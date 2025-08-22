15 историй о людях, которые порой так наглеют, что аж смешно становится

Практически каждый день мы сталкиваемся с другими людьми. Иногда попадаются личности с такой манерой общения, что диву даешься, как они вообще живут. И ведь это не всегда незнакомцы. Порой даже родственники оказываются теми еще подарочками. Они могут быть грубыми, бестактными и откровенно раздражать, но важно помнить: чужой негатив — это не наш груз.