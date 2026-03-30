17 человек, чьи золотые руки не дают им сидеть без дела

Народное творчество
2 часа назад
Вот бывают же люди, у которых руки растут из нужного места! Кот испортил диван или моль сгрызла юбку? Это не причина выкидывать хорошую вещь на помойку. Сделать с нуля варежки с милыми лисичками или забацать крутой светильник — тоже не проблема.
Эти мастера создают вокруг себя красоту и уют, и даже через экран смотреть на эти вещи — одно удовольствие.

«Мой кот подрал диван. И вот как я его спасла»

  • Вау! Выглядит, как дизайнерская вещь. Теперь этот диван можно продать за большие деньжищи! © helpimalivelol / Reddit

Ну какие милашки!

Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Очень симпатичные лисички.
Но это хорошо только как подарок, при ежедневной носке все это сваляется за месяц и будет иметь жалкий вид.

«Поползень! Давно хотел что то такое сделать, палок разных напилил еще в сентябре»

«Сама птичка сидит на штифте, так что, как вентилятор, крутится на 360°»

«Сшила плюшевых жабок. Всем ква!»

«С тех пор как я начал вязать, моей мечтой было создать комбинезон»

«Недавно закончила самого маленького на данный момент реалистичного кота: 5 см в холке»

«Полимерная глина, искусственный мех, стеклянные глаза, проволочный каркас»

«Шью от скуки, платье в стиле бохо, ручная вышивка»

«Когда нет настроения что-то делать — катаю шарики для малины и смородины»

Ольга Курпякова
1 час назад

Этот браслет - ягоды малины и смородины. У нас в магазине, где продают местные сувениры, есть похожие серьги, броши, колье, кулоны, браслеты с местными дикоросами - морошка, брусника, черника. Выглядят - один в один.

Хотели бы вы себе такую хенд-мэйд тарелку?

Поставить красивую заплатку — это целое искусство

«Поймала океан в маленький шарик»

«Я увлекаюсь эпоксидной смолой. Долго вынашивала идею светильников в виде шариков, внутри которых живут яркие медузы».

Эта брошь явно поднимет настроение всем, кто ее увидит

«Показываю свои миниатюрки всем! Сделано из картона, пластика, акриловых красок, клея и бумаги»

«Интерьерная подвеска — „Сахарная вата“. Может украсить любое место комнаты»

«Увлеклась вязанием медведей из мохера. Вроде вяжешь одних и тех же, а выражение мордочки у каждого все равно свое, неповторимое»

«Любимую шерстяную юбку погрызла моль. Чтобы спасти ее, мне понадобилось 60 часов работы, 2 пчелы и 8 кошечек»

«Тайский кот с хвостиком, компактная версия. Ах да, кот липовый»

Как вам? Покажите и свои поделки!

Фото на превью Agile_Ad5125 / Reddit

Tanya Gorbachev
2 часа назад

Классно, молодцы очень аккуратные и интересные работы. Понимаю, что в случае с креслом и юбкой спасали вещи, но я наверное, лучше бы их выбросила, чем спасала.

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Не только руки, но и голова тоже участвует в процессе)
Придумалась мне давно рыба-мутант, которая только в нашем Ярконе и может завестись (это медленная зеленая речка, впадающая в море в северной части Т-А).
А потом она мне даже приснилась, и хвост у нее был не рыбий...
В итоге Остапа понесло и вышло вот что:

