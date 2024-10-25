Первый вопрос вполне резонен. Вдруг продавец нa машине и легко может оставить туфли там, а покупатель подъедет. Ничего безумного нет в вопросе.
«Честно говоря, меня веселило видеть, как рушится розовый мир супруги… У жены была истерика» — высокие отношения
15+ доказательств того, что продавать и покупать в интернете — это не для слабонервных
Казалось бы, возможность продавать и покупать вещи посредством объявлений в интернете должна была упростить нам жизнь. Но по факту — как кому повезет. Ведь во время общения онлайн оценить уровень адекватности собеседника не так уж и легко, потому нередко продавцы и покупатели не столько сделку заключают, сколько задают друг другу жару. Зато потом появляются истории на миллион.
- Продаю в интернете туфли. Пишет девушка, что хочет подъехать вечером. Пишу ей: «Я дома до 18:30, причем в 18:30 я уже прямо выхожу». Ответ: «А вы с собой не можете взять?». С собой куда? Я же не говорила, куда я еду, может, я вообще на поминки собираюсь? Или в гости, ты туда ко мне за туфлями приедешь? А может, я улетаю в другую страну? Она что, правда думала, что я вечером в субботу буду таскаться с туфлями и пытаться пересечься с ней? © ann_tiukina
- Написала в сети одна мадам, что у нее двое спиногрызиков, тяжело тянуть, мол, помогите чем можете. Сердечко моей жены растаяло, набрала она целый пакетище детских вещей. Мадам подъехала на свеженькой иномарке. Я аж обалдел! А вечером она позвонила моей жене и начала орать, что та должна ей деньги за бензин. Видите ли, она приехала в такую даль, а ей дали какие-то тряпки, многие из которых детям велики или в них стыдно на улицу выйти. И почему, мол, игрушки без батареек? Честно говоря, меня веселило видеть, как рушится розовый мир супруги. Она как-то пыталась оправдаться, но мадам в ответ сказала, что знает, где мы живем, и пожалуется своему парню. И бросила трубку. У жены была истерика. Теперь она особо не кидается помогать всем. © KotovskiBig / Pikabu
Первый вопрос вполне резонен. Вдруг продавец нa машине и легко может оставить туфли там, а покупатель подъедет. Ничего безумного нет в вопросе.
- Жена договорилась с какой-то теткой, что за ₽ 4 000 я привезу и соберу ей детскую кроватку, ведь бедняжка совсем одна. Я не хотел, но поперся. На месте меня встретили тетка и мужик. Вместе с ним подняли кровать, и я собрался уходить: есть кому собирать. А дама такая: «Нет! Я тогда платить не буду! Мы с вашей женой договорились, что вы все сделаете». Честно говоря, я обалдел от такой наглости. Попытался с ней поговорить, но тетка в отказ. И тогда я начал потихоньку спускать все обратно в машину. Выскочила какая-то девушка — как оказалось, ее подруга — и стала очень ласково меня упрашивать, мол, ну пожалуйста, простите ее, у нее плохой характер, мы сами не справимся. Короче, я сдался. И везти домой кровать, честно говоря, не хотелось. Поднялся и скрипя зубами все за час собрал. На выходе получил деньги и извинения, но осадок остался. © kabr / Pikabu
- Продавала шубу свекрови. Приехала на примерку угрюмая тетя лет 50 с мамой. Женщина с формами, и я сразу поняла, что шуба будет ей мала, но достала одежду из шкафа. Дама ее взяла, надела, застегнула и выдохнула. И в этот момент пуговицы на груди сразу же взяли и расстегнулись. Она снимает шубу, говорит: «Не моя модель!» Мама ее соглашается. Женщина шубу сразу же отдает мне, и обе выходят из квартиры. Все заняло минут 5. Через сутки прилетает мне отзыв: «Шубка хорошо поношена прежней хозяйкой. На примерке даже духами пахло, а написали, что 3 раза надета. Вот и верь людям...» А на самом деле шуба реально новая. Свекровь ее купила в конце зимы, а потом резко похудела. Шуба висела год в шкафу, потом выставили на продажу. Естественно, в шкафу были и другие вещи, которые пахнут парфюмом. А теперь вернемся к истории примерки. Шубу не осматривали: она ее тупо схватила, надела, потом поняла, что мало, сняла и накатала вот эту кляузу. © Tikhushka / Pikabu
Продавал вещи в интернете, и состоялся интересный диалог
Мужчина обещал собрать кровать, но потом решил нарушить слово. Не понимаю его возмущения. Либо не соглашайся изначально, либо делай.
