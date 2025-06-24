Про мальчика с сосиской и бомжонка история трогательная. Жаль, что аффторка недосочинила.
18 историй о друзьях, которые прошли через огонь, воду и медные трубы
Настоящая дружба — это не только про теплые посиделки и смех до слез. Это еще и проверки, которые либо разводят людей по разным углам, либо сплачивают намертво. Бывает, жизнь подкидывает такие ситуации, что только самый верный друг полезет с тобой в самое пекло. В этих историях — люди, которые побороли обстоятельства и прошли испытания дружбой.
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- В младшей школе нас в столовке кормили бесплатно, помимо каш и супов давали еще сосиску в тесте. Но я не ел ее, а забирал с собой всегда. И по пути домой отдавал нуждающемуся мальчику. Он был старше, крепкий такой. И за то, что я ему еду носил, он меня частенько защищал от старших обидчиков. Сейчас мне 29 лет и наша дружба продлилась до сегодняшнего дня. Неделю назад мы исполнили свою мечту и открыли бесплатную столовую для нуждающихся. © Палата № 6 / VK
- Год назад уехала учиться в Германию, в то же время лучшая подруга с семьей перебралась в Новую Зеландию. Казалось бы, разные часовые пояса, разная жизнь, разные страны, мы больше не видимся, как раньше, ежедневно. Но, как оказалось, все это не препятствия. Мы все так же общаемся каждый день, планируем нашу встречу в декабре, и я так рада, что именно наша дружба не угасла! Я счастлива, что моя подруга у меня есть. © Подслушано / Ideer
- Попала в аварию, ничего серьезного, только лицо стеклом поцарапало сильно. Не выходила из дома первые два дня, потому что царапины были в зеленке. Пришла подруга и, нарисовав себе точно такие же полосы зеленкой, вытащила меня на улицу. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет занимаюсь организацией детских праздников. Чего только не было на моем опыте: шесть человеков-пауков, свинка Пеппа, Шрек с Ослом, феечки Винкс, Фиксики и т. д. В общем, все то, что сейчас любит «молодежь». Но совсем недавно получила весьма необычный заказ. Попросили организовать праздник в стиле мультика «Тайна третьей планеты». Я в детстве его просто обожала, поэтому взялась к подготовке со всей душой. Получилось невероятно круто! А заказчик — тридцатилетняя женщина с подругами — оказалась очень довольной! Как она мне объяснила, они с подругами хотели на день окунуться в детство и почувствовать ностальгию тех времен. Спасибо ей за такой заказ, ибо я сама ненадолго погрузилась в ностальгию. © Палата № 6 / VK
- Я хорошо рисую, и перед своим днем рождения подруга попросила нарисовать ее портрет. Только вместе со своим новым парнем. Они встречались две недели, и когда я практически нарисовала портрет, подруга позвонила и предупредила, что они расстались и она сошлась со своим бывшим, поэтому, если портрет еще не готов, то нужны изменения. «Ничего страшного, я еще не успела нарисовать», — солгала я. И стерла ее предыдущего парня, начав рисовать актуального. И весь процесс не могла нарадоваться, что когда-то я сделала выбор в пользу творчества простым карандашом. © Палата № 6 / VK
- У моей подруги недавно из дома сбежал кот. Она живет на втором этаже, оставила открытым окно, а кот выскочил. Подруга сразу позвонила мне и попросила помочь в поисках кота. Мы искали его до вечера, спрашивали у прохожих и у всех соседей, но никто его не видел. Мы сидели возле ее подъезда и уже не знали, что делать. Здесь она почувствовала очень знакомое «мяу», мы начали звать кота, подняли голову и увидели, что он сидит на подоконнике соседки с первого этажа. Оказалось, что кот прыгнул на улицу, зашел в подъезд, а там его подобрала соседка и забрала к себе. Она еще и не хотела отдавать кота, нам пришлось доказывать, что это кот подруги. © Палата № 6 / VK
С котами не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них...
И окна, двери закрывайте,
Когда уходите нa миг.
