Ну так а в чем проблема? И да, у нормальных людей нет друзей. Только выгодные связи и просто знакомые. А те у кого якобы друзья есть - на лавочках спиваются. Только выгода, только коммерци́я нужна. Бесплатно помогают только врачи пока еще, или хронические идиоты. Но до 15 лет в принципе можно быть идиотом, дальше нужно отсекать от себя всех не одаренных умом.
16 друзей, которые исчезли из жизни быстрее, чем Wi-Fi в метро
Когда-то я думала, что настоящая дружба выдержит все — расстояния, обиды, даже мои не самые удачные шутки. Но жизнь ловко провернула фокус: некогда близкие люди исчезали с горизонта, стоило мне перестать быть удобной. Некоторые — с упреками, некоторые — просто молча. И я не одна такая, кто с удивлением обнаружил, что даже проверенные годами друзья могут в один миг оказаться чужими. Эта подборка — как раз про такие случаи.
- Была подруга, вместе работали, вместе ездили в отпуск отдыхать, много всего было, разные ситуации, всегда ее поддерживала. И вот эта подруга вышла замуж за финна. Меня на свадьбу не позвала. На работе на следующий день все спрашивают у меня, как все прошло. А я там не была. Народ в шоке: «Как? Вы же подруги?» Когда она вышла на работу, подходит, как ни в чем не бывало. Ну, я тоже общаюсь, но она почувствовала, а потом начала допытываться: отчего это между нами все не так, как раньше? Ну, я ей и высказала. Говорю, что не знала, что отвечать, когда про твою свадьбу спрашивали. Никому даже в голову не пришло, что можешь не позвать. А она мне с апломбом как выдаст, что не уверена, что я бы вписалась в то общество. Хотя я и английский знаю хорошо, и вроде плохими манерами не грешу. Ну, раз не вписываюсь, так что поделаешь. Уехала она в Финляндию, несколько раз приезжала на родину, звонила, пыталась встретиться, даже на работу приезжала в мою смену, чтобы увидеться, но я вот не смогла больше общаться. Дело даже не в том, что не пригласила, а в том, что, по ее мнению, я, значит, уже не из ее круга. © Вера Разлетаева / Dzen
- Была у меня одноклассница. Дружили, за одной партой долго сидели, домой вместе. Она скромная и болезненная, я сильная, защищала ее. Казалось, так и должно быть, мы же подруги. И с ее родителями очень хорошие отношения были. Приближался ее день рождения. Приходит ко мне, глаза в пол и выдает: «Мама сказала, что до 15 лет можно дружить с кем хочется, а после — только с кем надо». Поэтому на день рождения она меня не приглашает, и вообще, все — дружба закончилась. Оказалось, что я невыгодная подруга, без связей. Обидно было. Еще и пришлось полгода, до выпускного, за одной партой досиживать, не хотела меня классная пересадить на другое место. © Анна Ли / Dzen
- Мне сделали серьезную операцию. Восстанавливаться нужно было долго, шесть недель я толком ничего не могла делать — ни ходить нормально, ни уж тем более водить машину. Переехала на это время к родителям, в родной город. А моя лучшая подруга жила совсем рядом — мы дружили больше пятнадцати лет, так что, казалось бы, ну кто-кто, а она точно будет рядом. Родители приглашали ее в гости, даже предлагали пожить у нас, чтобы мы могли пообщаться. Она не пришла ни разу. Меня навещали коллеги, знакомые, даже соседи — но не она. Это был первый раз, когда я не могла сама организовывать встречи или проявлять инициативу. И тогда стало ясно: если не я, то никто. Через месяц я поняла, что не дождусь ни звонка, ни открытки, ни письма. Мне тогда здоровье важнее было, чем бегать за тем, кто не счел нужным даже узнать, как я там. Прошло с тех пор больше десяти лет — она ни разу не вышла на связь. С родителями в магазине болтает, а обо мне даже не спрашивает. © Ashley Lahwran / Quora