- Продавала я платье — выложила фотки себя в нем без головы. Написала женщина лет 45. Договорились, что я встречу ее и пойдем мерить. Стою, жду. Выходит она из машины, смотрит на меня, потом вдруг отворачивается и растерянно оглядывается по сторонам. Затем нехотя так подходит и выдает:
— Здравствуйте! Вы Алина?
— Да, я.
— Наверное, нам не стоит идти на примерку.
Я стою и не понимаю, чего я ей сделала с первого взгляда. Вопрошаю. Ответ потрясающий:
— На фото вы выглядели старше и крупнее.
Думаю, как это она успела по фотке без лица понять возраст и для кого я там размер указывала. Мадам все же пошла со мной и да, чуть влезла. Попрощались-разошлись. Платье я так и не продала. © blackfoxy0001
- Продавала я как-то осеннее пальто. Договорились с одной девушкой, что она приедет его примерить. И вот в назначенное время заваливается она ко мне с огромными пакетами. Ну, думаю, может, из магазина. Я пошла в комнату за пальто, возвращаюсь, а эта деваха уже стоит в одном лифчике и достает из пакета какое-то платье. Оказалось, она привезла с собой чуть ли не весь гардероб, чтобы посмотреть, как вещи будут с пальто смотреться. Это было, мягко говоря, странно. Крутилась-крутилась она перед зеркалом, но в итоге все-таки купила.
- Продавали мы диван. Он был в хорошем состоянии, но уж очень громоздкий. И вот пишет нам одна женщина, говорит, продайте за столько-то. Мы ей отказали. Она просит адрес, мы ей снова объясняем, что не можем продать за ту сумму, которую она предлагает. Она проигнорировала наше сообщение и уже прямо потребовала наш адрес. Мол, я все равно приеду и заберу этот диван по этой цене. Не на тех наехала. Мы ее просто заблокировали. © Elif Doğan / ADME
- Когда родилась дочка, мы с бывшей женой решили купить коляску, б/у, так как денег на новую не было. Нашли за $ 15. Созвонился — оказалось, ехать за ней нужно через весь город с пересадкой на автобусе. Приехал, коляска крутая, отдал деньги и стал вызывать такси, ибо в автобусе ехать с ней не хотелось. Время было около 9 часов. Такси все никак не назначают. Девушка-продавец предложила подождать ее мужа, чтобы он отвез меня домой. Мне было неудобно, и я отнекивался. Пока ждали такси, она усадила меня пить чай. Слово за слово, и она мне просто так отдала 3 пачки детских подгузников самого маленького размера, одну целую и одну начатую банку смеси для детского питания, ползунки и пеленки. Ношеные, но все хорошие, и видно, что глаженые и стираные. Мне было дико неудобно, правда, но если начистоту, то все, что она дала, было нам очень нужно. Приехал ее муж. Узнав, что такси не едет, он просто взял и отвез меня домой. Я приглашал их выпить чаю, но они отказались. Жена, когда увидела меня, нагруженного всякими детскими вещами, была в шоке. © VostorgPesik / Pikabu
- Отправила мужа за зимним комбинезоном по объявлению. Звонит, отчитывается: «Хороший, не протертый, без дырок. Все, как на фото. Даже тормоза есть». Я в недоумении: «Какие еще тормоза?» Оказалось, он говорил о штрипках! Боже, как же я смеялась! © Мамдаринка / VK