- Некоторые подруги держатся рядом дольше, чем мужья. Со своим бывшим я уже 10 лет в разводе. А с подругой, с которой я сдружилась во время этого брака, мы до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга. Все-таки настоящими друзьями лучше не раскидываться. Они могут оказаться единственными, кто будет рядом, когда вам станет плохо. © Анастасия / ADME
- Дело было в середине 90-х. Дружил я со своим соседом, который был старше меня на 4 года. Каждый день мы вместе играли во дворе и катались на великах. И вот однажды его родители купили ему приставку. Первый месяц мы почти все свободное время проводили у телевизора. Счастью не было предела. Но спустя пару недель я узнал, что родители моего друга решили переехать в другой город. И вот в последний день перед его отъездом я пришел с ним попрощаться. Было очень грустно терять друга. Мы крепко пожали друг другу руки и пообещали, что будем писать письма и поддерживать связь. Я уже собрался уходить, но друг попросил подождать пару минут и убежал домой. Чего я точно не ожидал, так это увидеть его с приставкой в руках и словами: «Держи! Это тебе на память». Вот такая соседская дружба! © Snow448 / Pikabu
- В старших классах меня освободили от физкультуры, поэтому я просто пошла на прогулку. Смотрю, какая-то девчонка тоже ходит-бродит одна. Делать было нечего, поэтому я подошла к ней. С тех пор мы неразлучны. Окончили школу семь лет назад, но она все еще рядом со мной. Она была рядом со мной даже во время моих операций и во всем всегда была моей опорой. Кстати, ее имя я узнала только спустя год. Мне было как-то неловко спрашивать, учитывая, что уже хорошо общались. © sophie795 / Reddit
Очень "хорошее общение"! Год не знала как подругу зовут по имени. Как же она обращалась к ней?
Как в анекдоте? Парень с девушкой познакомились и после бурной ночи переписываются по ватсапу и обращаются друг к другу "зайка", "киса", "лапуля", "мой тигр" и т.д. Потом парень пишет: " милая, ты тоже забыла как меня зовут?"
- Подруга живет в другой стране. Когда разговариваем с ней по видеосвязи, всегда делаем скрин экрана. Она приехала на мой день рождения и подарила перекидной календарь на следующий год с нашими ржущими моськами и подписями типа «разговоры о дорожном покрытии», «диалоги о Нобелевской премии» и «подавилась кофе». Мне исполнилось 30 лет, но за все годы такого крутого подарка мне еще не делали. Говорите, не бывает женской дружбы? Ха! Я смеюсь вам в лицо, мы дружим уже 20 лет. © Подслушано / Ideer
- Живу с лучшей подругой. Недавно пошла ее встречать со свидания с парнем из сети и чуть не упала от ужаса! Вся в грязи, волосы растрепаны, колготки порваны, аж сердце в пятки ушло. Спрашиваю в панике: «Он тебя обидел?!» И тут она выдает: «Да не, это я просто домой шла. Упала в темноте на обочине и так удачно покатилась вниз по холму...». Вот честно, иногда мне кажется, что она не живет, а проходит уровни в каком-то симуляторе выживания. Хорошо хоть, что ноги-руки целые... © Не все поймут / VK
- У меня две лучшие подруги. С одной подружились еще в школе, а после судьба раскидала нас по разным городам. Но мы дружим уже 17 лет, ездим друг к другу в гости. Недавно решили обе пойти в автошколы. Теперь созваниваемся и по три часа обсуждаем, кто и как на обочину съехал на занятии. Все вокруг в шоке, ну о чем можно 3 часа трепаться, а нам хорошо. Со второй лучшей подругой мы познакомились на первом курсе университета и моментально подружились. С тех прошло уже 14 лет. Недавно она подарила мне открытку, где ювелирно лезвием и черной ручкой исправила «оба» на «обе». А внутри открытки было написано: «Главное, что мы идеально друг другу подходим!» © Екатерина / ADME
Дружба крепкая не сломается
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий, верный друг.
- Есть у меня друг Серега. Работал он вахтовым методом на курорте в 400–600 км от нашего города. Как-то по дороге домой у него сломалась машина, к тому же он подобрал попутчика, паренька какого-то. Звонит мне, мол, так и так. Я говорю: «Обозначь координаты, через час закончу работать и приеду». А это 200 км примерно. Для нас дело стандартное, а вот пассажир обалдел: «Он реально приедет?» Серега даже удивился вопросу. Я приехал, починили, заехали в шашлычную перекусить, попутчик все удивлялся, а для нас это норма.
