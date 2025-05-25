12+ историй о людях, которым комедии уже не нужны — они в чатах состоят
Истории
1 час назад
Иногда кажется, что ничто не развеселит так, как хорошая комедия... пока не заглянешь в переписку в семейном, рабочем или домовом чате. Там и неожиданные повороты, и искрометные реплики, и такие диалоги, что хоть мемы лепи. В этой подборке — истории из чатов, где так хохмят, что мама не горюй!
- В школьном чате мама одной ученицы желает уезжающей девочке: «Успехов Эммочке и покарать мир». Сидишь такая, читаешь и думаешь: Да уж, давно пора, Эммочка, вперед, за дело! © lotareva3 / X
- В домовом чате регулярно всплывали возмущенные сообщения: «Квартира 48, вы в своем уме?», «Ночь на дворе, а у вас музыка гремит!». Это длилось больше месяца, пока однажды не появилось следующее сообщение: «Здравствуйте, соседи. Я владелец квартиры 48. Там уже два года никто не живет...» Я с интересом ждала, чем же все закончится, но не дождалась — вскоре переехала. А в чате, будто нарочно, больше об этом ни слова не писали. © ceadharlach
- Однажды выложила в домовой чат фото письменного стола с подписью: «Отдам». Откликнулась женщина, причем сразу с командой — «несите мне в такую-то квартиру». Вежливо ответила, что носить никуда не собираюсь, если нужно — можно забрать у нас. Через несколько дней за столом пришел муж коллеги. Спустя неделю в чате появляется возмущенное сообщение от той самой женщины: «Ау, соседи, где стол? На чем внучке уроки делать?!» И дальше — несколько сообщений о том, какая я ужасная. © be.happy.080627
- Сын в новом семестре перешел из класса А в Б, я — в новый чат. Все как положено: обсуждали праздники, закрытие четверти. Уже чувствовала себя своей. Сказала сыну: «Завтра у вас сладкий стол после 6-го урока» А он: «У нас их по расписанию всего 5...» Оказалось, я все это время была не в том чате. Неловко получилось. © Кошачья прислуга / ADME
- Знаете, что действительно раздражает в чатах? Когда люди пишут не сообщениями, а по одному слову на каждую строку. Особенно умиляют такие шедевры в школьных чатах:
«Доброе утро»
«Наталья Александровна»
«Сегодня Вовы не будет»
«Он болеет»
«Кашляет»
«Отведу к врачу»
И ты видишь шесть непрочитанных сообщений, думаешь, что-то срочное или важное обсуждают... А там вот это. © maiya_zhumatayeva
- Когда меня добавили в школьный родительский чат, я наивно полагала, что там обсуждают только организационные моменты — кто что принесет, во сколько сбор. Но оказалось, это настоящий клуб по интересам: тут и рецепты, и жалобы на учителей, и споры о том, как лучше жить. Недавно все вообще вышло из-под контроля — мамочки сцепились из-за ролей детей в школьном спектакле. Так разошлись, что глава родкома просто взяла и удалила из чата «неугодных». А я сижу, читаю все это втихую и радуюсь, что еще сохраняю здравомыслие. © Мамдаринка / VK
- Я мать школьника и иногда задумываюсь: это же сколько еще лет мне читать школьные чаты и видеть вот такие сообщения, как сегодня: «Добрый день. Саша сегодня ушел в черных брюках. Его синие школьные не высохли»
И все это — в общий чат. Неужели нельзя было просто написать учителю лично? Зачем нам, остальным, знать судьбу Сашиных брюк? © maiya_zhumatayeva
- В школьном чате написали, что кто-то в классе научил других плохим выражениям. Мол, надо серьезно поговорить с детьми. Разгорелся спор. В самый его разгар я схватил клавиатуру, собрал все эмоции в кулак и выдал: «А когда уже наступят каникулы?» Это было настолько внезапно, что ошарашило собравшихся и жар дискуссии понемногу притих. © sergei.kim
А зачем учителю знать судьбу сашиных брюк? У неё самой куча таких чатов
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- Создала рабочий чат, сделала вкладки по темам. Одну назвала «мотивация и взбучки». Потом одумалась, переименовала в «мотивация и рефлексия». Команда единогласно заявила: «Верни, как было». Вот и думай после этого о деликатности формулировок. © alena.rokosta
- В рабочий чат добавили дизайнера по имени Галина. С тех пор руки чешутся периодически в конце проекта написать ей: «Галя, у нас отмена». Наверное, это не очень профессионально... но как удержаться и не хихикать при мысли об этом? © alohaphoenix
- Есть у нас рабочий чат в Viber. По задумке — полезная вещь: важные уведомления для всех сотрудников, типа: «С понедельника стартует такая-сякая акция», «Изменились условия внутренней рассрочки», «Завтра проверка из МЧС» — в общем, все по делу. Но в штате больше сотни человек, и почти каждый день у кого-то день рождения. Поэтому реальность, увы, такова: «А сегодня, коллеги, у нас... день рождения Васи Пупкина! Ура!» и дюжины сообщений с «сердечками» и поздравлениями. © lazy.world.spectator
- Сегодня впервые отправила гневное сообщение в домовой чат, а потом начала получать смешные реакции. Сначала не поняла, даже подумала, что надо мной насмехаются! Но потом перечитала свое сообщение и увидела, что Т9 заменил слово «соседи» на «сосиски»! В итоге получилось: «Дорогие сосиски, если в подъезде неприятно пахнет, это не из-за гуляющей кошки, а потому что кто-то напрудил в лифте! Сосиски, давайте уважать друг друга!» © myth_4e
Словом, интернет полон курьезов и котиков. Так что, если вы решили использовать Всемирную Паутину для романтических знакомств, то готовьтесь к приключениям! (Котики возможны, но не гарантированы)
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