- Жена продавала перед Новым годом шубу. Ее без торга забрала какая-то женщина. А уже после праздников, дней через 10, жене позвонил муж той дамы, мол, шуба не подходит, отдайте деньги. Она отказалась. Типа вы праздники отгуляли, покрасовались и решили назад вернуть? И тут он ей говорит: «Девочка, да ты хоть знаешь, кто я такой?» — и называет серьезную контору. А она не растерялась и спокойно ответила, что сейчас записывает их разговор и пишет заявление в контору, которая находится чуть повыше, об угрозах со стороны сотрудника такой-то службы. На что дядечка очень оперативно решил прервать беседу. Но перезвонил через несколько часов, извинился и сказал, что жена настояла на звонке. Вот что это было, спрашивается? © agentJeen / Pikabu
- Я как-то электрокачели продавала. Приехал мужчина с мамой, они их посмотрели, оплатили, забрали. А через пару дней мне пишет его супруга, мол, все отлично, но я хочу их вернуть. Потому что, оказывается, ребенок в качелях не засыпает «автоматически». © Варвара Король / ADME
- Я сомневалась, надо ли мне с этим связываться, но в итоге продала недавно детскую коляску. Она всего 9 месяцев использовалась, однако я захотела купить уже только прогулочную, легче и компактнее. Почти сразу у меня ее купили, но до этого успела позвонить женщина и предложила ей эту коляску отдать бесплатно. Сказала, что, раз у меня есть деньги на такие дорогие коляски, значит, и подарить ее я могу. Логика отличная. © Алина / ADME
- К нам как-то пришла женщина купить наш старый кофейный столик. Она сказала, что ей нужна новая мебель, потому что ее дом сгорел. Мы, конечно, ей посочувствовали и сказали, что не нужно ничего платить, пусть берет бесплатно. А она ответила, что все нормально, у нее полно денег, просто нет вещей, и протянула нам деньги. Мы ей еще раз посочувствовали, что дом сгорел. А она выдала: «Ничего страшного. Я к этому привыкла». Интересно, сколько домов она сожгла. © Unknown author / Reddit
Клиент всегда прав...
- Мы с моей девушкой договорились купить диван у одной пары в довольно плохом районе. Диван реально оказался в хорошем состоянии. В магазине такой стоит $ 1 200, а мы заплатили $ 500. Но когда я стал выносить одну из частей дивана, увидел, что по ней что-то ползет. Парень-продавец быстренько это смахнул и посмотрел на меня испуганным взглядом. Короче говоря, оказалось, что диван просто кишел тараканами, и продавцы это знали. Когда я попросил вернуть деньги, они даже не сильно и сопротивлялись. © venomftr / Reddit
- Выставил на продажу холодильник. Звонок: «Готов завтра вечером забрать, зовут меня Эльдар». Ну хорошо, договорились. Жду. На следующий день утром звонок: «Готовы забрать холодильник, мы от Эльдара, рядом оказались». Ну раз вы от него, приходите. Зашли, деньги мне, холодильник им, все довольны. Через 2 часа звонок: «Это Эльдар, у нас все в силе?» И я впадаю в недоумение. Говорю, так и так, от вас пришли двое, забрали. Нет, говорит, никого и никуда я не посылал, никому ничего не говорил. Было немного неловко, все-таки договоренность есть договоренность. Извинился. Потом долго думал, с чего вдруг такое невероятное совпадение. То ли мистика, то ли я чего-то не знаю. © Folkrocker / Pikabu
- Продавала босоножки, которые чисто для свадьбы сестры брала. Цену поставила символическую. Приезжает за ними пышненькая такая дамочка, с порога сует мне меньшую сумму и глазки строит, мол, скидочку надо. Ну ок. Толком мерить даже не стала, схватила да убежала. А через пару дней приходит отзыв о том, что я заведомо продала дранье. Мол, она их напялила, прошла несколько метров, и они разорвались на ней. А она, бедная, чуть ли не босиком шла. © sVina / Pikabu
Еще больше занятных историй о том, как люди покупают и продают вещи через интернет, можно узнать из этих статей: