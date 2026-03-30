17 человек, чьи золотые руки не дают им сидеть без дела
Вот бывают же люди, у которых руки растут из нужного места! Кот испортил диван или моль сгрызла юбку? Это не причина выкидывать хорошую вещь на помойку. Сделать с нуля варежки с милыми лисичками или забацать крутой светильник — тоже не проблема.
Эти мастера создают вокруг себя красоту и уют, и даже через экран смотреть на эти вещи — одно удовольствие.
«Мой кот подрал диван. И вот как я его спасла»
- Вау! Выглядит, как дизайнерская вещь. Теперь этот диван можно продать за большие деньжищи! © helpimalivelol / Reddit
Ну какие милашки!
Очень симпатичные лисички.
Но это хорошо только как подарок, при ежедневной носке все это сваляется за месяц и будет иметь жалкий вид.
«Поползень! Давно хотел что то такое сделать, палок разных напилил еще в сентябре»
«Сама птичка сидит на штифте, так что, как вентилятор, крутится на 360°»
«Сшила плюшевых жабок. Всем ква!»
«С тех пор как я начал вязать, моей мечтой было создать комбинезон»
«Недавно закончила самого маленького на данный момент реалистичного кота: 5 см в холке»
«Полимерная глина, искусственный мех, стеклянные глаза, проволочный каркас»
«Шью от скуки, платье в стиле бохо, ручная вышивка»
«Когда нет настроения что-то делать — катаю шарики для малины и смородины»
Этот браслет - ягоды малины и смородины. У нас в магазине, где продают местные сувениры, есть похожие серьги, броши, колье, кулоны, браслеты с местными дикоросами - морошка, брусника, черника. Выглядят - один в один.
Хотели бы вы себе такую хенд-мэйд тарелку?
Поставить красивую заплатку — это целое искусство
«Поймала океан в маленький шарик»
«Я увлекаюсь эпоксидной смолой. Долго вынашивала идею светильников в виде шариков, внутри которых живут яркие медузы».
Эта брошь явно поднимет настроение всем, кто ее увидит
«Показываю свои миниатюрки всем! Сделано из картона, пластика, акриловых красок, клея и бумаги»
«Интерьерная подвеска — „Сахарная вата“. Может украсить любое место комнаты»
«Увлеклась вязанием медведей из мохера. Вроде вяжешь одних и тех же, а выражение мордочки у каждого все равно свое, неповторимое»
«Любимую шерстяную юбку погрызла моль. Чтобы спасти ее, мне понадобилось 60 часов работы, 2 пчелы и 8 кошечек»
- Я визжу от этой милоты! © HeyHo_LetsThrowRA / Reddit
«Тайский кот с хвостиком, компактная версия. Ах да, кот липовый»
Комментарии
Классно, молодцы очень аккуратные и интересные работы. Понимаю, что в случае с креслом и юбкой спасали вещи, но я наверное, лучше бы их выбросила, чем спасала.
Не только руки, но и голова тоже участвует в процессе)
Придумалась мне давно рыба-мутант, которая только в нашем Ярконе и может завестись (это медленная зеленая речка, впадающая в море в северной части Т-А).
А потом она мне даже приснилась, и хвост у нее был не рыбий...
В итоге Остапа понесло и вышло вот что: