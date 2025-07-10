16 друзей, которые исчезли из жизни быстрее, чем Wi-Fi в метро

А вот у меня совсем другой опыт.

В этом году меня предал человек, за которого я собиралась замуж. Я осталась в ставшей мне за годы эмиграции чужой стране без денег, жилья и с испорченным здоровьем. И я бы пропала, если бы не друзья. Они поддержали меня морально, они давали мне деньги на лечение в то время, как у самих почти не было. Но моя подруга сказала мне: я лучше сейчас откажу себе в чем-то, чем потом буду реветь н_а твоей могиле. Они помогли мне с жильём. Они выслушивали мое нытье по бывшему-нарцу. Они находили самые правильные слова. И, что интересно, - друзей стало становиться все больше. И таких друзей, с которыми можно говорить н_а самые глубокие темы, причем. Совсем новые люди стали приходить в мою жизнь, вернулись старые, крепче сдружилась с теми, кто раньше был просто знакомый. Это просто феноменально) Я просто начинаю плакать каждый раз, когда об этом думаю