- Подруга учудила — на день рождения подарила мне щенка ротвейлера. Я вообще-то собак боюсь, а она радостно повизгивала: «Ой, я как его увидела, сразу поняла, что он твой! Ой, посмотри, какой хорошенький, ну прям ми-ми-мишка!». На следующий же день отвезла собаку в питомник, где меня знатно обрадовали, что этот пес беспородный, ротвейлера в нем — хорошо, если 1/5. Продать не получится. Пришлось отвозить в приют и врать, что нехорошие люди подкинули в подъезд, а оставить у себя не могу, у самой сорок кошек. Подруга, узнав, что я отдала собаку, даже заревела: видите ли, она уже размечталась, как будет приходить ко мне и возиться с малышом. У меня своя квартира, а ей арендатор держать животных не разрешает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Полгода назад завершила отношения с «подругой». Она мне на день рождения подарила дорожный наборчик — гель, мыло, крем для тела, вонючку в машину просроченную и шоколадку. Так я поняла, что для нее я — второй сорт. Потому что другим она тщательно выбирала дорогой парфюм, а мне подарила то, что недорого и дома завалялось. Это при том, что мы не подростки, а вполне себе женщины среднего возраста, и ее зарплата несколько сотен тысяч в месяц. © Светлана Grey / Dzen
- У меня была подруга, чуть ли не жила у нас с мужем, ела за наш счет, деньги брала в долг, ни разу не вернула. Мы как-то легко к этому относились, оправдывали ее, мол, не обеднеем. И вот я у нее в гостях, в частном доме, приезжают ее какие-то знакомые, на шашлыки. И мне эта подруга на голубом глазу говорит: «Ну, ладно, давай ты домой тогда иди». Я просто обалдела, я и не собиралась оставаться, но вышвыривать меня... После этого подруга долго не могла понять, почему я свела наше общение на нет. © Elena Drak / Dzen
Кхм... а кроме дешёвого, по мнению одаренной дорожным набором, подарка - ещё какие-то признаки были? Или подарила "не то" - это единственный повод к разрыву отношений? А считать чужие деньги некрасиво в принципе - мало ли, почему человек их на подарок не потратил. Может, форсмажор приключился. Может, какие-то крупные расходы, о которых подруге "доложить забыли". Да мало ли что. Могло быть, конечно, много всякого, а подарок стал "последней каплей", но тогда об этом стоило бы упомянуть, а то выглядит так, будто рассказчица чуть ли не учёт ведёт, кому сколько подарки стоили, ей-богу!
- Подруга мужа прилетела из Италии, и за неделю я так и не смогла ничем ее порадовать — ни домашней едой, ни ресторанами в нашем городе. Когда я заказала капучино после полудня, она возмутилась: «У нас так не принято». В супермаркете устроила мне урок итальянского посреди отдела с макаронами. Когда я приготовила свое любимое азиатское блюдо с рыбным соусом, она заявила, что «у нас воняет», проигнорировала еду и утащила мужа в ресторан за лазаньей. Вернувшись, посоветовала мне учиться готовить по-итальянски ради блага мужа. Я не выдержала и высказала все, что думаю о ее снобизме. Она расплакалась и уехала раньше времени. © LegElectrical9214 / Reddit
- Я делаю кукол по фото. Получается очень красиво, но дорого. Желающих приобрести такой сувенир — море! Не так давно подруга выложила фотку, где она в очень красивом образе. Я захотела сделать себе куклу по этому фото, для коллекции. Подруга была не против, поэтому спустя неделю на моей полке красовалась новая куколка. Потом подруга захотела посмотреть на нее и зашла в гости. У меня дома она закатила скандал, чтобы я отдала ей куклу, фото ведь ее. Получив отказ, ушла. Нет у меня больше подруги. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Итальянская подруга мужа утащила его за лазаньей. Что это значит? Муж что - чемодан чтоли?
- Купила себе пару дизайнерских платьев — могу себе это позволить. Работа стабильная, иногда хочется порадовать себя чем-то красивым, хотя и приходится немного подкопить. Эти платья я берегу, ношу аккуратно, надеваю только на важные мероприятия. Одна моя подружка, Лена, прошлась на этот счет — мол, дурында ты, выбросила деньги на тряпки, умные женщины на такую фигню не ведутся. И вдруг пишет: «Дай мне платьишко поносить на свадьбу к подруге, у тебя же их дофига». А Лена, надо сказать, девушка куда более фигуристая, чем я, и к тому же, не очень аккуратная. Отказала ей. А она взяла и закатила истерику, обозвала меня эгоисткой, да еще всем подругам нажаловалась, что я для подруги «тряпку пожалела».
