям, и исполняли импровизированный концерт почти 2 часа, пока нас не вытащила служба обслуживания лифтов. © diliyadidi
AI-generated image
  • Однажды я снова застряла в лифте — дело привычное, но на этот раз не на первом этаже, а ровно у своего. Сижу, пытаюсь привлечь внимание: зову на помощь, жму кнопки — тишина. Администрация молчит, жильцам, судя по всему, не слышно или все равно. Думаю: раз уж все равно никто не реагирует, почему бы не спеть. И завожу свою любимую «Dicitencello vuje». И тут же снаружи раздается голос мамы: «Это ты, что ли?» Теперь на будущее учту: если что — надо сразу петь. © Orsa Valdés / ADME
  • Ехали как-то с дочкой в лифте. Пока она залезала, пока я с сумками протискивалась, двери начали закрываться и прижали мне локоть — куртку еле успела выдернуть. Дочка испугалась и шепотом спрашивает: «Мы папе не будем говорить, что тебя прищемило?» Он как раз во дворе ждал. Я сказала, что не будем — он с утра и так нервный. Она кивнула, согласилась. Выходим из подъезда, дочка летит к папе на руки и вопит: «Па-а-апа! Маму лифтом задавило!» Он аж побледнел весь, бедный. © Юлечкакастрюлечка / ADME
  • Жду на площадке лифт. В подъезд заходит незнакомый парень, здоровается. Я киваю в ответ. Заходим и тут он говорит, утыкаясь в телефон: «Завтра солнечно». А потом он поднимает голову и говорит: «Может на свидание сходим?» В ответ на мою растерянную физиономию он как давай махать руками и объясняться: «Девушка, я не вам! Извините, я просто по телефону с наушником разговариваю — вот!». И поворачивает голову боком, чтобы мне было видно его наушник.
AI-generated image
  • Каждый день выношу мусор примерно в одно и то же время.
    И вот как-то еду в лифте, останавливается он на 5-м этаже, стоит там девушка с черными мусорными пакетами. Я поздоровался и говорю: мол, давайте я захвачу, всё равно туда же иду. Она отдала пакеты и даже не стала заходить в лифт. Я донес, порадовался, вот, думаю хорошее дело сделал. Во второй раз встретились — все повторилось почти по тому же сценарию. А вчера вышел из дома чуть позже обычного и когда лифт снова останавливается на 5-м — девушка меня видит и без всяких «здравствуйте» просто сует пакеты в руки. Я машинально беру. И уже когда двери закрываются, она недовольно бросает:
    — А почему так поздно? Я тут уже давно жду.
    Обалдел я, конечно, в тот момент знатно. © aza_baidilda
  • Однажды работе я щедро напшикалась какими-то недорогими духами и побежала принимать лифт после ремонта — он у нас два дня не работал, монтеры уже в третий раз что-то колдовали. И вот, наконец, чудо: двери открываются, внутри светло, все заходим, нажимаем кнопку — лифт едет. И тут один монтер говорит другому: «Вань, надо дальше искать, кажется, что-то коротит». А Ваня отвечает: «Да, я тоже чую — паленой проводкой пахнет». И тут я, вся такая девочка в платьице и с кудряшками, выдаю: «Это от меня. Это у меня духи такие». © fur red coat / ADME
AI-generated image
  • Зашла в лифт одновременно с незнакомым человеком — неловко потыкали кнопки, каждый свою. Потом я на секунду отвлеклась, и когда лифт остановился на моем этаже, он говорит: «Эм... вообще-то это ваш этаж». Я такая: «А, да, точно, спасибо!» — делаю шаг к выходу... и двери захлопываются. Я врезаюсь в них, судорожно жму кнопку «открыть», но лифт решает, что нет, и едет дальше вверх. В итоге мы молча доехали до последнего этажа и потом обратно вниз — все это время под его молчаливым осуждением. © Ridevic / Reddit
  • Выходим с работы, заскакиваем в лифт и едем вниз, в лобби. Двери открываются, и снаружи заглядывает женщина с абсолютно серьезным видом и спрашивает: «А этот лифт вверх едет?»
    Мы на пару секунд просто зависли и молча смотрели друг на друга. Не помню, ответил ли ей вообще кто-то — уровень растерянности был слишком высокий. © latx5 / Reddit
  • Утро началось с лифта и внезапной порции экзистенциальной грусти. Захожу в кабину, галантно придерживаю двери для эффектной девушки в платье. Молчим, едем пару этажей. Она выходит раньше, на мгновенье оборачивается и бросает: «Вы привлекательный, но кроксы портят абсолютно все». Дальше я ехал до своего этажа один, и, кажется, даже лифт скрипел тише, чем мое лицо. © _aabbyyss
AI-generated image
  • После университета мой двоюродный брат несколько лет жил и работал в Японии, так что японским владел свободно. Спустя годы едет он в Нью-Йорке в лифте вниз, заходят две японки — и, как вы уже догадались, начинают обсуждать его между собой. Самая запомнившаяся фраза была в духе: «Вылитый Николас Кейдж, только поплотнее». Брат молчит до самого первого этажа, а когда двери открываются, вежливо прощается с ними... на чистейшем японском. Девушки принялись визжать и закрывать лица от стыда. © RuffinTumbull / Reddit
  • Это история моей подруги. Как-то раз застряла она в лифте, позвонила в аварийку — сказали, что едут, попросили подождать. Ждать было долго, стало скучно. Подруга высыпала содержимое сумки прямо на пол лифта, начала раскладывать всё по местам и параллельно напевать. Причем так увлеклась, что вошла в раж. В какой-то момент почувствовала неладное, подняла глаза — а двери уже приоткрыты, и у лифта давно стоят управляющий дома и мастера. Судя по всему, они просто не решились прерывать концерт. © ednamode101 / Reddit
  • Возвращалась на работу после приема у врача — беременная, и уже очень заметно. Захожу в лифт вместе с двумя инженерами, оба мужчины. И тут лифт резко дергается и останавливается. Они синхронно поворачиваются ко мне, один нервно улыбается и спрашивает:
    — А вы на каком сроке?
    Я с улыбкой отвечаю:
    — Две недели как должна была родить.
    Парни моментально побелели, начали суетиться, уговаривать меня сесть, успокаивали, что все будет хорошо. А я просто рассмеялась и сказала, что вообще-то рада чуть задержаться с возвращением на работу. © Unknown author / Reddit

А кроме лифтов в многоэтажных домах бывают еще и соседские чаты — и вот где уж точно порой обнаружишь кладезь уморительных казусов и эпизодов. Смотрите сами!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее