Была у меня соседка, постоянно что- то одалживала, я выдирала назад с трудом. Так она мне сковородки всегда возвращала не мытые, со словами - можешь пожарить что - то ещё...😂😡 ( Я тогда молодая - дурная была...)
15 соседей, от которых даже мыши предпочли бы съехать первыми
В студенчестве молодые люди часто снимают вместе квартиру или делят быт в общежитии. Также частенько люди снимают вместе квартиру, чтобы сэкономить на арендной плате. Взять хотя бы популярный сериал «Друзья» — на протяжении многих лет группа молодых людей снимала вместе шикарный лофт. Вот несколько историй о таких сожителях, которых и врагу не пожелаешь.
«Бережно использовала эту чугунную сковородку с 14 лет. А потом один разок одолжила соседке. Она ее засунула в посудомойку и оставила там на пару дней»
«Сосед мой работает в кафе и получает чаевые. Каждый раз платит свою часть купюрами по $ 1, а меня это бесит»
«Моя плата за квартиру. $ 200 наличными тут»
«Сосед съехал раньше времени и отказывается платить за полный месяц. Объясняет это тем, что оставил свои „ценные вещи“. Внимание, ценные вещи»
Если съехал раньше времени, почему должен платить за полный месяц? Но если договор был до определённого срока, то он обязан заплатить, а барахло и тряпки должен забрать.
"Сосед взял мой новый дорогущий пылесос и убрал за собой. Предполагаю, что это был его ужин. Все бы ничего, но нельзя очистить потом?"
«Сосед повесил крючок для ключей. И не замечает ничего странного. В целом — работает и ок, но я бешусь»
Поставь так как тебе нравится и не надо беситься. Просто сосед руко*оп. Хочешь чтобы было хорошо, сделай caм.
«Соседи покупают говядину. А потом делают с ней это»
«„Просто отрежу кусочек“, — сказал сосед»
«Живу в общежитии и новая соседка по какой-то причине спит при свете. Вот фото, сделанное ночью»
Мой сосед предложил сэкономить место в ванной и отчебучил это
я однажды свое рукоделие от гостей с детьми так спрятала😂😂😂 Господи, дай мне мозгов, не придумала ничего лучше
«Мой сосед просто белье развесил, ничего особенного»
Это тот caмый сосед, который сэкономил место в ванной комнате? Тогда всё понятно.
«Сосед спросил, может ли угоститься тортиком. Естественно, скидываться он не стал»
Наглых соседей не надо допускать "угощаться" caмостоятельно. Сказать, - нет, дорогой друг, не лишай меня счастья угостить тебя собственноручно!
«Соседка без спросу заходит к мне в комнату и берет мои вещи. Последний раз вот что сделала »
А в комнате нельзя поставить замок? Если нет, то ты "терпила обыкновенная"
"Сосед уже в третий раз забывает закрывать входную дверь. На мое возмущение он просто ответил: "Ну повесь мне знак, что ли". "Ок""
Мой сын забывал закрывать дверь н а ключ, когда возвращался домой. Несколько раз мы ночью спали с открытой дверью. Тогда я написала большую открытку "ПРОВЕРЬ, ЗАКРЫТА ЛИ ДВЕРЬ!" и прикрепила её изнутри в caмой середине. Помогло.
«Закрой дверь»
«Сосед загрузил посудомойку. Все ножи острием вверх»
«Живу с другом. Он берет мой ополаскивать для рта и доливает туда воды. Зачем? Пускай пользуется, я не против»
Это сладкое слово халява. Но, видимо совесть не даёт наглеть окончательно.
А вот еще одна статья с похожей тематикой, где мы рассказываем о людях, которые столкнулись с такими соседями, что скучать им некогда.
Комментарии
Жить в коммунальных условиях непросто. Надо иметь стальные нервы, железный характер и при этом гибкую натуру. Статья в основном - это жалобы нa соседей, которые ведут себя не тактично и странно. Ну, что же неприятности в жизни бывают. Это тоже опыт, хотя и негативный.