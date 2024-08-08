20+ женщин, которые себе такие наряды забабахали, что «Проект Подиум» просто отдыхает

Порой мы ходим по магазинам долгие часы и не можем найти одежду, которая будет хорошо сидеть на фигуре и при этом нам нравиться. Герои нашей статьи решили все взять в свои руки и сшили себе стильные наряды сами. Их таланту и креативности можно только позавидовать.

«Переделал милый, но крайне неудобный бюджетный рюкзак в симпатичную сумку»

«Вот во что превратились 4 галстука из комиссионки»

«Смастерила из старых простыней. Обычно я шью элементы декора, так что это первый предмет одежды»

Это же идеальный вариант, чтобы носить топик без лифчика. © craftasopolis / Reddit

«Друг хотел избавиться от рубашки с крутым принтом. Я ее забрала и забомбила вот такие шорты»

«Мое платье для помолвки, сшитое из пододеяльника»

В жизни не подумала бы, что будет такой результат. Платье потрясающее! © Rosehip_Tea_04 / Reddit



«Жакет в винтажном стиле из льняной занавески с вышивкой»



«Сшила топы на лето из ненужных скатертей»

«Я бы похвасталась брюками, но, кажется, звезда на фото — рубашка»

«Легким движением руки скатерть из комиссионки превратилась в платье»

«Я живу свою лучшую жизнь в этом платье с атмосферным принтом»

«Закончила шить шорты аккурат к теплым денькам»

«Моя версия наряда в стиле Барби»

«Сшила одежду для отдыха из одеяла и крайне довольна результатом — такая мягкая и теплая»

Все, краду эту идею и больше никогда не буду носить обычную одежду. © ionobish / Reddit

«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»

«Я долго боролась с дисморфическим расстройством, потому сшила максимально эффектный летний наряд, чтобы чувствовать себя уверенно»

«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»

«Платье макси на каждый день»

«Представляю свое первое летнее платье для задорных покатушек»

«Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!»

«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

«Теперь это мое самое любимое творение»