Серега супругу мою беременную возил в консультацию, когда я работал и не мог сам отвезти. Когда у меня не было своей машины, без вопросов давал свою.
Иногда мы перехватываем деньжат друг у друга, но понемногу, никто не наглеет. Вот как-то так. Живем в соседних домах — так сами решили, чтобы чаще видеться. © ProfMoriarty / Pikabu
- Лет 20 назад дела были так плохи, что я жил на работе. Спал на двери от шкафа, положенной на пару стульев. Правда, мобилка у меня уже была, простенькая. Как-то поступает звонок от друга: «Можно у тебя ночку перекантоваться?» Объяснил ему, что условия не ахти какие. Открываю дружбану, а это чудо взяло и приперлось в тапках. Все лето проработал, а его кинули с деньгами. Я приютил как мог. Утром ему подарил свои любимые кеды. Сейчас я в своей квартире, он в своем доме, а кеды — обязательная тема для разговора. © YaspisEyes / Pikabu
- Мне около 35 лет, но у меня до сих пор сохранился старый круг общения. У нас компания из 20-25 парней. Мы дружим уже почти два с половиной десятилетия. Мы все выросли вместе, помогали друг другу в средней и старшей школе (некоторые даже в начальной), учились в колледже, были на мальчишниках и свадьбах друг друга. И наши дети тоже подружились. © wangstarr03 / Reddit
- Было у меня в жизни такое время, когда не хотелось ничего. Надо мной царствовала жуткая апатия. Я приходил домой с работы, валялся в кровати, не ел, не пил, просто пялился в потолок. Мне не хотелось чем-либо заниматься, не хотелось выходить с друзьями на прогулку, не хотелось вставать. В один день ко мне в гости пришла моя подруга. Мы с ней обсудили мою апатию, и она посоветовала мне найти себе занятия по душе, мол, станет лучше. Буквально в течение 3 месяцев в моей жизни произошли большие перемены. Я сменил работу, нашел новое хобби, устроился в волонтерскую организацию, где мы помогаем животным. Начал много читать. Каждое новое занятие возвращало смысл в мою жизнь, но я не забыл про человека, который заложил в меня «зернышко» оптимизма и надежды. Ну и, конечно, я обратился к психологу. А подружка? Теперь она не просто моя подруга, она моя жена. И я люблю ее больше всего на свете! Она и есть моя жизнь! © Палата № 6 / VK
- Меня накрыла полная апатия, ничего не помогало. И тут приехал давний друг, посадил в машину. Мы долго ехали, он молчал, я тоже. Подъехали к какому-то полю, он велел: «Выходи». Я испугалась, но вышла. И тут он отвел меня от дороги и сказал: «Плачь». Развернулся и ушел в машину. Я сначала растерялась, а потом упала на колени и начала рыдать в голос. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я успокоилась, почувствовала необыкновенное облегчение. Всю обратную дорогу друга благодарила. Вот так человек без лишних слов и расспросов помог мне прийти в себя. © Подслушано / Ideer
- В универе у меня был один хороший друг, который как-то рассказал, что его батя пообещал купить ему машину, как только он найдет хорошую женщину и женится на ней. Тут же созрел гениальный план: мы начали подготавливать батю к тому, что вот появилась я, вполне хорошая женщина, и что все идет к тому, что мы вот-вот поженимся. Познакомились с родителями, стали иногда захаживать в гости, играли вполне правдоподобных влюбленных, а через полгода взяли и расписались, причем по любви. Батя свое слово сдержал и купил нам «девятку», на которой мы с мужем сейчас гоняем по очереди. Оно того определенно стоило. © Палата № 6 / VK
Верите ли вы в совпадения? У нас есть подборка историй, где судьба отлично показала себя в роли главного кинорежиссера.
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"Хороший друг - как четырехлистный клевер: его трудно найти, но, если найдёшь, он принесёт тебе счастье." - ирландская пословица.