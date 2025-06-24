18 историй о друзьях, которые прошли через огонь, воду и медные трубы

Очень "хорошее общение"! Год не знала как подругу зовут по имени. Как же она обращалась к ней?

Как в анекдоте? Парень с девушкой познакомились и после бурной ночи переписываются по ватсапу и обращаются друг к другу "зайка", "киса", "лапуля", "мой тигр" и т.д. Потом парень пишет: " милая, ты тоже забыла как меня зовут?"