Папа равнодушный. Или мужская солидарность. Или сам тоже ходит налево, но никто не знает и вроде как у него семья.
12 человек, которые вмешались в чужие дела и попали в гущу событий
Порой действительно бывает сложно не вмешаться в события, которые происходят совсем рядом. Кто-то узнает, что его лучшему другу изменяет жена, и спешит раскрыть ему глаза на обман, а кто-то не выдерживает и бежит помогать хозяевам потерянной вещи. Вот только события после этих поступков могут развиваться непредсказуемым образом. Именно это и осознали герои нашей статьи.
- Один женатик на сайте знакомств хвастал: «Я шесть лет изменяю. Никто меня не вычислил». Так я нашла его жену, скриншоты ей отправила. Она поблагодарила. А сегодня мне вдруг написал ее брат и заявил, что благодарен мне за этот поступок. Мол, вся семья была против этого брака, а она ничего не замечала и наконец-то нашелся смелый человек, который открыл ей глаза.
Этот мужчина сказал, что с него букет роз и приглашение в ресторан. Он скоро будет в моем городе и обязательно хочет меня поблагодарить лично. А когда мои родители узнали об этом, то сказали что я зря влезла в чужую семью. Когда я спросила: «Если бы мой муж так поступал со мной, а вы знали об этом, неужели не сказали бы мне?!» Ответ отца до сих пор вспоминаю: «Нет, это ваша семья, сами разбирайтесь». © Подслушано / Ideer
- С несколькими подружками обсуждали измены и сошлись на том, что все хотят знать правду. Мол, если бы увидели чьего-то мужа или парня с другой, обязательно рассказали бы об этом. И вот через какое-то время я вижу мужа подруги детства в торговом центре за ручку с длинноволосой брюнеткой. Рассказываю ей, она благодарит и готовится к серьезному разговору с мужем. А на следующий день мне говорят, что дружба закончилась. Потому что я из зависти собираюсь разрушить ее семью. Это ей муж сказал. Он, оказывается, всегда знал, что я завидую их неземному счастью.
Через полгода он бросает свою женушку и уходит к беременной любовнице, длинноволосой брюнетке. Подруга звонила в слезах, просила прощения. Я сказала, что давно простила, но общаться не хочу, хоть и дружили с 1 класса. © 135FT / Pikabu
- Гуляю с собакой, на улице идет дождь. И тут я вижу на земле телефон. Поднимаю его, а он мокрый. Поэтому я сразу же выключаю его, иду домой и опускаю в пакет с рисом до утра. Стоило включить аппарат, на него тут же посыпались сообщения. Нахожу в телефоне контакт «мама», звоню, а на другом конце провода мне недоверчиво отвечает женщина. Она говорит, что ее дочь скоро выйдет со мной на связь.
И вот наконец та дочь перезванивает и начинает ругаться, мол, почему это у меня ее телефон. Я пытаюсь объяснить, что телефон сломался бы, если бы мне не удалось его просушить, но все бесполезно. Наконец, мое терпение подходит к концу и я спрашиваю, хочет ли она вернуть его или нет. Мы договариваемся встретиться в местном магазине. Я приезжаю, жду. Внезапно подъезжает автомобиль, из него выходит женщина, и, прежде чем я успеваю поздороваться, она выхватывает у меня телефон, плюхается обратно в свою машину и уезжает. Не за что, мадам! © г0г / Reddit
- Ездила отдыхать на курорт. Смотрю, а там муж подруги целуется с какой-то девушкой. Звоню подруге: «Твой муж где сейчас?» Она говорит: «Он в командировку улетел». Я ей честно все рассказываю. И тут подруга не выдержала и подала на развод, а ее бывший муж до сих пор в шоке от этой истории. Он же специально выбирал непопулярный курорт, до которого очень долго добираться. © Подслушано / Ideer
- Однажды мы с мужем нашли на улице пачку купюр из нескольких сотен долларов. Если бы мы положили ее в карман и ушли, никто бы не узнал. Но мы остались, чтобы посмотреть, вернется ли кто-нибудь за ней. И тут за угол завернула парочка, которая искала что-то на земле. Мы обменялись парой слов, чтобы понять, что они ищут именно деньги, которые у нас были. Улыбнулись и вернули им пропажу. «Это вы правильно сделали», — сказал парень. И добавил: «Я как раз собирался разобраться с вами». Ощущение, что некоторые люди просто нервно реагируют на любую ситуацию, независимо от того, насколько вы мило себя ведете. © The_Bravinator / Reddit
- Моя 18-летняя дочка работает в кофейне. И есть у нее подруга, которая недавно уволилась и работу искала. Дочь поговорила с управляющей и подругу взяли на работу в ту же кофейню. В первый же день та разбила кучу посуды, рассыпала 2 кг дорогущего кофе, разлила 2 упаковки молока и умудрилась нахамить клиентам. Ее уволили. В итоге дочь оказалась виноватой в глазах подруги из-за того, что за нее не заступилась и не предотвратила увольнение. А ведь они не в одной смене даже работали в тот день. © Ma_Ne_painting / Dzen
- Тринадцать лет назад любовница моего бывшего мужа переслала мне его сообщение, и я узнала, что он мне изменяет. Сердце рвалось на части. Пыталась простить его, сохранить семью ради ребенка, он просил, обещал золотые горы и на руках носить, но не смогла. Ушла, уехала... А сейчас мне хочется найти ту девушку и поблагодарить ее за то, что она вмешалась и раскрыла, как говорится, мне глаза. Как подумаю, что, останься я тогда, разминулась бы с лучшим мужчиной в жизни и отцом моих детей, прямо мурашки. © Подслушано / Ideer
- Мне на тот момент было лет 35. В друзьях была семейная пара, ее знаю с ее рождения, с ним училась вместе. Собственно, я и познакомила их когда-то. На момент событий они были женаты лет 10, двое детей. Вполне гармоничная пара. Она поехала на пару недель к матери с детьми, он дома. Он зашел ко мне киношку посмотреть, к тому времени мы дружили больше 15 лет и это совершенно не выбивалось из канвы общения, благо живем по соседству.
