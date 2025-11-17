Это был домашний халат! С другой стороны, и на девушке он надет явно на ночную рубашку. Возможно, перевод не верный?
20+ талантливых людей, которые ради обновки достают швейную машинку, а не едут по магазинам
Когда идешь в торговый центр, часто кажется, что выбора нет: одинаковые фасоны, скучные расцветки и платья, которые почему-то всегда без карманов. Но есть мастера, которые давно сказали «нет» масс-маркету. Они берут старое шерстяное одеяло, гору ненужных джинсов или горстку обрезков ткани — и творят настоящую магию. Перед вами люди с золотыми руками, которые способны сшить свадебное платье своей мечты, превратить одеяло в дизайнерскую куртку и создать наряд в стиле любимого книжного героя. Давайте посмотрим, как рождаются шедевры, от которых хочется тут же взяться за иголку.
«Я провозилась целый месяц, но в итоге сшила из обрезков ткани плащ в стиле Бильбо Бэггинса»
- Супер! Я вынашивала такую же идею, но боялась даже подступиться. Вы меня вдохновили! © Infamous-Cat-8370 / Reddit
«Вот что случается с ненужными джинсами»
«Сшила себе куртку из самого нелюбимого одеяла»
- Вау, никогда такого не видела! © becuzbecuz / Reddit
«В местном театре устраивали детективное мероприятие, так что я решила сшить наряд специально по случаю. Как же восхитительно я себя в нем чувствую!»
«Как вам платье, что я сшила? Конечно же, там есть карманы»
Не так впечатлило платье, как фон) Эстетичный! Чисто! Светильник интересный, наверное тоже самодельный.
«Сшила себе пальтишко из шерстяного одеяла»
- С ума сойти, тоже хочу себе такое! © VRbattleGod / Reddit
«Мой новый эксперимент с вязанием кардигана. Мне кажется, я похожа на ламу»
- Офигеть! Выглядит так, будто ты купила это в дорогущем бутике. © tupamoja / Reddit
«Первые вещи, что я сшила. Жилет, юбка и сумка для верховой езды. Просто не передать словами, в каком же я восторге от них!»
очень верю, что первый проект: складки на талии, странные проймы, как будто не мерила в процессе шитья, но за масштабность проекта: респект
- Да ну! Не верю, что это твой первый проект. © Nevraskagirl55 / Reddit
«Я насмотрелась на крутые идеи в интернете и сделала свои первые часы! Вырезать там дыру под механизм казалось кощунством, но вышло офигенно»
«Мое хобби — добавлять частичку искусства к обычной одежде. Как вам такие джинсы?»
«Шью меньше года и вон какой топ только что отгрохала!»
«Моя одноклассница помогла снять мерки. И вот мой первый блейзер!»
- Кстати, а вы знали, что подобная вышивка означает женскую плодовитость? Такие иллюстрации часто встречаются в книгах. © __wookie__ / Reddit
«Спустя 7 мясяцев и 3 страны мой шопер с неоновыми суши наконец-то готов!»
«Взяла такую базу и соорудила себе наряд на свадьбу»
Арлекин в белом, с голубыми копытами и тряпочкой на голове. Да, забавно.
- Оно такое уникальное и забавное! © 2-***-dogs / Reddit
- Обалдеть, как работает твой мозг! Это надо же — придумать такое! © largestcob / Reddit
«Я сшила платье в духе 1930-х годов. И теперь собираю множество комплиментов»
Какая страшненькая блёклая ткань. А платье хорошее, и по фигуре сшито, и детали интересные.
«А это я и мой близнец Харви. Мне еще есть чему поучиться, но я в восторге»
«Я впервые решилась вышивать прямо на майке»
«Я превратила старое одеяло в крутую куртку на подкладке»
Прихваточность какая-то… Труд, конечно, титанический, но... Наверное, надо было рисунки лоскутов как-то более осмысленно подбирать и оторочку изящнее делать.
«Я связала свитер по мотивам моей любимой книги»
«Вот такие варежки и шапочка у меня получились»
«Прямо на джинсовке вышила такую красоту!»
«Я годами мечтала о том, как свяжу костюмчик на первый Хеллоуин для своего ребенка. И это того стоило»
Нас бесконечно вдохновляют талантливые люди. И рассматривая подобные шедевры так и хочется самим что-то соорудить и потом ходить, блистать. Если вам это тоже близко, то добро пожаловать и в другие наши статьи о талантливых рукодельницах:
Комментарии
Есть вещи странные, а есть оооочень странные...
Вышивка на шопере, на джинсовке и фруктовые котики на футболке - то, что не стыдно показать)