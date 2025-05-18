8 секретов стирки, которые побежит записывать даже ваша свекровь

Как бы так постирать, чтобы не гладить? Вам понадобится несколько кусочков алюминиевой фольги. Скатайте их в небольшие шарики размером с теннисные мячи, а потом просто закиньте их в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Фольга снимет с вещей лишнее статическое электричество и ваши брюки и футболки после стирки будут выглядеть так, словно вы их только что погладили.

Для чего нужна влажная салфетка? Она притянет на себя всю шерсть домашних животных, нитки и мелкий мусор. Вам не понадобится чистить вещи перед стиркой специальным липким роликом.