Посмотрели фильм, кофе выпили, я стою у окна, любуюсь вечерним пейзажем. Он давай намекать на более близкие отношения. Я как выдам: «Ну-ка, шуруй домой!» Ушел. Сижу в раздумьях и не знаю, говорить ли об этом подруге. Разумеется, посоветовалась с другими подружайками, мнения разделились. Плюнула, звоню подруге, набираю в легкие воздух и сообщаю: «Дорогая, тут вот ситуация — твой приходил кино посмотреть и попытался вот чего сотворить». Ожидала хотя бы воплей или вздохов сожаления. А в ответ: «Хм, ясно. А что за кино смотрели? А то я не знаю, чего глянуть новенького». В итоге поржали. Ему, конечно, от жены досталось, передо мной тоже извинился. Забыли, замяли, дружим дальше. Не жалею, что сказала, убедилась, что настоящая дружба переживет многое. © kantex / Pikabu
- Давно, когда мне было ещё 18 лет, шла я по улице и увидела старушку, которая не могла со скамейки встать. Я подбежала, помогла встать, по ее просьбе проводила до квартиры. Завела ее внутрь и собралась уходить. А старушка подпрыгнула, дверь собой закрыла и закричала: «Где мой кошелек?» Я в ступоре оглядываю комнату, вижу — лежит кошелек на столе, показываю ей, она от двери отходит, я тут же вылетаю. Больше я старушек домой не провожала никогда. © Александра Сушкова / Dzen
- Зашли с мамой в аптеку. Она что-то купила и пошла на кассу платить. А я смотрю, что-то лежит на полу, остановила маму, подняла, а это деньги, свернутые втрое. В аптеке, кроме нас с мамой, никого не было, я отдала купюры кассиру. Через несколько дней снова зашла в эту же аптеку, а кассир мне говорит, что деньги потеряла случайно девушка-инвалид. Это была ее зарплата и она случайно ее выронила, весь вечер после потери проплакала, думала, что никто не вернет, но ошиблась. Мы тогда жили довольно скромно, но взять чужое — это же низость © Ирина Латош / Dzen
- Прокладывали траншею под воду. На одном участке, государственном, была самовольно посажена соседом морковь. Смешно, но фамилия его Морковкин. Дело было в сентябре, овощ поспел. Назначена дата, когда приедет экскаватор. Я за три дня заранее сходила к соседу, предупредила, чтобы убрал морковку. Утром дня «Х» смотрю — не убрано. А через час все перероют! Взяла лопату и сама выкопала. Жалко же трудов. Сложила рядком в стороне. Вы уже догадались? Меня обвинили в том, что я половину урожая украла! © ЖитиЁ-моё / Dzen
И про деньги - те же баллы. Не знаю как это работает, но работает. Факт !
- Вошла в вагон метро, стою около двери. Бежит дама, сует в закрывающиеся двери сумочку, сама войти не успевает, поезд трогается, она бежит рядом и пробует выдернуть сумку. Не получается, я кричу и показываю жестами, что на следующей остановке буду ее ждать с сумочкой. Выхожу, подъезжает на следующем поезде, вся красная, с ужасом в глазах. Выдергивает у меня сумочку и начинает в ней копаться, смотреть. Подходит другой поезд, я хочу зайти и уехать, она хватает меня потной рукой и говорит: «Нет, подождите, я еще не все проверила». Спасибо не сказала, допроверяла, посмотрела на меня неприязненно и гордо ушла. Было очень неприятное чувство, целый день не могла в себя прийти. © Вера Разлетаева / Dzen
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Комментарии
Жизнь такая, что лучше действительно не лезть в чужие потёмки. Неизвестно, как аукнется...
Суммируем - делать добрые дела НЕОБХОДИМО просто с меркантильной точки зрения. Это помогает получить " скидку " в трудных ситуациях !!!