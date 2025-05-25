12+ историй о людях, которым комедии уже не нужны — они в чатах состоят

Иногда кажется, что ничто не развеселит так, как хорошая комедия... пока не заглянешь в переписку в семейном, рабочем или домовом чате. Там и неожиданные повороты, и искрометные реплики, и такие диалоги, что хоть мемы лепи. В этой подборке — истории из чатов, где так хохмят, что мама не горюй!