- У меня была подруга, с которой мы когда-то были очень близки. Она симпатичная, скромная, заботливая — в целом, хороший человек. Но...Однажды я отправила ей фото в новом платье и написала: «Смотри, как красиво! Мне так нравится это платье!» В ответ она написала: «Этот цвет делает твою кожу бледной, а само платье какое-то немодное». Когда мы гуляли в парке, я, улыбаясь, сказала: «Смотри, какой милый парень!» Она тут же отреагировала: «У него странная прическа». Я радовалась весне: «Наконец-то весна, мои нарциссы скоро зацветут!» А она вздохнула: «Повсюду пыльца...» Как то она пришла ко мне в гости, моя дочка с гордостью показала ей свой рисунок. Ее реакция: «Эта медуза совсем не похожа на настоящую». Тогда я решилась поговорить с ней. Сказала примерно так: «Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я правда ценю искреннюю обратную связь. Но когда ты всегда начинаешь с негатива — это может задевать. Может, стоит попробовать формулировать чуть мягче?» Она восприняла это в штыки, отдалилась и сказала, что я слишком чувствительная, а она просто честная. Наверное, именно разница в нашем восприятии и разрушила дружбу. Мне грустно, но если выбирать, я предпочту держаться подальше от человека, который всегда видит в первую очередь плохое. © Blue / Quora
История про Лену, просившую "платьишко поносить наа свадьбу". Как-то странно во взрослом возрасте клянчить поносить чужую одежду, тем более не своего размера. Она что- совсем бедная, голая, босая? Да ещё и растрезвонила всем.
- У меня есть максимально безответственная подруга. Она с парнем завела себе собаку, через пару недель поняла, что с ней сильно сложно, и хотела отдать в приют. Хорошо, что я об этом узнала и забрала животное себе, хоть и не планировала в ближайшее время жить с псом. Вот уже год как я живу с питомцем, мы подружились, и тут вдруг эта подруга сообщает, что хотела бы забрать собаку, ибо она уволилась с работы и у нее теперь будет время на прогулки и игры. Я решила, что это будет неправильно, да и, честно говоря, уже сомневалась в ответственности подруги, поэтому отказала. Мы ужасно сильно поссорились, она даже приходила ко мне домой, чтобы забрать животное, а теперь мы так вообще и не общаемся. И, думаю, это к лучшему! © Карамель / VK
- Мы с родителями уезжали в другой регион, на заработки, я предложила своей лучшей подруге пожить у нас в доме, оплачивать только коммуналку, так как они с мужем только стали родителями и мечтали пожить отдельно. Я никогда про оплату не спрашивала, понадеялась на порядочность, не чужие ведь, а когда спустя несколько лет мы приехали продавать дом — о чем их предупредили, — обнаружили кучу долгов. Так на нас еще обиделись, что мы им дом не оставили. Аргумент просто убил: «Вы же в столице работаете, а нам жить не на что». © corp-stmgrupp38054 / Dzen
- С приятелем вместе еще со школы. Джейк, буду звать его так, один из самых надежных людей, которых я знаю. На его день рождения он устроил спокойный ужин в ресторане с близкими друзьями. Я заранее подтвердил, что приду, и даже помог выбрать место. Джейк сейчас переживает непростой период — расставание, стресс на работе — и потому особенно ждал этой встречи. Но за день до ужина мне написала коллега, пусть будет Сара, которая мне давно нравится. У нее оказался лишний билет на концерт моей любимой группы — подруга в последний момент отказалась. Мы пошли вдвоем, и вечер вышел отличным. Я написал Джейку за пару часов до ужина, что плохо себя чувствую. Не хотел обидеть. Но на следующий день он увидел в соцсети у общего знакомого, что я был на концерте, и сильно обиделся. Сказал, что я его предал ради какой-то юбки, что мое отсутствие было очень заметным, и он почувствовал себя ненужным. Я извинился, объяснил, что это был редкий шанс сблизиться с Сарой, но он все равно злится. © Ok_Leadership4968 / Reddit
