15 модниц сшили себе такие вещи, что даже кутюрье позавидуют

Иногда кажется, что у некоторых людей по-настоящему золотые руки. Иначе никак не объяснить то, что умудряются создавать одежду и аксессуары, которые моментально приковывают взгляд. А нам остается только восхищенно вздыхать и думать: «Хочу научиться шить так же круто».

Платье для выпускницы. Или для принцессы

«Мне подарили несколько пар рваных джинсов, а я сделала из них сумку-рыбу. Рот — это небольшой секретный карман»

Только посмотрите, как платье выглядит в темноте!

А что, внутри есть аккумулятор? Вам нужно было какое-то специальное оборудование? © erinnnnnnn22 / Reddit

«Это платье обошлось мне до смешного дешево. Я сшила его из простыни из секонд-хэнда»

«Я сшила платье из 3000 панцирей жуков и потратила на это 8 дней»

«Я сама сшила корсет. Использовала шифон, атлас и старую хлопчатобумажную простыню»

«Эластичный атлас — капризная ткань, но у меня получилось сшить из нее платье»

«Я сама сшила себе платье для выпускного вечера»

«Эта вещь стала моим первым серьезным швейным проектом. Неважно, что мне помогала мама, я все равно горжусь своей работой»

«Я сшила это платье и сделала корону для конкурса на картофельном фестивале. Заняла второе место»

«Я очень старалась, чтобы получился такой стильный рюкзак»

«Это мое вечернее платье в стиле 1850-х годов. Я к нему даже соответствующее нижнее белье сшила»

«Мой творческий эксперимент. Сначала я нанесла этот принт на кусочки ткани, а потом сшила из них платье»

«От прабабушки мне достался мешок с обрезками ткани. Я сшила из них фартук»

«Мои экспериментальные швейные проекты выходят из-под контроля»

Бонус: повозка, воздушные шары, старый замок и влюбленные — все это нарисовано отбеливателем