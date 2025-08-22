15 историй о людях, которые порой так наглеют, что аж смешно становится

52 минуты назад

Практически каждый день мы сталкиваемся с другими людьми. Иногда попадаются личности с такой манерой общения, что диву даешься, как они вообще живут. И ведь это не всегда незнакомцы. Порой даже родственники оказываются теми еще подарочками. Они могут быть грубыми, бестактными и откровенно раздражать, но важно помнить: чужой негатив — это не наш груз.

  • Работаю мастером маникюра. Всегда делала сестре мужа ногти с огромной скидкой. После очередного маника нас встретил ее муж: «Ну, красиво. За бесплатно сойдет!» Я сказала, что это за деньги. И тут он как выдал: «Как? Вообще нельзя с родни деньги брать!» Я быстро попрощалась и ушла. Они потом долго удивлялись, почему мы с ними так редко общаться стали. © 226marishka / YouTube
  • Еду в маршрутке. Подсаживается бабулька с огромной сумкой и говорит: «Доча, подержи сумку». Я взяла. Решила, что достать хочет что-то. Смотрю, а она сидит и лыбится. Говорю: «Забирайте». А этот божий одуванчик как выдаст: «Подержи еще. Мне 3 остановки осталось ехать». Я обалдела от наглости, положила сумку к ней на колени и молча отвернулась. Так она еще бухтела пару минут на меня, мол, наглею и с вещами чужими обращаюсь плохо.
  • Как-то раз собрались с друзьями у меня посидеть. Я потратила кучу времени, чтобы все приготовить и организовать. Все были довольны, кроме одного парня. Он постоянно мне высказывал: «Забыла посолить, да?» или «Вот поэтому я всегда заказываю еду». А потом меня просто добил фразой: «Даже замороженная пицца была бы лучше!» Я вытерла слезы и сказала спокойно: «Если тебе не нравится — можешь идти!» Он воспринял это как шутку, но я указала ему на дверь. В итоге он топал домой 20 минут. Одни друзья сказали, что я переборщила, а другие — что он этого заслужил. © AcidentalPhilosopher / Reddit
  • Идем по невыносимой жаре с сыном 4-х лет. Сына уже шатает, подходим к дому и представляем, как сейчас под кондиционер ляжем. А во дворе стоит машина и рядом девушка: «Мужчина, помогите девушке, выгрузите из багажника шины!» Конечно, помогу. Выгружаю и складываю друг на друга 4 шины. Только собираюсь уходить, как слышу: «Мужчина, их надо в гараж отнести!» Говорю: «Извините, тороплюсь. Вашу просьбу выполнил, дальше сами». И тут прилетает фраза: «Мне что, теперь мужа из дома вытаскивать? Неужели трудно?» Я высказал свое мнение и ушел, а она обиделась. © slon333 / Pikabu
  • Открыл свою СТО почти 2 года назад. Очень рад, что занимаюсь тем, чем я хочу. Работа иногда адски тяжелая, но прибыльная. Все хорошо, но есть куча родственников, которым нужно делать бесплатно либо с большой скидкой. А я не могу брать с них деньги! Раз в неделю уж точно работаю бесплатно. У меня 4 работника, которым нужно платить зарплату, долг за оборудование, который надо выплатить. В месяц теряю тысяч 40 примерно. Не знаю, как им сказать, что это наглость. © Подслушано / Ideer
  • Звонок с незнакомого номера. Слышу в трубке: «Здрасьте, я ваш сосед! Я геодезиста приглашал и выставил точки на границе участка. У нас с вами две точки общие. Всего точек 4, с вас половина — 9000». Что в голове у человека? Я геодезиста годом раньше вызывал, но даже мысли не было предъявить соседу стоимость. Мне геодезист ставил 4 точки за 7000, а он нашел за 18000. Красавчик! Пытался объяснить соседу, но он обиделся и чего-то и со мной разговаривать перестал. В итоге я участок продал. А новый владелец мне потом звонил, мол, сосед и ему предъявил те же требования. Так и не понимает, почему его все посылают. © inko8gnito / Pikabu
