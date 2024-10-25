15+ доказательств того, что продавать и покупать в интернете — это не для слабонервных

Казалось бы, возможность продавать и покупать вещи посредством объявлений в интернете должна была упростить нам жизнь. Но по факту — как кому повезет. Ведь во время общения онлайн оценить уровень адекватности собеседника не так уж и легко, потому нередко продавцы и покупатели не столько сделку заключают, сколько задают друг другу жару. Зато потом появляются истории на миллион.