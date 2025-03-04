15 соседей, от которых даже мыши предпочли бы съехать первыми

В студенчестве молодые люди часто снимают вместе квартиру или делят быт в общежитии. Также частенько люди снимают вместе квартиру, чтобы сэкономить на арендной плате. Взять хотя бы популярный сериал «Друзья» — на протяжении многих лет группа молодых людей снимала вместе шикарный лофт. Вот несколько историй о таких сожителях, которых и врагу не пожелаешь.

«Бережно использовала эту чугунную сковородку с 14 лет. А потом один разок одолжила соседке. Она ее засунула в посудомойку и оставила там на пару дней»

© abakr0 / Reddit Helga 35 минут назад Была у меня соседка, постоянно что- то одалживала, я выдирала назад с трудом. Так она мне сковородки всегда возвращала не мытые, со словами - можешь пожарить что - то ещё...😂😡 ( Я тогда молодая - дурная была...) - - Ответить

«Сосед мой работает в кафе и получает чаевые. Каждый раз платит свою часть купюрами по $ 1, а меня это бесит»

«Моя плата за квартиру. $ 200 наличными тут»

«Сосед съехал раньше времени и отказывается платить за полный месяц. Объясняет это тем, что оставил свои „ценные вещи“. Внимание, ценные вещи»

© notasingle-thought / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Если съехал раньше времени, почему должен платить за полный месяц? Но если договор был до определённого срока, то он обязан заплатить, а барахло и тряпки должен забрать. - - Ответить

"Сосед взял мой новый дорогущий пылесос и убрал за собой. Предполагаю, что это был его ужин. Все бы ничего, но нельзя очистить потом?"

«Сосед повесил крючок для ключей. И не замечает ничего странного. В целом — работает и ок, но я бешусь»

«Соседи покупают говядину. А потом делают с ней это»

«„Просто отрежу кусочек“, — сказал сосед»

«Живу в общежитии и новая соседка по какой-то причине спит при свете. Вот фото, сделанное ночью»

Мой сосед предложил сэкономить место в ванной и отчебучил это

«Мой сосед просто белье развесил, ничего особенного»

«Сосед спросил, может ли угоститься тортиком. Естественно, скидываться он не стал»

«Соседка без спросу заходит к мне в комнату и берет мои вещи. Последний раз вот что сделала »

"Сосед уже в третий раз забывает закрывать входную дверь. На мое возмущение он просто ответил: "Ну повесь мне знак, что ли". "Ок""

© logicbasedchaos / Reddit Светлана БМВ 55 минут назад Мой сын забывал закрывать дверь н а ключ, когда возвращался домой. Несколько раз мы ночью спали с открытой дверью. Тогда я написала большую открытку "ПРОВЕРЬ, ЗАКРЫТА ЛИ ДВЕРЬ!" и прикрепила её изнутри в caмой середине. Помогло. - - Ответить

«Закрой дверь»

«Сосед загрузил посудомойку. Все ножи острием вверх»

«Живу с другом. Он берет мой ополаскивать для рта и доливает туда воды. Зачем? Пускай пользуется, я не против»