20 секретов, которые будут полезны даже тем, кто на кухню просто поесть заходит

Готовить или нет — личное дело каждого из нас. При желании можно заказать доставку или схитрить и свалить эту обязанность на кого-то из домашних, но, согласитесь, лишние кулинарные знания никогда не помешают. Ведь никогда не знаешь, в какой момент понадобится приготовить идеальную яичницу или правильно разогреть макароны в микроволновке.