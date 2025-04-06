15+ пушистых проказников, с которыми не соскучишься

Герои этой статьи на своем примере убедились, что питомец в доме — это не только сплошное умиление, но и немалые хлопоты. Но даже это не помешало им разлюбить своих пушистых шкод. Еще бы! Они даже хулиганить умудряются так, что все вокруг просто покатываются со смеху.