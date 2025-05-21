То, что платье сшито самостоятельно, - в этом плане отличная работа. Но и модель неудачная, и девушке не подходит. П.С.: мне кажется, что девушке подошло бы что-то бунтарское или готическое, потому что сама по себе внешность интересная, есть харизма ))
15 модниц сшили себе такие вещи, что даже кутюрье позавидуют
Иногда кажется, что у некоторых людей по-настоящему золотые руки. Иначе никак не объяснить то, что умудряются создавать одежду и аксессуары, которые моментально приковывают взгляд. А нам остается только восхищенно вздыхать и думать: «Хочу научиться шить так же круто».
Платье для выпускницы. Или для принцессы
«Мне подарили несколько пар рваных джинсов, а я сделала из них сумку-рыбу. Рот — это небольшой секретный карман»
Только посмотрите, как платье выглядит в темноте!
- А что, внутри есть аккумулятор? Вам нужно было какое-то специальное оборудование? © erinnnnnnn22 / Reddit
«Это платье обошлось мне до смешного дешево. Я сшила его из простыни из секонд-хэнда»
Надеюсь, простынь была не старая и хорошего качества , хоть и из секонда...Потому,что платье красивое.
«Я сшила платье из 3000 панцирей жуков и потратила на это 8 дней»
«Я сама сшила корсет. Использовала шифон, атлас и старую хлопчатобумажную простыню»
«Эластичный атлас — капризная ткань, но у меня получилось сшить из нее платье»
Главная заморочка атласа не в шитье, а в требовании идеальной фигуры. Ибо он подчеркнёт все признаки ожирения, какие найдёт. Платье неплохо получилось. А недосвитер сжечь.
«Я сама сшила себе платье для выпускного вечера»
«Эта вещь стала моим первым серьезным швейным проектом. Неважно, что мне помогала мама, я все равно горжусь своей работой»
Меня испортили мемы про солевых. Красивым платьем не дают насладиться
«Я сшила это платье и сделала корону для конкурса на картофельном фестивале. Заняла второе место»
«Я очень старалась, чтобы получился такой стильный рюкзак»
«Это мое вечернее платье в стиле 1850-х годов. Я к нему даже соответствующее нижнее белье сшила»
«Мой творческий эксперимент. Сначала я нанесла этот принт на кусочки ткани, а потом сшила из них платье»
«От прабабушки мне достался мешок с обрезками ткани. Я сшила из них фартук»
«Мои экспериментальные швейные проекты выходят из-под контроля»
Бонус: повозка, воздушные шары, старый замок и влюбленные — все это нарисовано отбеливателем
Даже самые изящные платья периодически пачкаются и нуждаются в том, чтобы их постирали. Вот как раз 8 секретов стирки, которые побежит записывать даже ваша свекровь.
Комментарии
Редко встретишь такую подборку,где все настолько потрясающе красиво и стильно.