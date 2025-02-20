14 историй о том, что жизнь с соседями никогда не бывает скучна
Народное творчество
2 часа назад
Порой соседи способны нам подарить такие яркие эмоции, что их милые выходки век не забудешь. Ведь наверняка у каждого из нас найдется парочка уморительных историй, связанных с теми, кто живет с нами по соседству.
- У мамы в детстве была бабушка — соседка. Некоторые отмечали странности в ее поведении. Как-то бабулька куда-то уехала, а через пару дней в ее квартире начали истошно вопить 7 кошек. Но зверушки оказались глупыми, ведь они не смогли прочитать, когда им и из каких мисок надо было есть. Бабуля подписала по дням недели все 7 мисок и 7 лотков. © Подслушано / Ideer
- Наблюдаю недавно: соседка, как в фильмах, выбрасывает вещи из окна – видимо муж накосячил, и она решила его выгнать. Через 5 минут соседка спускается и собирает выброшенное, а муж в окне ухахатывается. Увидев меня, сквозь смех говорит: «Перепутала полки, выбросила свои». © Палата №6 / VK
- Наши друзья снимают квартиру в панельном доме с тонкими стенами. У них есть четырехлетний сын. Они рассказали нам историю о том, как мама отлучилась в магазин под домом. По возвращению она спросила у сына: "Ты не плакал? Я же быстро пришла". Он ей ответил: "Сначала плакал, ждал тебя, а потом мне чей-то голос сверху сказал: "Не реви. Скоро придет!" © Палата №6 / VK
- Мой сосед часто сидит в своей машине, припаркованной во дворе, и просто нажимает на педаль газа. Много лет назад отец подарил сыну авто, но тот так и не смог сдать экзамен на права, поэтому просто нажимает на газ. Иногда может делать это часами. © deltronzi / Reddit
- За неделю до Нового года приехала на такси домой. Время 1.30, вижу возле подъезда лежит молодая соседка. Все бы ничего, но она дико ухватывалась, а под головой у нее был пакет с мандаринами. Я помогла ей подняться, а она мне выдала: «Возвращалась домой, споткнулась, поняла что не могу встать, так как сапоги на очень высоких каблуках. Такие никогда не носила, они мне были непривычны. Мандаринки для удобства положила под голову. Смотрела на снежинки и на небо, очень радовалась тому, что лицо не разбила, ибо на мандарины упала». © Подслушано / Ideer
- Вышли с мамой за покупками, встретили соседа. Мило побеседовали, в конце он нас предупредил: "Не пугайтесь, если что. У меня змея сбежала! Просто будьте бдительными!" Перепугались с мамой, решили, что как вернемся домой, перепроверим каждый угол. Неделю боялись, что откуда-то выползет змея. Потом оказалось, что сосед так говорил про свою жену. Мы в тот день ее еще на рынке встретили. Она была злая и неприветливая. © Палата №6 / VK
- Подруга рассказала историю своих соседей. Мужик, прям как в анекдоте, поехал "на рыбалку" с друзьями. А потом выяснилось, что он в Египет свою любовницу повез. Деревня маленькая, все друг друга знают, так что спалили их легко. Оба предстали перед своими супругами с шикарным загаром. Она после поездки к подруге под Пермь, а он - после рыбалки в Карелии. И это в декабре. © Мамдаринка / VK
- Клеила плитку на потолок на балконе. Немного не хватило. Решила с краю прилепить 2 плитки, оставшиеся с прошлого ремонта, все равно же не сильно заметно. Рисунки разные, но если не смотреть на потолок, то и не бросается в глаза. Через неделю раздался звонок в дверь. Пришел молодой мужчина-сосед, сказал, что его окна выходят на ту же сторону, что и мой балкон, и он больше не может смотреть на эти плитки. С собой принес торт, плитку и переклеил потолок на балконе. А я в него влюбилась. © Сокровенные истории / VK
- Несколько месяцев назад мы начали ремонт на кухне, но из-за финансовых трудностей он был приостановлен, так что кухня осталась в непрезентабельном виде. Соседи на прошлой неделе обратились к нам с претензией: "Когда мы смотрим в ваши окна по вечерам, то видим, что ваша кухня выглядит неопрятно и неаккуратно. Сделайте ремонт уже наконец-то!" © Не все поймут / VK
- Наш сосед по поселку дядя Толик очень любит животных. Почти всю свою пенсию тратит им на корм. Однажды он признался, что подкармливает крысу, которая иногда вылезает из-за печки. Я воскликнула: «Крысы переносят болезни! С ними надо бороться!» Его ответ потряс: «Что ты, так нельзя! А вдруг она добрая?!" © Палата №6 / VK
- Недавно выдалось несколько выходных подряд, решила пересмотреть "Игру престолов". Так как смотрю на телеке и перематывать неудобно, то смотрю с заставками и на высокой громкости. Стены в квартире тонкие, слышимость хорошая, поэтому буквально на следующий день услышала, что соседи снизу тоже начали смотреть - играла музыка из вступительных титров. Подумала, что совпадение, но вечером вышла на балкон, прислушалась и поняла, что соседи слева тоже смотрят. Заразила я всех своей ностальгией, но сама не досмотрела, потому что выходные закончились. А они, везунчики, смотрят. © Не все поймут / VK
Я понимаю, что ремонт нужно доделать, но не ради услады соседских взоров. А если им так плохо, пусть помогут как тот парень с плиткой 😀
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- Сосед выходил из подъезда с коляской. Я удивился, ведь беременной его жену не видел. Поздравил с прибавлением. Он сказал: «Серега, я вообще его не хотел заводить. Жена настояла. И заставила в коляске его выгуливать». Не ожидал такое от молодого отца услышать. Заглянул в коляску, а там кот. Выгуливаться на поводке они побоялись, решили так возить. © Не все поймут / VK
- Живу на втором этаже двухэтажного дома. Пока спускался по ступенькам во двор, мой сосед вывалил целую тарелку спагетти с балкона на кусты. Я вопросительно посмотрел на него. А он просто уставился на меня и сказал: "Просто я приготовил слишком много спагетти" и тут же вернулся в квартиру. © ursois / Reddit
- Снова нас затопили соседи сверху. Они топят уже на постоянной основе. Что-то у них там в ванной сломалось и все починить никак не могут. А знаю я это, потому что стены у нас картонные, слышимость - будто рядом стоишь. Собственно, так я и узнал сегодня, что нас затопили. Проснулся от криков соседей и не могу не поделиться их странным диалогом:
- Сережа, да почини ты уже эту фигню!
- Чего это я чинить должен? То, что я мужик, не означает, что я умею всякую фигню чинить!
- Сережа, а ничего, что ты по образованию сантехник?! © Палата №6 / VK
Если вы хотите почитать о свиданиях, которые закончились совсем не так, как от них ожидалось, то переходите в эту статью.
Фото на превью freepik / Freepik
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Заставить пару раз Серёжу оплатить ремонт затопленного, быстро сдует пыль с сантехнических знаний
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