  • Я работаю продавцом мороженого. Как-то раз я угостил маленькую девочку мороженым — просто так. Вдруг подлетает другая мамаша и начинает требовать три таких же мороженых для своих детей. Я объяснил, что это была разовая акция, но она закатила истерику: «Нечестно, что моим детям не дают!» Глядя на это, я решил ее проучить. Смотрю, какая-то семья сидит неподалеку. Зову их и даю им бесплатно мороженое. Лицо у той хамовитой мамаши надо было видеть! Честно говоря, мне было неловко, но как же хорошо. © Perthchippies9 / Reddit
  • В супермаркете стояла в очереди с одним напитком. Молодые люди, стоявшие впереди, любезно предложили пройти. И тут какая-то дама, которая была за мной, начала кричать, что напишет жалобу администрации, если меня обслужат. Затем она встала у кассы и начала сторожить, чтобы, не дай бог, мой напиток не пробили на кассе! Назвала меня наглой! © Подслушано / Ideer
  • Познакомился с девушкой на сайте знакомств, договорились попить чаю в ресторане. В последний момент она позвонила и попросила разрешение с подругой прийти. Встретились, я сок взял, а они говорят: «Можно вот это закажем и это?» Да без проблем. И тут я потом понял, что это хобби у них такое: встретиться и поесть бесплатно. В итоге через полтора часа я попросил счет с отдельным расчетом, он был на 12 тыс. Мой сок из него на 250 всего. И тут они выдают: «А ты за нас не заплатишь?» А с чего вдруг? Мы на чай шли, его оплачу. © Подслушано / Ideer
  • У нас женщина уборщицей работает, всегда улыбается. Приятная женщина. Как-то раз она попросила меня сделать ей небольшую сумочку для телефона и документов (я этим занимаюсь). Я сказал, что будет стоить 3000. Она сказала, что дорого. Ушла. Я сжалился и сделал сумку. На следующий день даю ей и говорю: «Давайте тысячу». Она так обрадовалась, что мне аж приятно стало. А сегодня она подходит и просит сделать точно такую же сумочку за 1000, так как свою подруге подарила. А потом я узнал, что ее подруга тоже уборщица, но из соседнего офиса. И подарила, кстати, она ей за 3000. Ну что за люди? © Jermontaz / Pikabu
  • Когда я была в положении, одна женщина попыталась заставить меня уступить ей место в автобусе. Она вошла вместе со своим мужем, который держал на руках маленькую девочку лет трех. Женщина смотрела на меня с явным недовольством и наконец не выдержала: «А ну-ка, уступи место девочке! Ничего, что ей тяжело?» Я положила руку на живот и сказала: «А ничего, что я беременна?» На что она ответила довольно грубо: «Твоему ребенку удобно, а моему тяжело, вставай давай!» Меня от ее наглости до сих пор воротит, когда вспоминаю этот случай. © Мамдаринка / VK
  • У нас был один товарищ в офисе, который без зазрения совести мог по шкафам и тумбочкам шерстить, причем чужим. Даже если сотрудник сидел за этим столом. На все претензии отвечал: «А что такого?» Если у кого-то в вазочке были конфеты или печенье, он все это съедал, но не покупал ничего взамен. Все выдохнули, когда он уволился. © Екатерина Иванова / ADME
  • Жена продавала люльку на колесиках с регулировкой. Приехала забирать девушка, беременная. Мы гуляли с ребенком и встретили ее у подъезда. Девушка беременная, месяц восьмой. Я предложил подняться вместе и спустить люльку. Ей страшно. В итоге поднялись с моей женой. Доношу люльку до машины девушки, а в машине сидит ее муж. Так еще и денег не хватило, пришлось дешевле отдать. © pnv130587 / Pikabu
  • Сидели мы с дочкой как-то, а рядом сидел парень и по громкой связи рьяно разговаривал с кем-то. Мне это надоело, и я решила «присоединиться к разговору». Так он мне выдал: «Вообще-то, это личный разговор!» Что? По громкой связи? © medusa63 / Reddit
  • После моей выписки из роддома, моя свекровь ни разу не зашла в гости. Но это не помешало ей выставить в соцсети фотографии с нашей выписки и фото крупным планом новорожденного малыша. И комментарий добавила: «Любимая внученька, как мы тебя ждали!» Так она до сих пор держит обиду за то, что я попросила ее удалить фото. © Мамдаринка / VK

Встречи с разными людьми — это неизбежная часть жизни, но от каждого можно чему-то научиться. Главное — сохранять позитив и не давать наглецам управлять твоим настроением.