- Пару месяцев назад я помог друзьям — Стивену и его девушке Кларе. Мы со Стивом работали вместе четыре года, пока я не переехал, но общение не прекратилось, и я подружился с Кларой тоже. Они недавно подобрали уличную кошку и были в восторге. Опыт у них нулевой, и они постоянно обращались ко мне за советами. И вот когда они собрались сгонять в отпуск, Клара попросила меня пожить у них и приглядеть за кошкой. Сказала, что доверяет только мне. У меня гибкий график, я согласился. Взял 5 выходных, проехал 6 часов в одну сторону, жил у них неделю. Ухаживал за кошкой, поливал цветы, слал фотоотчеты. Было нелегко — у меня тогда были личные проблемы, а кошка выла ночами. Но я справился. На шестой день я записал голосовое Стивену — мол, я рад, что скоро поеду к себе домой, сказал, что приберусь, но не все успеваю. Он ответил, мол, не переживай. Но как только я вернулся к себе, Стив позвонил и вежливо, но явно в расстроенных чувствах сказал, что они в шоке от того, в каком виде я оставил квартиру, а Клара даже плачет. Оказалось, они решили, что я все вычищу до блеска. Мы распрощались, решив, что просто не поняли друг друга. А на следующее утро Клара прислала мне злое сообщение: назвала неблагодарным, отказалась от дружбы, запретила даже пытаться извиняться. Я сорвался и в ответ назвал ее неблагодарной и истеричной. Теперь с Кларой общение закончено, а со Стивеном все висит на волоске. © gondor482 / Reddit
- Моя двоюродная бабушка скончалась и оставила мне приличное наследство. Не сказочное, конечно, но достаточно, чтобы закрыть студенческие долги и немного отложить. Я рассказала об этом подруге. «Вау! Круто! Наверное, теперь ты поможешь друзьям, которым в жизни не так повезло», — сказала она. Я рассмеялась и ответила что-то вроде: «Ну, угощать друзей ужином буду почаще». Она уставилась на меня и совершенно серьезно выдала: «Нет, я про настоящую помощь. Мы дружим сто лет. Было бы справедливо, если бы ты поделилась». Я подумала, что она шутит. Нет. Она напомнила, как платила за мой кофе в колледже, и добавила: «Это просто жизнь восстанавливает баланс». Как вы понимаете, я не поделилась ни копеечкой. Она заблокировала меня в соцсетях и рассказала общим друзьям, что это я «испарилась после того, как разбогатела». © Old_Wishbone5101 / Reddit
- Перестала общаться с подругами года четыре назад, меня это не особо беспокоило. И вот, две объявились с предложением возобновить общение и встретиться. Хорошо. Согласовали место и время, я еду с работы, мне пишут: «Извини, не получится». Я вообще не удивлена, ведь именно по этой причине мы и перестали общаться — они всегда, в случаях 4 из 5 в последний момент отменяли встречи. © Подслушано у девушек / Telegram
К счастью, в жизни есть и другие истории — о людях, которые остаются рядом и в горе, и в радости. Если хочется верить в хорошее и напомнить себе, какими могут быть настоящие друзья — вот несколько текстов, после которых на сердце становится теплее:
Комментарии
Ну повторю еще раз: в отличие от родственников, друзей мы выбираем сами
А вот у меня совсем другой опыт.
В этом году меня предал человек, за которого я собиралась замуж. Я осталась в ставшей мне за годы эмиграции чужой стране без денег, жилья и с испорченным здоровьем. И я бы пропала, если бы не друзья. Они поддержали меня морально, они давали мне деньги на лечение в то время, как у самих почти не было. Но моя подруга сказала мне: я лучше сейчас откажу себе в чем-то, чем потом буду реветь н_а твоей могиле. Они помогли мне с жильём. Они выслушивали мое нытье по бывшему-нарцу. Они находили самые правильные слова. И, что интересно, - друзей стало становиться все больше. И таких друзей, с которыми можно говорить н_а самые глубокие темы, причем. Совсем новые люди стали приходить в мою жизнь, вернулись старые, крепче сдружилась с теми, кто раньше был просто знакомый. Это просто феноменально) Я просто начинаю плакать каждый раз, когда об этом думаю